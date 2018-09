[데일리한국 이창훈 기자] 금호아시아나그룹의 IT(정보기술) 계열사인 아시아나IDT가 5일 한국거래소의 유가증권시장(코스피) 상장예비심사를 통과했다.



아시아나IDT는 아시아나항공이 지분 100%를 소유하고 있는 회사로 항공, 운송, 금융, 건설 등의 영역에서 풍부한 IT 사업 경험과 특화된 경쟁력을 갖추고 있다.



아시아나IDT는 지난해 별도 기준으로 매출액 2603억원, 영업이익 215억원을 각각 기록하는 등 양호한 실적을 달성했으며, 무차입 경영으로 재무구조도 건실한 것으로 평가받고 있다.



관련 업계에서는 4차 산업혁명 등 IT 친화적인 현재 경영 환경을 감안하면 아시아나IDT가 성공적으로 상장할 것이라는 전망이 나온다.



아시아나IDT의 상장 후 시가총액은 3000억원에서 4000억원 수준일 것으로 예상되고 있다.



신(新)성장 동력 마련을 위해 기업공개(IPO)를 추진하는 아시아나IDT는 IPO를 계기로 항공, 공항, 운송, 건설, 금융, 제조 분야에서 그룹사 IT 경험 기반의 대외 사업을 확대할 계획이다.



아시아나IDT는 또한 강점 분야 솔루션 사업 확대를 통해 수익성을 강화하고 신기술 융합 분야에서 새로운 시장 개척과 경쟁력 확보를 위해 주력할 예정이다.



이 외에도 아시아나IDT는 빅데이터, 인공지능, IoT(사물인터넷), 블록체인 등 신기술 분야에서 전문 기술력을 보유한 기업들과의 협업을 적극 추진하고 있으며, 앞으로도 다양한 산업 분야와 ICT(정보통신기술) 신기술 융·복합을 통한 신규 사업 발굴을 확대할 계획이다.



아시아나IDT는 빠른 시일 내에 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 본격적인 IPO를 추진할 방침이다.