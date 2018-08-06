µ¿»ç ¸ðµÎÅõ¾î(080160)´Â ´ë¿Ü ¾ÇÀç¿¡ µû¸¥ ¼ÛÃâ°´ º¼·ý ºÎÁøÀ¸·Î ´Ü±âÀûÀ¸·Î´Â ´«³ôÀÌ ÇÏÇâÀÌ ºÒ°¡ÇÇÇØ º¸ÀÎ´Ù.
ÀÌ¿¡ µû¸¥ ½ÇÀûÃßÁ¤Ä¡ º¯°æÀ¸·Î µ¿»çÀÇ ¸ñÇ¥ÁÖ°¡¸¦ 29,000¿øÀ¸·Î ÇÏÇâÇÑ´Ù. ¸ñÇ¥ÁÖ°¡´Â 12°³¿ù Forward ½ÇÀû ±âÁØ PER 23¹è ¼öÁØÀÌ´Ù. ÇÏÁö¸¸ ¿©Çà¼ö¿ä À§ÃàÀº ÀÏ½ÃÀûÀÎ ¿äÀÎ ÀÌ¸ç Å« Æ²¿¡¼ ±¹³» ¾Æ¿ô¹Ù¿îµå ¿©Çà ¼ö¿äÀÇ ±¸Á¶Àû ¼ºÀåÀº Áö¼Ó À¯È¿ÇÏ´Ù°í ÆÇ´ÜµÊ¿¡ µû¶ó ÅõÀÚÀÇ°ßÀº Buy¸¦ À¯ÁöÇÑ´Ù.
µ¿»ç´Â 2ºÐ±â ¿¬°á ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀº 40¾ï¿ø(-46%YoY)À» ±â·ÏÇÏ¸ç ÄÁ¼¾¼½º ¿µ¾÷ÀÌÀÍ 70¾ï¿øÀ» ÇÏÈ¸Çß´Ù. 2ºÐ±â ÀüÃ¼ ¼ÛÃâ°´ º¼·ýÀÌ Àü³âµ¿±â´ëºñ 13% Áõ°¡ÇÏ¿´À¸³ª ÆÐÅ°Áö ASP°¡ 6% ÇÏ¶ôÇÏ¿´´Ù. ºñ¿ë ´Ü¿¡¼ ÀÎ°Çºñ(+13% YoY), ±¤°í¼±Àüºñ(+43% YoY) µî ÀÇ È®´ë ¿µÇâÀ¸·Î º»»ç ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀº Àü³âµ¿±â´ëºñ 41% °¨¼ÒÇÑ 46¾ï¿øÀ» ±â·ÏÇß´Ù. ÁÖ¿ä ÀÚÈ¸»ç ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀº ÀÚÀ¯Åõ¾î -8¾ï¿ø, ¸ðµÎ½ºÅ×ÀÌ -4¾ï¿ø, ¸ðµÎÅõ¾î¸®Ã÷ 5¾ï¿ø µî Àü³â ¼öÁØÀÇ ÇÕ»ê ¿µ¾÷ÀûÀÚ 6¾ï¿øÀ» ±â·ÏÇÑ °ÍÀ¸·Î ÆÄ¾ÇµÈ´Ù.
7¿ù ÀüÃ¼ ¼ÛÃâ°´ º¼·ýÀº Àü³âµ¿¿ù´ëºñ 10%, ÆÐÅ°Áö ¼ÛÃâ°´ º¼·ýÀº 7% °¨¼ÒÇß´Ù. Áö¿ª º° Áõ°¨·üÀº ÀÏº» -13%, ¹ÌÁÖ-23%, ³²ÅÂÆò¾ç -19%, µ¿³²¾Æ -6%, Áß±¹ +5%, À¯·´ -2% ¿´´Ù. ¿©Çà ¼ö¿ä À§Ãà¿¡ µû¶ó ±âÀúÈ¿°ú°¡ ÀÖ´Â Áß±¹À» Á¦¿ÜÇÑ ±ÙÀå°Å¸® Áö¿ª ¸ðµÎ ºÎÁøÇÑ ¸ð½ÀÀÌ¾ú´Ù. 8¿ù 1ÀÏ ±âÁØ 8-10¿ù ¿¹¾à·üµµ -1%, -8%, +11%·Î ±â´ëÄ¡ º¸´Ù ³·´Ù. ¿©Çà ¼ö¿ä¿¡ ºñ¿ìÈ£ÀûÀÎ ´ë¿Ü ¿äÀÎµéÀÌ ¹ß»ýÇÏ¸é¼ ¼º¼ö±âÀÎ 3ºÐ±â¿¡ º¼·ýÀÌ ¿ÀÈ÷·Á ºÎÁøÇÑ »óÈ²ÀÌ´Ù.
ÇÏÁö¸¸ ÀÌ´Â ¿©Çà¼ö¿ä°¡ ÀÏ½ÃÀûÀ¸·Î À§ÃàµÈ °ÍÀÌ°í ÇâÈÄ ÀÌ¿¬ ¼ö¿ä °¡ ³ªÅ¸³¯ °ÍÀÌ¶ó´Â ÆÇ´ÜÀÌ´Ù. Áö¿ªÀû ¾ÇÀç°¡ ÇØ¼Ò¿Í ´õºÒ¾î ÆÐÅ°Áö ASPÀÇ ÇÏ¶ôÀ¸·Î 2ºÐ±âºÎÅÍ ÀÌ¿¬µÈ ¿©Çà¼ö¿ä°¡ 3ºÐ±â ¸» ¿¬ÈÞ ½ÃÁðºÎÅÍ È¸º¹µÉ ¼ö ÀÖÀ» °ÍÀ¸·Î ±â´ëµÈ´Ù. (ÀÌº£½ºÆ®ÅõÀÚÁõ±Ç È²ÇöÁØ)