[데일리한국 박창민 기자] KT그룹의 IT 서비스 전문기업 KT DS는 KT그룹의 통합업무관리시스템 구축과 운영 노하우를 담은 비즈니스 지원 솔루션 '케이빌링(K-BILLING)'을 개발했다고 20일 밝혔다.케이빌링은 △상품, 계약 등 통합고객관리 △고객 요금청구와 사업자간 정산관리 △고객 수납관리·청구서·영수증 생성 및 메일 발송관리 등 사업자 비즈니스를 통합 관리하는 솔루션이다.KT DS는 케이빌링이 사물인터넷, 자율주행자, 5G 네트워크 기술을 활용한 융합산업의 스마트 비즈니스를 원활하게 지원할 것으로 예상한다.특히 KT DS는 케이빌링이 B2C(Business to Consumer, 기업과 소비자간 거래)는 물론 B2B(Business to Business, 기업 간의 거래) 비즈니스를 모두 수용할 수 있는 유연한 아키텍처로 개발, 사용자의 환경에 맞춰 빠른 서비스를 제공하는 장점이 있다고 설명했다.또한 KT DS는 청구서와 영수증을 제작하고 발송하는 등 다양한 유틸리티와 오류감지, 장애예방을 사전에 감지할 수 있는 기능을 탑재해 고객 비즈니스에 경쟁력을 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다.이강수 KT DS 서비스수행본부장은 "KT DS가 가진 KT그룹 차세대 시스템 구축 노하우와 재난망과 같은 공공서비스 구축 경험, 그리고 AI와 빅데이터 기술과 같은 혁신 기술을 케이빌링 솔루션에 반영했다"면서 "고객사의 비즈니스 효율을 극대화함으로써 비즈니스 플랫폼으로서의 시장을 확장하겠다"고 말했다.