[데일리한국 이정우 기자] 인천시의 숙원 사업이였던 ‘루원시티(LU1 City)’ 내 주거시설 공급의 첫 포문을 SK건설이 연다.루원시티는 ‘아름다운 누각이 있는 정원도시’라는 뜻으로 △미래도시의 패러다임을 이끄는 최첨단 도시(Leading and Ubiquitous) △최고의 공간과 최고의 사람들이 거주하는 명품도시(Luxury and Upper Class) △항상 깨어있고 어디서든 편안한 인간중심도시(Lively and Useful) 등의 의미를 갖고 있다.루원시티는 인천시 서구 가정오거리 일대 93만4000㎡를 개발하는 사업으로 지난 2006년 도시개발구역으로 지정됐으나 글로벌 금융위기 등으로 10년 넘게 사업이 지체되다 이번에 ‘루원시티 SK리더스뷰’ 분양을 시작으로 개발이 본격화된다.SK건설은 10월 인천시 서구 가정동 477-7 일원, 루원시티 주상 1, 2블록에 루원시티 SK리더스뷰(루원시티 SK Leaders’ VIEW)를 분양한다고 7일 밝혔다.루원시티 SK리더스뷰는 지하 4층~지상 45층, 아파트 오피스텔, 상업시설로 구성된 복합단지(MXD)로 개발된다.아파트는 전용면적 75~102㎡로 구성되며 총 2378가구와 대규모 상업시설도 함께 분양에 나선다. 향후 오피스텔도 공급할 예정이다루원시티 SK리더스뷰는 인천 지하철 2호선 가정역과 도보 5분 거리에 위치해 있으며, 향후 서울지하철 7호선 루원시티역(가칭)이 개통되면 더블 역세권 단지가 된다.또 BRT(간선급행버스)와 다양한 간선·지선 버스 노선이 있어 서울 및 인근 지역의 접근성이 좋다.아울러 가현초·중, 신현고가 인접하며 루원시티 내 봉수초등학교도 도보권 내에 위치한다.SK건설 분양 관계자는 “성원에 보답하고자 루원시티 SK리더스뷰를 지역 랜드마크로 짓기 위해 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.견본주택은 인천시 서구 경서동 956-9동에 위치하며 오는 10월 문을 열 예정이다.