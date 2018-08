[데일리한국 박창민 기자] KT가 자사 ON 요금제 특징인 '무제한'과 '초당 1.98원' 컨셉트를 살린 ON식당을 오픈했다. ON식당에 머무는 비용으로 초당 1.98원씩만 내면 음식과 디저트를 무제한으로 즐길 수 있다.KT는 28일부터 서울시 마포구 홍대 인근에 ‘ON식당’을 오픈, 다음달 20일까지 4주간 다양한 국가의 음식과 디저트를 무제한 제공하는 프로모션을 진행한다고 밝혔다.ON 식당은 KT가 지난 5월에 출시한 '데이터ON' 요금제가 가진 ‘누구나 무제한’의 특징과 ‘로밍ON’ 요금제가 가진 ‘초당 1.98원’의 특징을 접목한 신개념 팝업스토어다. 초당 1.98원에 음식이 무제한으로 제공된다.ON식당은 오전 11시부터 오후 4시까지 ‘무제한 디저트’ 타임으로 지정해 커피, 음료를 비롯한 다양한 디저트를 무제한으로 제공한다. 오후 6시부터 9시까지 운영되는 ‘무제한 뷔페’ 타임에는 미국, 베트남, 일본, 태국 등 로밍ON 적용 국가의 음식과 샐러드바를 무제한 이용할 수 있다. 또한 ON식당 내 마련된 ‘오뚜기 존’에서는 라면, 피자 등 다양한 오뚜기 제품도 무제한 제공된다.ON식당 이용 가격은 ‘ON’ 요금제 콘셉트를 적용한 가격이다. 개인 고객은 해외에서도 초당 1.98원 통화료를 내는 KT ‘로밍ON’ 요금과 같이 초당 1.98원만 내면 ON 식당을 이용할 수 있다. 30분에 3565원, 60분에 7130원의 비용만 부과된다.단체 고객은 ‘데이터ON’ 요금제를 적용해 6인~8인은 4만9000원, 9인~11인은 6만9000원, 12인은 8만9000원의 요금으로 1시간 동안 음식을 무제한으로 즐길 수 있다.KT는 ON식당 운영 기간 중 다양한 이벤트도 진행한다. 오픈일인 28일에는 사전 응모를 통해 초대된 KT 고객 대상으로 배우 ‘박서준’의 포토 이벤트가 열린다. 다음달 16일에는 먹방 대세 마마무 ‘화사’가 손님들과 함께 식사하는 ‘셀럽데이’ 이벤트가 마련됐다. 아프리카 먹방BJ ‘슈기’와 ‘엠브로’가 ON식당에서 방송하는 ‘먹방데이’도 진행될 예정이다.이 밖에도 결식아동, 장애아동 등 소외계층 대상으로 한 초청 행사도 열린다. ON 식당 프로모션의 수익금 전액은 결식아동 후원금으로 기부된다.ON식당은 오전 11시부터 오후 9시까지 운영한다. 매주 월요일은 휴무고 오후 4시~6시까지 브레이크 타임이다. 요일별 메뉴 등 자세한 내용은 ON식당 홈페이지에서 확인할 수 있다.홍재상 KT 마케팅부문 IMC담당은 "KT의 대표 요금제를 알리면서도 누구나 참여해 즐길 수 있도록 ON식당 프로모션을 준비했다"며 "앞으로도 다양한 장소에서 더 많은 고객들이 ON식당을 만날 수 있도록 확대해 나갈 것"이라고 말했다.