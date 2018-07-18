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  • ÇÑ±¹±ÝÀ¶ÅõÀÚÇùÈ¸¿Í ÇÑ±¹»ê¾÷´ÜÁö°ø´ÜÀÌ 18ÀÏ ¼­¿ï ¿©ÀÇµµ ±ÝÅõ¼¾ÅÍ¿¡¼­ »ê¾÷´ÜÁö ³» Çõ½Å¼ºÀå±â¾÷µéÀÇ ¿øÈ°ÇÑ ÀÚ±ÝÁ¶´ÞÀÌ °¡´ÉÇÏµµ·Ï Çõ½Å¼ºÀåÀÚº» °ø±Þ »ýÅÂ°è ±¸ÃàÀ» À§ÇÑ ¾÷¹«Çù¾à(MOU)À» Ã¼°áÇß´Ù. ÀÌÃ¢È­ Áõ±ÇÆÄ»ý»óÇ°¼­ºñ½ºº»ºÎÀå(¿ÞÂÊºÎÅÍ), ¼ºÀÎ¸ð ´ë¿Ü¼­ºñ½ººÎ¹®Àå, ±èÃ¶¹è È¸¿ø¼­ºñ½ººÎ¹®Àå, ±Ç¿ë¿ø ±ÝÀ¶ÅõÀÚÇùÈ¸Àå, È²±Ô¿¬ ÇÑ±¹»ê¾÷´ÜÁö°ø´Ü ÀÌ»çÀå, ¿ÀÇÑ¼® ½º¸¶Æ®»ê´ÜÁö¿ø´ÜÀå, ±èÁø¿µ Çõ½Å¼ºÀå±³À°ÆÀÀå, À±Àº½Ä Çõ½Å¼ºÀå±³À°ÆÀ °úÀå. »çÁø=±ÝÅõÇù Á¦°ø
[µ¥ÀÏ¸®ÇÑ±¹ ÃÖ¼º¼ö ±âÀÚ] ÇÑ±¹±ÝÀ¶ÅõÀÚÇùÈ¸´Â ÇÑ±¹»ê¾÷´ÜÁö°ø´Ü°ú 18ÀÏ ¼­¿ï ¿©ÀÇµµ ±ÝÅõ¼¾ÅÍ¿¡¼­ »ê¾÷´ÜÁö ³» Çõ½Å¼ºÀå±â¾÷µéÀÇ ¿øÈ°ÇÑ ÀÚ±ÝÁ¶´ÞÀÌ °¡´ÉÇÏµµ·Ï Çõ½Å¼ºÀåÀÚº» °ø±Þ »ýÅÂ°è ±¸ÃàÀ» À§ÇÑ ¾÷¹«Çù¾à(MOU)À» Ã¼°áÇß´Ù°í ¹àÇû´Ù.

ÀÌ¹ø MOU¸¦ ÅëÇØ »ê¾÷´ÜÁö°ø´ÜÀº »ê¾÷´ÜÁö ³» ±Û·Î¹ú ±â¾÷À¸·Î ¼ºÀåÇÒ ¼ö ÀÖ´Â À¯¸Á±â¾÷ Áß ÀÚ±ÝÁ¶´ÞÀÌ ÇÊ¿äÇÑ ±â¾÷À» ¹ß±¼ÇØ ±ÝÅõÇù°ú °øÀ¯ÇÏ°í, ±ÝÅõÇùÀº ÇØ´ç ±â¾÷µéÀ» Áõ±Ç»ç, ¿î¿ë»ç µî ÀáÀç ÅõÀÚÀÚ¿Í ¿¬°áÇØ ÅõÀÚÀ¯Ä¡°¡ ¿øÈ°È÷ ÁøÇàµÉ ¼ö ÀÖµµ·Ï Áö¿øÇÏ´Â Çù·Â»ç¾÷À» ÃßÁøÇÏ±â·Î Çß´Ù.

¶ÇÇÑ, ¾ç±â°üÀº ¡®±Û·Î¹ú ¼±µµ±â¾÷¡¯ µî ¿ì¼ö ±â¾÷µéÀÌ ÅõÀÚÀ¯Ä¡ ¶Ç´Â ÁÖ½ÄÀ¯Åë ½Ã ÀÚº»½ÃÀåÀ» Æø³Ð°Ô È°¿ëÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï °øµ¿¼³¸íÈ¸ ¹× È«º¸ È°µ¿ µîµµ Àû±Ø ÃßÁøÇØ ³ª°¡±â·Î Çß´Ù.

±Ç¿ë¿ø ±ÝÅõÇù È¸ÀåÀº ¡°Àú¼ºÀå¡¤°í½Ç¾÷ÀÇ Çö »óÈ²À» ¹þ¾î³ª·Á¸é ¿ì¸® °æÁ¦ÀÇ ½Å¼ºÀåµ¿·ÂÀÌ µÉ Çõ½Å±â¾÷µé¿¡°Ô ÇÊ¿äÇÑ ÃæºÐÇÑ ÀÚ±Ý°ø±ÞÀ» À§ÇÑ È¯°æ Á¶¼ºÀÌ ÇÊ¼ö¡±¶ó¸ç ¡°Çõ½Å¼ºÀåÀÚº» °ø±ÞÀÌ ¿øÈ°È÷ ÀÌ·ïÁö´Â »ýÅÂ°è°¡ ±¸ÃàµÉ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÀÚº»½ÃÀå°ú ±ÝÀ¶ÅõÀÚ¾÷°è°¡ ¾ÕÀå¼­ ³ª°¥ °Í¡±ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.

È²±Ô¿¬ »ê¾÷´ÜÁö°ø´Ü ÀÌ»çÀåÀº ¡°ÀÌ¹ø Çù¾àÀº »ê¾÷´ÜÁö ³» ¹«ÇÑÇÑ ¼ºÀå ÀáÀç·ÂÀ» °®Ãá ¡®±â¼úÇõ½ÅÇü °­¼Ò±â¾÷¡¯À» Áö¿øÇÏ±â À§ÇØ ¸¶·ÃµÆ´Ù¡±¸ç, ¡°»ê´Ü°øÀº ÀÚ±ÝÁö¿ø ¿Ü¿¡µµ ±â¼ú°³¹ß, ½º¸¶Æ®ÆÑÅä¸® ±¸Ãà, ¡®IP-R&D¡¯, ±³À°¡¤ÄÁ¼³ÆÃ µî ±â¾÷ÀÇ Çõ½ÅÀ» µ½±â À§ÇÑ ´Ù¾çÇÑ Áö¿ø»ç¾÷À» ¸¶·ÃÇØ ÃßÁø Áß¡±ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.

º» ±â»çÀÇ ÀúÀÛ±ÇÀº ÇÑ±¹¹Ìµð¾î³×Æ®¿öÅ©¿¡ ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö
ÀÔ·Â½Ã°£ : 2018/07/18 15:26:26 ¼öÁ¤½Ã°£ : 2018/07/18 15:26:26

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