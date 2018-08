[데일리한국 안희민 기자] 전세계적인 규모의 사상 최대의 폭염이 계속되자 그간 방기됐던 기후변화대응 의제가 주목받고 있다. 영국의 유력 시사주간지 이코노미스트는 ‘인류가 기후변화와의 싸움에서 지고 있다고 직설적으로 표현했다.영국 이코노미스트는 4일(현지시간) 발간한 최신호에 ‘세계가 기후변화에 대응한 전쟁에서 지고 있다(The World is losing the war against climate change)’라는 제목의 기사를 게재한 것으로 6일 파악됐다. 에너지수요 증가가 화석연료 사용 증가로 이어져 잘못된 방향으로 흘러가고 있다는 요지의 글이다.이코노미스트에 따르면 최근 폭염은 전지구적인 재난을 일으키고 있다. 특히 화재가 북반구를 띠(line of fire)처럼 둘러쌌다.미국 캘리포니아에선 18건의 화재가 발생해 주(state) 역사상 최악의 화재를 기록하고 인명피해까지 내고 있다. 아덴 인근 해변지역에 발생한 화재는 91명의 목숨을 앗아갔다.일본 도쿄는 기온이 처음으로 40도 이상 올라갔다. 열사병으로 인해 목숨을 빼앗긴 사람이 125명에 이른다.산업혁명이 시작된 이래 지구 온도가 1도 올라 날씨가 미쳐 날뛰고 있다(Weather patterns will go berserk). 인간의 활동이 폭염을 낳았다는 주장이 확실해지고 있다.2015년 지구 온도 상승을 2도 이하로 낮추겠다는 파리협약이 맺어졌지만 온실가스 배출과 석유와 가스에 대한 투자가 다시 증가하고 있다. 석탄수요도 2017년 다시 증가세로 돌아섰다. 반면 태양광, 풍력 등 재생에너지에 대한 정부 보조금과 투자가 줄고 있다.원자력발전이 기후 친화적이라고 주장하고 있지만 여전히 비싸고 대중적이지 못하다. 본능적으로 전쟁에서 지고 있음을 알 수 있다.물론 진전이 아예 없다는 말은 아니다.(Insufficient progress is not say no progress at all)태양광, 풍력 등 저탄소 기술의 가격이 보다 값싸지고 효율은 높아지고 있다. 작년 글로벌 시장에서 전기차 판매가 처음으로 100만대를 돌파했다. 우수한 일조량과 풍량 덕택에 석탄발전보다 재생에너지발전이 보다 값싼 곳도 있다.기후변화에 대한 일반인들의 관심도 높아 테러리스트인 IS 다음으로 두려운 것이 기후변화로 꼽히고 있다. 조사결과 38개국의 61%의 사람들이 기후변화에 대해 경각심을 갖고 있었다.트럼프 미국 대통령이 기후변화협약에서 탈퇴했지만 미국의 많은 도시와 주들이 파리협약 실행을 재확인하고 있다. 심지어 기후변화에 회의적인 시각을 갖고 있는 공화당 일부 인사들도 기후변화에 대한 문제제기를 방해하지 않는다.스모그가 극심한 중국과 인도 사람들은 석탄발전 투자를 재검토해달라고 정부에 요구하고 있다.하지만 분명 기후변화대응은 쉽지 않은 문제라고 이코노미스트는 말했다.이코노미스트는 이유로 △아시아 개발도상국의 에너지 수요 증가 △정치경제적인 타성 △미흡한 이산화탄소 제거기술을 꼽았다.아시아에 신흥경제권이 2006~2016년 부상하며 에너지 수요가 40% 가량 늘었다. 석탄의 사용도 매년 3.1% 증가하고 있고 보다 깨끗한 천연가스의 사용도 5.2%까지 성장했으며 심지어 석유의 사용도 2.9% 늘었다.재생에너지 등 그린에너지에 투자하는 펀드가 석유기업 투자금을 빼겠다고 위협해도 중동과 러시아의 국가소유 거대투자기업이 아시아의 에너지 수요 증가를 근거로 화석에너지에 계속 투자하고 있다.석탄발전 산업이 강력한 로비력을 갖고 있는 것도 하나의 장애요인이다. 석탄발전이 각국의 에너지 믹스에 포함된 것이 당연한 사실로 받아들여지고 있다고 이코노미스트는 지적했다.에너지믹스에 일종의 정치경제적인 관성(economic and politician inertia)가 형성됐다고 이코노미스트는 일갈했다.이런 상황이 바뀌는데 많은 시간이 흐른다. 1800년대에 산업혁명을 시작한 영국은 2017년에야 처음으로 석탄을 사용하지 않는 날(day)을 맞이했다. 석탄발전은 인도가 필요한 전력의 80%를 공급할 뿐만 아니라 최빈국가의 경제를 뒷받침하는 발전원이다.일반 산업 활동에서 이산화탄소를 흡수하는 기술이 본격적으로 적용되지 못하는 현실도 기후변화대응에 더딘 이유 중 하나다.철강, 시멘트, 농업, 수송 등 산업활동은 글로벌 탄소 배출의 절반 이상을 차지한다. 산업에서 이산화탄소를 제거하는 일은 발전보다 기술적인 측면에서 어렵다. 이코노미스트는 ‘산업에서 이산화탄소를 제거에 성공할 수 있다는 사실이 환상에 불과한 것으로 판명됐다’(Successes can turn out to be illusory)고 고발했다.중국에선 100만대의 이상의 전기차가 석탄발전에서 생산한 전기로 운영되고 있다. 중국 전력공급에서 석탄발전의 비중이 3분의 2인데 온실가스와 미세먼지를 배출하는 석탄발전에서 사용하는 전기를 사용함으로써 전기차가 결과적으로 친환경적이지 못한 수송수단이 됐다.파리협약이 설정한 목표를 달성하기 위해 방대한 규모의 탄소포집장치가 필요한 것으로 파악되자 대중의 관심에서 멀어지고 있다.이코노미스트는 그럼에도 불구하고 서구국가들이 기후변화대응 노력을 계속해 가난한 국가를 도와야한다고 언급했다.서구국가가 기후변화대응을 하나의 산업으로 성장시켜 수익을 거두는만큼 파리협약을 지켜나가야하며 가난한 국가들의 경제성장을 저해하지 않으면서도 온실가스 방출을 줄이는 방안을 모색해야 한다고 이코노미스트는 권고했다.이코노미스트는 '탈탄소가 종국엔 경제를 부강하게 만들겠지만 단기적으론 재무적인 비용을 감당할 수 밖에 없어 기꺼이 부담해야 한다'며 '슬프게도 세계가 기후변화에 대응하기 전에 먼저 열기에 중독될 것 같다(Sadly, the world looks poised to get a lot hotter first)'고 어둡게 글을 맺었다.