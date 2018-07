[데일리한국 동효정 기자] 호텔업계가 여름 방학을 맞아 아이 동반 가족 고객을 대상으로 다양한 패키지를 출시하고 있다. 폭염을 피해 호캉스를 즐기며 아이들과 즐거운 추억을 쌓아보는 것은 어떨까.그랜드 힐튼 서울은 다음달 17일까지 ‘올 어바웃 키즈 패키지(All About Kids Package)’를 선보인다고 27일 밝혔다.올 어바웃 키즈 스페셜 패키지’는 한 개의 주니어 스위트 룸에서만 운영되며, 모든 가족이 넓게 즐길 수 있는 프리미엄 패밀리 침대와 안전하게 뛰어 놀 수 있는 유아매트 브랜드 ‘디자인 스킨’의 다양한 제품, 루카 텐트 등이 설치됐다.본 패키지는 주니어 스위트 룸에서의 1박, 3인 가족 조식, 한사토이 동물 인형, 스킨 케어 브랜드 ‘퓨토’의 ‘퓨토 시크릿 선 스크린 & 클렌징 워터 세트’, 메디컬 코스메틱 브랜드인 ‘닥터글로덤’의 마스크팩 2매 그리고 특별 구성된 서프라이즈 키트 등이 포함된다.올 어바웃 키즈 스마트 패키지’는 디럭스 룸 1박, 3인 가족 조식, 한사토이 동물 인형과 퓨토 시크릿 선 스크린 세트, 닥터글로덤 마스크팩 2매를 선물한다. 가격은 18만 2000원부터다.패키지 구매 고객에게는 그랜드 힐튼 서울의 사우나 50% 할인, 피트니스 센터와 수영장, 키즈 라운지를 종일 이용할 수 있는 혜택이 주어진다. 오는 28일부터 다음달 17일까지 만나볼 수 있는 그랜드 힐튼 서울 키즈 라운지 ‘키즈 리틀 파라다이스(Kids Little Paradise)’는 어린이 고객들이 가족들과 함께 즐거운 추억을 쌓을 수 있도록 꾸며진 플레이 존, 라이브러리 존으로 운영된다.운영 시간은 오전 10시부터 오후 5시까지며, 그랜드 힐튼 서울을 방문하시는 모든 고객은 편하게 이용하실 수 있다. 36개월 이상 미취학 아동까지 보호자 동반 하에 입장할 수 있다.노보텔 앰배서더 서울 동대문 호텔 & 레지던스(이하 노보텔 앰배서더 동대문)는 27일부터 10월 31일까지 국내 최대 규모의 디자인 전시회인 [루나 파크 展 : 더 디자인 아일랜드]와 손잡고 ‘플레이 인 루나파크(PLAY IN LUNA PARK)’ 패키지를 선보인다. 본격 휴가철을 맞아 어린이 동반 가족은 물론 연인들도 세계적인 전시회와 특별한 도심 속 호캉스를 한 번에 즐길 수 있도록 마련했다.해당 패키지는 객실 1박과 함께 [루나 파크 展 : 더 디자인 아일랜드] 티켓 2매, 여름용 트라이탄 보틀 1개, 더 델리에서 이용 가능한 테이크아웃 음료 쿠폰 2매를 제공한다. 실내 및 루프톱 야외 수영장과 피트니스센터(In Balance)를 무료로 이용할 수 있다. 본 패키지는 18만 7000원(세금 별도)부터 이용 가능하며, 27일부터 10월 31일까지 투숙할 수 있다.반얀트리 호텔 앤 리조트 그룹(이하 ‘반얀트리 그룹’)은 아이들을 위한 레인저스 클럽을 신설했다. 반얀트리 그룹에 만 4세에서 11세의 어린이 투숙객이 리조트 체크인 시, ‘레인저스 클럽 패스포트(Rangers’ Club Passport)’가 무료 발급되며, 리조트 곳곳에서 오감을 활용하는 체험활동에 참가할 수 있다. 총 5개의 액티비티 도장을 모두 수집하면 스낵·문구류 등 소정의 상품을 증정한다.레인저스 클럽은 어린이 고객들의 인지 발달, 의사소통 능력 향상 및 탐험 정신 고양 등을 위해 고안된 프로그램이다. 자연을 체험하고 환경보호의 중요성을 인식할 수 있게 하는 것이 특징이다.헬스리조트 ‘WE호텔 제주’에서는 가족들과 복잡한 휴가지를 피해 힐링을 할 수 있는 ‘WE 패밀리 패키지 I, II’를 선보인다.‘WE 패밀리 패키지 I’은 시원한 숲 속에 위치한 WE 호텔의 다채 레스토랑 조식뷔페를 성인 2인과 어린이 1인에게 제공하며, 객실 미니바 5종을 무료 증정한다.슈페리어룸 1박, 실내 및 야외 수영장, 피트니스, 자쿠지, 건식사우나를 무료로 이용할 수 있으며, 물속에서 즐기는 아쿠아 엑서사이즈와 WE 호텔만의 힐링 포인트인 한라산 원시림을 자연 그대로 즐길 수 있다.WE 패밀리 패키지 II’는 위 혜택들에 더해 오감을 만족시키는 ‘테마파크 박물관은 살아있다’ 입장권 3매를 추가로 제공한다. 세계 최대 트릭아트 테마파크인 박물관에서는 다양한 명화 작품들과 제주 곶자왈의 아름다움을 표현한 착시 미술을 즐길 수 있다.패키지 고객들은 한라산 천연화산암반수를 즐길 수 있도록 물병과 함께 천연화산암반수를 받을 수 있으며, WE호텔의 특별한 부대시설인 웰니스 센터, 메디컬스파 센터를 이용할 수 있는 15% 할인쿠폰과 다채 레스토랑 10% 할인쿠폰을 제공한다.삼성동 인터컨티넨탈 서울 코엑스는 올 7월부터 8월까지 야외 미니 키즈 풀(Pool)을 한시적으로 운영하고, 미니 키즈풀 이용 혜택이 포함된 ‘키즈 딜라이트 섬머 패키지(Kids Delight Summer Package)’를 선보인다.야외 미니 키즈풀은 탁 트인 3층 피트니스 클럽 야외 테라스에서 무더위를 피해 아이들이 자유롭게 물놀이를 즐길 수 있는 공간으로, 어른들은 파라솔 아래 선베드에 누워 시원한 음료를 즐기며 아이들과 함께 여유로운 시간을 보낼 수 있다.8월 26일까지 금요일~일요일 주말 한정(7월 27일부터 8월 5일까지는 매일 운영)으로 운영되는 키즈 딜라이트 섬머 패키지는 인기 캐릭터 ‘캐리와 친구들’과 컬래버레이션을 통해 ‘캐리와 친구들’의 비치볼 및 목쿠션을 제공하고 키즈 라운지에는 ‘캐리 포토존’을 마련했다. 대형 피규어와 포토기계, 네일아트 등을 체험할 수 있다.호텔 2층에 마련된 전용 키즈 라운지 이용 혜택과 키즈 클래스 무료 참여, 아이들이 좋아하는 간식을 제공해주는 서프라이즈 카트 서비스, 성인 2인과 어린이 1명 조식혜택을 제공한다.그랜드 하얏트 서울 호텔은 여름 방학 기간 동안 어린이를 동반한 가족 고객을 위해 마련한 2종의 그랜드 캠핑 패키지를 통해 도심 속 완벽한 호캉스를 선사한다.그랜드 캠핑 패키지 고객은 서울 도심 전망 야외 수영장을 이용할 수 있다. 야외 수영장은 어린이 고객을 배려한 키즈풀을 갖추고 있다. 약 0.6m의 얕은 수심의 키즈풀에서는 물놀이를 위한 장난감과 놀이기구를 가지고 들어갈 수 있다. 키즈 풀은 얕은 개울과 폭포, 반원모양의 계곡을 연상시키는 다양한 시설물로 설계됐다.