[µ¥ÀÏ¸®ÇÑ±¹ ¹ÚÃ¢¹Î ±âÀÚ] SKºê·Îµå¹êµåÀÇ B tv°¡ IPTV ÃÖÃÊ·Î °í°´ ÃëÇâ¿¡ ¸ÂÃç °¢±â ´Ù¸¥ È¨È¸éÀ» Á¦°øÇÑ´Ù. ¶ÇÇÑ Å°Áî ÄÜÅÙÃ÷ '»ì¾ÆÀÖ´Â µ¿È'¸¦ Ãâ½ÃÇÏ°í ¸ð¹ÙÀÏ OTT '¿Á¼ö¼ö'¸¦ ÅëÇØ °æÀï OTTº¸´Ù ÃÖ´ë 20ÃÊ ºü¸¥ '°¡Àå ºü¸¥ ÇÁ·Î¾ß±¸ Áß°è'¸¦ ¼±º¸ÀÌ´Â µî ¹Ìµð¾î»ç¾÷ °È¿¡ ³ª¼¹´Ù.
SKºê·Îµå¹êµå´Â 7ÀÏ ¼¿ï Áß±¸ SKÅÚ·¹ÄÞ º»»ç¿¡¼ ±âÀÚ°£´ãÈ¸¸¦ ¿°í ÀÌ°°Àº ³»¿ëÀÌ ´ã±ä ¹Ìµð¾î»ç¾÷¿¡ ´ëÇÑ Àü·«¹æÇâÀ» ¹àÇû´Ù.
¸ÕÀú ¼±º¸ÀÎ°Ç B tv °³ÆíÀÌ´Ù. SKºê·Îµå¹êµå´Â B tv¿¡ »õ·Î¿î ¸ÂÃãÇü È¨È¸é 'UI 5.0'À» µµÀÔÇß´Ù. UI 5.0Àº °í°´ÀÇ ½ÃÃ» ÀÌ·Âµî ¹Ìµð¾î ÀÌ¿ëÆÐÅÏÀÌ ´ã±ä µ¥ÀÌÅÍ¸¦ ºÐ¼®ÇØ ÁýÁý¸¶´Ù ÃëÇâ¿¡ ¸Â´Â È¸éÀ» ´Ù¸£°Ô Á¦°øÇÑ´Ù.
¿¹¸¦ µé¾î ½Ç½Ã°£ ¾ß±¸¸¦ ÁÁ¾ÆÇÏ´Â °í°´Àº ´Ù¸¥ ¸Þ´º È¸éÀ» °ÅÄ¡Ä¡ ¾Ê°íµµ È¨ È¸é¿¡¼ ¹Ù·Î ¾ß±¸Áß°è È¸éÀ» ¶ç¾îÁØ´Ù. ¿µÈ³ª µå¶ó¸¶¸¦ Áñ°Üº¸´Â °í°´Àº ¹Ù·Î ¿øÇÏ´Â ÄÜÅÙÃ÷¸¦ º¼ ¼ö ÀÖ´Ù. SKºê·Îµå¹êµå´Â ±Ã±ØÀûÀ¸·Î 460¸¸ B tv °í°´¸¶´Ù °¢±â ´Ù¸¥ 460¸¸°³ È¨È¸éÀ» Á¦°øÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
ÀÌ¿Ü¿¡µµ 'µµÀÔºÎ °Ç³Ê¶Ù±â', '½ÃÃ» Áß ÀÚ¸· º¯°æ' ±â´É°ú ¿µÈ ÄÜÅÙÃ÷ ¼Ò°³ ½Ã ¾¾³×21, ¿ÓÃ µî °ø½Å·Â ÀÖ´Â ¸ÅÃ¼ÀÇ ÆòÁ¡ ¹× Àü¹®°¡ °¨»óÆòÀ» Á¦°øÇÏ´Â ±â´É µîÀÌ Ãß°¡µÆ´Ù.
À±¼®¾Ï SKºê·Îµå¹êµå ¹Ìµð¾îºÎ¹®ÀåÀº "UI 5.0Àº ±âÁ¸ UI 1.0~4.0¹öÀü´Â ´Ù¸¥ Ã¶ÇÐÀÌ ¹Ý¿µµÆ´Ù"¸é¼ "¿ì¸®°¡ º¸¿©ÁÖ·Á´Â ÄÜÅÙÃ÷¸¦ °í°´¿¡°Ô º¸¿©ÁÖ´Â°Ô ¾Æ´Ï¶ó, °í°´ÀÌ ¿øÇÏ´Â ÄÜÅÙÃ÷¸¦ º¸¿©ÁÖ´ÂUI·ÎÀÇ º¯È"¶ó°í ¼³¸íÇß´Ù.
B tv °³Æí¿¡ ÀÌ¾î Å°Áî ÄÜÅÙÃ÷ '»ì¾ÆÀÖ´Â µ¿È' ¼ºñ½ºµµ ¼±º¸¿´´Ù. »ì¾ÆÀÖ´Â µ¿È´Â ¾ÆÀÌÀÇ ¾ó±¼, ¸ñ¼Ò¸®, ±×¸²ÀÌ TV·Î ¿Å°Ü°¡ ¾ÆÀÌ¸¸ÀÇ TV µ¿ÈÃ¥À» ¸¸µå´Â ¼ºñ½º·Î ¡â¿ªÇÒ³îÀÌ ¡â±×¸®±â ¡â¸»ÇÏ±â µîÀÌ ¸¶·ÃµÆ´Ù.
'¿ªÇÒ³îÀÌ'´Â ¾ÆÀÌÀÇ ¾ó±¼À» B tv ½º¸¶Æ®Æù Àü¿ë ¾ÛÀ¸·Î ÃÔ¿µÇÏ¸é TV·Î Àü¼ÛµÅ µ¿È ¼Ó ÀÌ¾ß±â Èå¸§¿¡ µû¶ó ¾ÆÀÌÀÇ ¾ó±¼ Ç¥Á¤ÀÌ º¯ÇØ ¸ôÀÔ°¨À» ³ôÀÏ ¼ö ÀÖ´Ù. ¾ÆÀÌÀÇ ¾ó±¼ »çÁøÀ» ÇÑ ¹ø¸¸ Âï¾îµµ 20°¡Áö ÀÌ»óÀÇ Ç¥Á¤ÀÌ ±¸ÇöµÈ´Ù. Àü¿ë ¾ÛÀº 16ÀÏ Ãâ½ÃµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
'±×¸®±â'´Â ¾ÆÀÌ°¡ Àü¿ë ¾ÛÀ» ÅëÇØ ±×¸° ±×¸²À» TV È¸é ¼Ó µ¿È¿¡ ±¸ÇöÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¼ºñ½º´Ù. »öÄ¥µµ °¡´ÉÇÏ´Ù. '¸»ÇÏ±â'´Â µ¿È ¼Ó ÁÖ¿ä ¹®ÀåÀ» ¾ÆÀÌÀÇ ¸ñ¼Ò¸®·Î Ç¥ÇöÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¼ºñ½º´Ù. ¿¹¸¦µé¾î ¾ÆÀÌ°¡ "¶± ÇÏ³ªÁÖ¸é ¾È Àâ¾Æ¸ÔÁö"¶ó´Â µ¿È ¼Ó È£¶ûÀÌÀÇ ´ë»ç¸¦ µû¶óÇÏ¸é TV¿¡¼ µ¿È¸¦ ÀÐÀ» ¶§ ¾ÆÀÌÀÇ ¸ñ¼Ò¸®°¡ ³ª¿Â´Ù.
À±»óÃ¶ ¹Ìµð¾îºÎºÐ ¾Ö´Ï¸ÞÀÌ¼Ç»ç¾÷´ã´çÀº '¸»ÇÏ±â' ¼ºñ½º¿Í °ü·ÃÇØ "¿µ¾î µ¿ÈÃ¥µµ ±¸ºñµÅ ¿Ü±¹¾î ÇÐ½À¿¡µµ È°¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù"¸é¼ "À¯¾ÆÀÇ ÇÐ½À¿¡´Â °¨Á¤ÀÌÀÔÀ» ³ôÀÌ´Â°Ô Áß¿äÇÏ´Ù. ÀÚ½ÅÀÇ ¸ñ¼Ò¸®°¡ ´ã±ä µ¿ÈÃ¥ÀÌ µµ¿òÀÌ µÉ °Í"ÀÌ¶ó°í °Á¶Çß´Ù.
»ì¾ÆÀÖ´Â µ¿È ¼ºñ½º´Â ¾ÆÀÌ°¡ Àü¿ë ¾ÛÀ» ÅëÇØ ¼ºñ½ºµéÀ» ÇÑ ¹ø¸¸ ÀÌ¿ëÇØµµ ÀÌÈÄ¿¡´Â ½º¸¶Æ®Æù ¿¬°áÇÒ ÇÊ¿ä ¾øÀÌ TV·Î ¾ÆÀÌ°¡ Âü¿©ÇÑ ÄÜÅÙÃ÷¸¦ ½ÃÃ»ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. À±»óÃ¶ ¾Ö´Ï¸ÞÀÌ¼Ç»ç¾÷´ç´çÀº "¼ºñ½º ÀÌ¿ë Áß¿¡ ÀüÈ³ª ¹®ÀÚ°¡ ¿Íµµ µ¿È ½ÃÃ»¿¡ ÀüÇô ÁöÀåÀ» ¹ÞÁö ¾Ê´Â °ÍÀÌ Â÷º°ÈµÈ ¿ä¼Ò"¶ó°í ¼³¸íÇß´Ù.
SKºê·Îµå¹êµå´Â À¯¾Æ±³À° Àü¹®°¡¿Í ÇÔ²² ÇÑ¼Ö±³À° ÀüÁýÀ» ºñ·ÔÇÑ ´Ù¾çÇÑ ÃâÆÇ»çµéÀÇ º£½ºÆ®¼¿·¯ 250¿© ÆíÀ» ¾ö¼±ÇØ 11°¡Áö ´©¸®°úÁ¤ »ýÈ°ÁÖÁ¦ ¹× ¿¬·Éº° ¹ß´Þ´Ü°è¿¡ ¸Â´Â Ä¿¸®Å§·³À» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ¡®»ì¾ÆÀÖ´Â µ¿È¡¯ ¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
È¨ È¸é °³ÆíÀ¸·Î Å°Áî ¼ºñ½º´Â ÇÏ·ç ½ÃÃ» Æí¼ö ¶Ç´Â ½Ã°£À» ¹Ì¸® ¼³Á¤ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. Æ¯È÷ ¾ÆÀÌ°¡ °ÔÀÓÀ» ÇÏµí ¸®¸ðÄÁÀ» µ¿ÀÛÇÏ¸é TV È¸é ¼Ó »Ç·Î·Î µî ÀÎ±â Ä³¸¯ÅÍ°¡ '¾çÄ¡ÇÏ±â', '¼¼¼öÇÏ±â' µî Çàµ¿À» ÅëÇØ ÀÚ¿¬½º·´°Ô »ýÈ°½À°üÀ» ±³Á¤ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
¶ÇÇÑ B tv Å°Áî µ¶Á¡ ¼ºñ½º '¿µ¾î¾¦¾¦' ÄÚ³Ê¿¡¼´Â '¸¶´õ±¸½º Å¬·´', '¸®Æ² ÆÅ½º' µî ¿µ¾î±Ç ÇöÁö ¾ÆÀÌµéÀÌ Áñ°Üº¸´Â ±Û·Î¹ú ÀÎ±â Å°Áî ¿µ¾î±³À° ÄÜÅÙÃ÷ 1200¿© ÆíÀ» ¹«·á·Î Á¦°øÇÑ´Ù.
ºÎ¸ð´Ô ¼¼´ë¸¦ À§ÇÑ ½Ã´Ï¾î ¸Þ´ºµµ ¿ÀÇÂÇÑ´Ù. 60´ë ÀüÈÄ ½Ã´Ï¾î °í°´À» À§ÇØ °Ç°¡¤Ãë¹Ì µî Àü¿ë ÄÜÅÙÃ÷¸¦ ÃßÃµÇÏ°í ¸â¹ö½Ê, ¶óÀÌÇÁ½ºÅ¸ÀÏ°ú ¿¬°èÇÑ È¨Æ®·¹ÀÌ´×, ¿©ÇàÁö ÃßÃµ ¼ºñ½º¸¦µµ Á¦°øÇÑ´Ù.
ÀÌ ¹Û¿¡ SKºê·Îµå¹êµå´Â TV·Î ½Å°îÀ» ºÎ¸¦ ¼ö ÀÖ´Â ³ë·¡¹æ ¼ºñ½º '¿¡ºê¸®½Ì TV'¸¦ IPTV ÃÖÃÊ·Î ¼±º¸ÀÎ´Ù.
¿¡ºê¸®½Ì TV´Â SM¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®ÀÇ ³ë·¡¹æ ¾Û '¿¡ºê¸®½Ì'À» IPTV·Î È®ÀåÇÑ ¼ºñ½º´Ù. ¸ÅÀÏ ¾÷µ¥ÀÌÆ®µÇ´Â ½Å°îÀ» TV¸¦ ÅëÇØ Áñ±æ ¼ö ÀÖ´Ù.
ÀÌ°°Àº ¼ºñ½ºµéÀº 16ÀÏºÎÅÍ ¼ÂÅé¹Ú½ºº°·Î ¼øÂ÷ÀûÀ¸·Î ¾÷µ¥ÀÌÆ®°¡ ÁøÇàµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
ÇÑÆí SKºê·Îµå¹êµå´Â ¸ð¹ÙÀÏ µ¿¿µ»ó ¼ºñ½º ¿Á¼ö¼ö(oksusu) ½ºÆ÷Ã÷ ±â´ÉÀ» °È, IPTV ´ëºñ Áß°è¹æ¼Û Áö¿¬ ¾øÀÌ °æÀï OTTº¸´Ù ÃÖ´ë 20ÃÊ ºü¸¥ ¡®°¡Àå ºü¸¥ ÇÁ·Î¾ß±¸ Áß°è¡¯¸¦ 8ÀÏºÎÅÍ Á¦°øÇÑ´Ù.
¿Á¼ö¼ö´Â ÇâÈÄ 5G ³×Æ®¿öÅ© ±â¼ú ±â¹ÝÀÇ ½ºÆ÷Ã÷ VR »ýÁß°è, ÇÁ·Î¾ß±¸ AI ºÐ¼® ±â¹Ý »ýÁß°è µî Àü¿ë ÇØ¼³Áø°ú Ä³½ºÅÍ¸¦ ÅëÇØ ¿Á¼ö¼ö¸¸ÀÇ Â÷º°ÈµÈ ½ºÆ÷Ã÷ Áß°è ¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù.