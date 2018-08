[데일리한국 이창훈 기자] 한국타이어가 9월1일 저소음과 주행 능력을 강화해 전기자동차에 최적화된 2세대 전기차 전용 타이어 ‘키너지 AS EV’를 출시한다.전기차는 내연기관 차량에 비해 엔진 소음이 없고, 10~20% 무거운 차체와 높은 초기 가속력을 가진 것이 특징이다. 때문에 전기차가 최상의 퍼포먼스를 실현하기 위해서는 전기차의 특성을 고려한 전용 타이어가 필요하다.1세대 전기차 전용 타이어의 경우 회전 저항 저감과 내마모성(마찰에도 닳지 않고 잘 견디는 성질) 기술이 우선시돼 연비와 내구성은 향상됐지만, 자동차 주행의 핵심 성능인 고속 주행과 승차감까지 완벽하게 구현하지는 못했다는 평가를 받았다.한국타이어에 따르면 키너지 AS EV는 1세대 전기차 전용 타이어의 기술적 한계를 보완한 타이어로, 전기차 모델에 최적화된 초저소음 환경을 구현하고, 초고성능 승용차용 타이어 수준의 편안한 승차감과 최상의 주행 성능 및 조종 안정성을 제공한다.전기차는 엔진 소음이 없는 만큼, 노면과 타이어의 소음이 부각되는 차량이다.키너지 AS EV는 타이어와 노면 사이에 발생하는 소음을 줄여 정숙성을 극대화한 제품으로, 최적의 피치 배열을 통해 주행 시 발생하는 특정 주파수의 소음을 억제시키는 등 다양한 소음 저감 기술이 적용됐다.한국타이어는 최상의 주행 질감을 구현시키기 위해 키너지 AS EV에 타이어에 적용할 수 있는 최고의 소재인 ‘아라미드 하이브리드’ 보강 벨트와 전기차 전용 고하중 보강 구조를 적용해 고속 주행에서도 트레드 블록의 변형을 최소화시켰다.한국타이어 관계자는 “키너지 AS EV는 최적의 접지 형상을 유지해 정교한 핸들링 성능을 제공하고, 조종 안정성도 대폭 향상됐다”고 설명했다.키너지 AS EV에는 또한 침엽수에서 추출한 ‘레진’과 식물성 오일이 첨가된 컴파운드가 적용돼 젖은 노면에서도 성능이 향상됐고, 눈길, 빗길 등 모든 주행 환경에서 빠르고 민첩한 핸들링 및 제동성이 확보됐다.이 외에도 키너지 AS EV는 전기 모터의 고출력과 강력한 초기 가속력을 손실 없이 노면에 전달하기 위해 타이어 슬립 현상을 억제하고, 지면과 직접 접촉하는 트레드 마모 정도를 최소화한 제품이다.