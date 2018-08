[데일리한국 이정우 기자] 한화그룹이 창업 및 취업을 꿈꾸는 사람들을 위한 핵심 정보를 총망라한 드림플러스 온라인 플랫폼을 8일 오픈했다.‘드림플러스’는 한화그룹의 인재육성 사회공헌 브랜드이자, 스타트업 창업과 취업 지원을 핵심으로 하는 프로그램이다.이번에 오픈한 플랫폼은 한화그룹의 다양한 사업분야에 대한 전문성과 2014년부터 이어온 스타트업 지원·육성을 통해 축적된 노하우를 바탕으로 창업과 취업을 희망하는 사람들이 가장 필요로 하는 콘텐츠만을 모았다는 게 한화그룹 측의 설명이다.플랫폼은 크게 ‘꿈을 찾고(Find your Dream), 꿈에 도전하고(Challenge your Dream), 서로의 꿈을 연결한다(Connect your Dream)’는 콘셉트로 구성돼 있다.이는 한화그룹이 드림 플러스를 통해 그간 추구해온 창업 생태계 구축의 핵심 키워드들이다.꿈을 찾고 부문은 새로운 관점으로 유망 업종을 창업했거나 전업한 사람들의 사례를 중심으로 구성돼 있다. 선배 창업가들의 인터뷰 동영상과 창·취업 관련 성공한 사례를 카드 뉴스의 형태로 구성해 한눈에 살펴볼 수 있다.꿈에 도전하고 메뉴는 각 분야별 스타트업에 대한 지원 프로그램 관련 정보를 제공하고 지원 신청을 접수한다. 또 유망 스타트업이나 관련 업종의 취업 정보를 통합 제공해 취업 희망자에게는 유망 업종 기업에 대한 정보를, 기업들에게는 우수한 인력을 모집할 수 있는 연결고리의 기능을 제공한다.서로의 꿈을 연결한다 부문은 유망 스타트업 및 중소기업 과의 사업 제휴와 아이디어 공유의 기회를 제공한다. 해당 메뉴에서는 사이트에 등록된 유망 기업에 대해 사업 제안을 하거나 투자, 아이디어 제안 등을 할 수 있다. 이를 통해 스타트업 간의 오픈 이노베이션을 촉진할 예정이다.한화그룹 관계자는 "이번 플랫폼 오픈을 통해 드림플러스는 온·오프라인 통합 플랫폼을 보유한 명실상부 스타트업 생태계 핵심 기관으로 자리잡을 것"이라며 "이는 드림플러스를 통해 미래 국가 경제의 근간이 될 청년과 벤처기업을 육성하겠다는 한화그룹의 철학이 반영된 사회적 책임(CSR) 활동의 결과물이기도 하다"고 말했다.