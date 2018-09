[주간한국] CJ올리브네트웍스 ‘DT인프라 혁신 심포지엄’ 개최

IT시스템 운영 사례 공유 및 산업 발전 모색 위해 IT서비스 기업이 한데 모인 ‘소통의 장’CJ올리브네트웍스, `17년부터 IT품질혁신을 위한 무장애 활동 추진… IT 경쟁력 강화 지원CJ올리브네트웍스는 5일 ‘DT인프라 혁신 심포지엄’을 개최했다. CJ올리브네트웍스는 “‘DT인프라 혁신 심포지엄’을 통해 IT서비스 전문 기업들과 IT시스템의 안정적인 운영 사례를 공유하고 산업의 발전 방향을 모색했다”고 밝혔다.이 행사에는 CJ올리브네트웍스와 신세계아이앤씨, 코오롱베니트, 농심NDS, GS ITM 등 5개 사의 주요 관계자 60여 명이 함께 했다. 참여 기업들은 4차 산업 혁명에 등장하는 IT 신기술을 사업에 적용시키기 위한 전략을 논의 했다.CJ올리브네트웍스는 체게적인 품질혁신으로 CJ그룹 계열사의 IT시스템을 안정적으로 운영한 사례를 발표했다. CJ올리브네트웍스는 ‘Zero Defects(무장애)’ 활동으로 프로세스 및 시스템의 개선, IT 표준화, 운영자동화를 위한 과제도 수행하며 IT경쟁력 강화를 위한 노력을 지속하고 있다.올해 CJ올리브네트웍스는 ‘Zero Defects 2.0’을 추진했고 시스템 점검의 자동화 체계를 전사로 확대하며 품질혁신에 박차를 가했다. 또한 ITIL(IT 인프라스트럭처 라이브러리) 3.0 기반 프로세스를 통해 IT 서비스관리를 글로벌 수준으로 재정립 했다.그 외 경영진 전원이 참여하는 정기적인 ‘품질경영회의’도 운영했다. IT 서비스의 품질 현안을 신속히 결정하는 등 IT 전반의 경쟁력을 높이는 방안을 수립한다는 예정이다.CJ올리브네트웍스 BCS(Business Continuity Service)팀의 전경희 부장은 “디지털 기술이 산업의 경계를 허물고 패러다임 전체를 바꾸는 요즘 그 기술을 실현할 토대가 되는 IT시스템의 안정성 또한 그 어느 때보다 중요하다”며 “앞으로도 다방면의 품질혁신을 통해 그룹의 안정적인 사업확장과 DT를 지원하겠다”고 밝혔다.이날 행사에는 CJ올리브네트웍스의 ‘얼굴인식 사이니지’ 등 IT 신기술을 접목한 솔류션을 직접 체험하고 IT산업의 발전 방향을 논의하는 시간도 가졌다.천현빈 기자 dynamic@hankooki.com