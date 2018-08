[데일리한국 안희민 기자] 한국에너지기술평가원(이하 에기평)은 임춘택 원장이 국제전기전자학회(IEEE) 전력전자학회지(Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics, JESTPE)의 무선전력 특집 편집장으로 기여한 공로를 인정받아 최우수 초빙편집장 표창을 국내 최초로 수상하게 됐다고 28일 밝혔다.IEEE JESTPE는 전력전자공학 분야 국제저명학술지로 2017년 기준 영향력 지수(impact factor)는 4.321이다. 임춘택 원장은 2013년부터 초빙편집장과 편집위원을 역임하고 있다.임춘택 원장은 9월 25일 미국 포틀랜드 오레곤 컨벤션 센터(Portland, Oregon Convention Center)에서 열리는 ECCE 2018 이사회에서 수상할 예정이다.임춘택 원장은 기술고등고시에 합격하고, 국방과학연구소 선임연구원, 청와대 행정관, KAIST와 GIST 교수를 역임하고, 올해 6월 에기평 원장에 취임ㅎㅔㅆ다.임춘택 원장은 무선전력과 전기자동차, 태양광발전 분야의 전문가이자 다양한 국정경험을 한 정책 전문가로 평가받고 있다. 또한 IEEE TPEL, JESTPE에서 무선충전 자기차폐 기술과 첨단 도로급전 무선전기자동차 기술로 최우수 논문상을 수상한 에너지 분야 전문가이기도 하다.