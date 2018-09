[추석기획/카드] 교통비 절감에서 1인·연인·가족 등 다양한 맞춤형 카드들

임진영 기자

[데일리한국 임진영 기자] 민족 최대의 명절 추석이 성큼 앞으로 다가왔다. 추석 연휴에는 교통부터 쇼핑, 여가까지 다양한 소비패턴이 일어나게 되는데, 평소 대비 지출이 많아지는 이런 때일수록 ‘적합한 카드’를 사용하면 할인 및 적립 혜택을 똑똑하게 누릴 수 있다.우선 기차비를 할인해주는 카드로 삼성카드 taptap I, 자유로운 여행카드가 있다. 삼성카드 taptap I은 KTX, SRT를 포함해 철도 5000원 할인을 월 2회 해준다. 고속버스비를 절감해주는 카드도 있다. 신한카드 All Pass는 고속버스 앱 이용시 일 1회, 월 2회, 월 5000원 한도로 고속버스 비용을 30% 할인 받을 수 있다.자동차로 이동하는 사람들을 위한 주유비 할인 혜택도 풍성하다. 롯데 LIKIT ALL 카드는 LPG를 포함한 주유소에서 5만원 이상 결제시 5000원을 할인해준다. 신한카드 Deep Oil은 GS칼텍스와 SK에너지, S-OIL, 현대오일뱅크 중 1곳에서 10% 할인된다. (단, LPG는 제외) 탄탄대로 온리유카드는 LPG 포함한 주유소에서 1리터당 110포인트가 적립된다.추석을 맞아 친척이나 지인들의 선물을 준비하고, 가족들과 즐거운 명절을 보내기 위해 마트 장보기를 하다 보면 지출액도 만만치 않게 늘어나게 된다. 이번 추석, 알뜰 쇼핑을 위한 할인카드를 사용하면 경제적으로 지출을 관리 할 수 있다.백화점 쇼핑시 할인 혜택이 큰 카드로 신세계 씨티카드 콰트로는 신세계백화점 3~5% 할인쿠폰 및 5% 청구할인 혜택을 제공하고, 신세계백화점 결제금액 1000원 당 2신세계 포인트를 적립해준다. 신한카드 Shopping은 롯데와 현대, 신세계, 갤러리아, AK플라자 백화점에서 10% 할인을 해준다(월 1회, 1회당 5000원 한도).알뜰한 마트 장보기를 위한 대형마트 할인카드도 있다. 신세계이마트 삼성카드 7은 이마트에서 건별 10만원 이상 이용시 월 최대 6000원 결제일 할인, 이마트 1000원 결제금액당 1신세계포인트 적립, 5만원 이상 결제시 2~3개월 무이자 할부 혜택이 주어진다.마이 홈플러스 신한카드는 홈플러스와 홈플러스 익스프레스, 홈플러스 인터넷쇼핑몰에서 2% 홈플러스 포인트를 적립해주고, 홈플러스 외 전 가맹점에서 홈플러스 포인트 0.5%를 적립해준다.긴 추석연휴를 이용해 해외여행을 계획 중인 사람들에게 맞는 카드도 있다.해외 공항라운지 이용이 가능한 카드로 위비마일(SKYPASS)가 있다. 전 세계 700여 개 공항라운지를 연 3회(월 1회) 무료입장 할 수 있다. 현대카드T3 Edition2는 전 세계 700여 개 공항라운지를 연 5회 무료입장 할 수 있다.해외가맹점 혜택 제공 카드도 있다. 롯데 LIKIT ON 카드는 해외가맹점에서 5% 할인 되고, 신세계 신한카드 SKYPASS / Asiana Club은 연간 1000만원 이상 사용 시 해외가맹점 5% 캐시백, 해외 가맹점 결제금액 1000원당 1아시아나 마일리지 또는 1500원당 1대한항공 마일리지를 적립해준다.1인 가구 증가로 명절에도 스스로를 위한 시간을 보내는 사람들이 많아진 만큼, 문화생활 및 편의시설 등의 할인혜택이 큰 카드도 추석연휴에 유용하게 사용할 수 있다.청춘대로 매니아i 카드는 대림미술관과 예술의 전당, 한남동 디뮤지엄에서 20% 포인트리를 적립해주고, 일상의 기쁨카드는 CGV와 롯데시네마, 메가박스 1만원 할인(통합 월 1회), 현대카드 제로는 월 8회 현대카드 DESIGN, TRAVEL, MUSIC, COOKING LIBRARY 무료입장이 가능하다.간편하게 음식 배달 서비스를 이용할 계획이라면 제휴 할인카드를 활용해보는 것도 좋은 방법이다. CU·배달의민족 삼성카드 taptap은 배달의민족 2000원 할인(월 6000원 한도), CU편의점 1500원당 200원이 할인(월 4000원 한도)된다.탄탄대로 Miz&Mr 카드는 블루팩과 퍼플팩, 웨딩팩 중 블루팩 선택 시, 배달의 민족 20% 할인, CU·GS25 10% 할인 혜택 등이 있다. 마지막으로 IBK 엉카드는 요기요와 푸드플라이, GS25에서 월 5000원 한도로 10% 할인 된다.