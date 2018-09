[데일리한국 박창민 기자] KT는 만 24세 이하 고객 전용 요금제인 'Y24 ON 요금제’를 출시한다고 3일 밝혔다.'Y24 ON 요금제'는 기존 Y24 요금제를 데이터ON 요금제 구조로 새롭게 개편한 요금제다. 지난 5월 출시한 ‘데이터ON’ 요금의 심플한 요금구조, 전 구간 데이터 무제한 컨셉이 그대로 유지된다.Y24 ON 요금제는 톡·비디오·프리미엄 3종으로 구성된다. 구성은 데이터ON 요금제와 동일하다.‘Y24 ON 톡’은 SNS 및 SD(표준화질)급 영상 중심 사용자를 위한 요금제다. 월정액 4만9000원(이하 부가세 포함)에 기본 데이터를 6GB 제공한다. '데이터 ON 톡'과 비교해 기본 데이터 제공량이 2배다. 기본 제공 데이터 소진 후에는 최대 1Mbps 속도로 무제한 이용이 가능하다.'Y24 ON 비디오’는 고화질 영상 중심 사용자를 위한 요금제다. 월정액 6만9000원에 기본 데이터 100GB 제공한다. 데이터 소진 시 최대 5Mbps 속도로 무제한으로 이용할 수 있다.‘Y24 ON 프리미엄’은 데이터 헤비 유저를 위한 요금제로, 월정액 8만9000원다. 이 요금제는 데이터 제공량 및 속도 제한이 없는 ‘완전 무제한’요금제다.모든 Y24 ON 요금제는 '콘텐츠 50% 할인' 혜택이 부여된다. 올레tv모바일, 케이툰, 지니뮤직 서비스를 제공하는 '미디어팩(월 9900원)'을 월 4950원에 이용할 수 있다. 영화, 미드 1만편 이상을 무제한으로 시청할 수 있는 '프라임무비팩(월 9790원)'은 월 4950원에 이용 가능하다.또한 KT는 저가 요금제를 이용하는 Y세대를 위해 데이터 혜택을 강화한 ‘Y베이직’ 요금제도 선보인다.이달 17일 출시될 Y베이직은 월 3만3000원에 유·무선 음성통화 및 문자는 기본, 매월 2GB의 데이터가 제공된다. '밀당' 기능을 통해 데이터를 다음달로 이월하거나 다음달 데이터를 당겨 쓸 수 있다. 패밀리박스, Y데이터박스를 활용해 KT 가입자 간 데이터 공유도 가능하다.KT는 2016년 ‘Y’ 브랜드를 런칭하고 1020세대를 위한 요금제는 물론 다양한 프로그램도 선보여 왔다. 올해도 1020세대에게 친숙한 문화와 소비 공간을 통해 즐거운 경험을 선사할 예정이다.우선 ‘Y콜라보’가 새롭게 시작된다. Y콜라보는 Y세대가 선호하는 브랜드와 함께하는 콜라보 굿즈 프로그램이다. KT는 시중에서 판매하는 기성품이 아닌 한정판 굿즈를 별도 제작, 매 회차별로 KT Y고객 2400명에게 무료로 제공한다. 9월의 Y콜라보는 디자인 양말 브랜드 아이헤이트먼데이와 협업한 한정판 양말이다.오는 14일부터는 편의점 GS25에서 ‘Y삼각김밥’을 만날 수 있다. KT는 GS25와 제휴해 가장 인기 높은 삼각김밥 6종을 선정, Y삼각김밥을 출시한다. Y삼각김밥은 전국 GS25 매장에서 10월11일까지만 구매할 수 있다. 누구나 구매할 수 있으며 KT 멤버십 고객은 10% 제휴할인을 받을 수 있다.출시 기념으로 Y삼각김밥을 구매한 선착순 6만명의 고객에게는 카카오톡 이모티콘 등 100% 경품을 지급하는 이벤트가 진행된다. Y24 ON 요금제 고객의 경우 이달 26일까지 진행하는 이벤트에 응모하면 총 5000명을 추첨해 삼각김밥을 무료로 받을 수 있는 쿠폰을 제공한다.KT가 Y24 요금제 고객을 대상으로 매월 여는 최신 영화 시사회 프로그램 ‘Y24 무비나잇’도 진행된다. Y24 무비나잇은 2016년부터 운영하면서 누적 관람객이 6만명을 돌파했다. 9월부터는 기존 Y24 요금제 가입자는 물론 Y24 ON 요금제에 가입자도 응모할 수 있다. 이달 Y24 무비나잇 영화는 '안시성'으로 출연 배우들의 무대인사도 준비돼 있다.박현진 KT 유무선사업본부장은 “2016년 Y세대를 위한 마케팅을 처음 선보인 KT는 Y 고객에 대한 연구와 혜택 개발을 위해 지속적인 노력을 해왔다”며 “앞으로도 Y세대를 위한 즐겁고 다채로운 경험을 계속해서 확대해 나갈 것”이라고 말했다.