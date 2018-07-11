µ¿»ç ºù±×·¹(005180)ÀÇ 2Q18 ¿¬°á ¸ÅÃâ¾×°ú ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀÌ °¢°¢ 2,414¾ï¿ø(-1.8% yoy), 130¾ï¿ø(+8.1% yoy)À¸·Î ÃßÁ¤µÈ´Ù.
¹Ù³ª³ª¸À¿ìÀ¯ ÆÇ¸Å ºÎÁøÀ¸·Î ³ÃÀåºÎ¹®ÀÇ ½ÇÀû ±â´ë°¨Àº ³·Áö¸¸, ÇÁ¸®¹Ì¾ö ºù°ú ÆÇ¸Å Áõ°¡¿¡ µû¸¥ ³Ãµ¿ ºÎ¹® ½ÇÀû È£Á¶·Î ÄÁ¼¾¼½º(¸ÅÃâ¾×: 2,459¾ï¿ø, ¿µ¾÷ÀÌÀÍ: 129¾ï¿ø)¿¡ ºÎÇÕÇÒ Àü¸ÁÀÌ´Ù.
³Ãµ¿ ºÎ¹®Àº °¡°ÝÁ¤ÂûÁ¦¿¡ µû¸¥ Æò±ÕÆÇ¸Å´Ü°¡(ASP) »ó½ÂÈ¿°ú¿Í ²ø·¹µµ¸£ µî ÇÁ¸®¹Ì¾ö Á¦Ç° ÆÇ¸Å È£Á¶¼¼·Î ¸ÅÃâ¾×ÀÌ Àü³âµ¿±â ´ëºñ 1.3% Áõ°¡ÇÒ Àü¸ÁÀÌ´Ù. ÁÖ ¼Òºñ°èÃþÀÎ À¯¼Ò³â ÀÎ±¸°¡ °¨¼ÒÇÏ°í Ä¿ÇÇ µî ´ëÃ¼ Á¦Ç° ¼ö¿ä°¡ ´Ã¸é¼ ºù°ú ½ÃÀåÀº ¿©ÀüÈ÷ ¾î·Á¿î »óÈ²ÀÌ´Ù. ÀÌ¿¡ µ¿»ç´Â Q(ÆÇ¸Å·®) È®´ëº¸´Ù´Â P(°¡°Ý) »ó½Â¿¡ ÁýÁß, ²ø·¹µµ¸£ ½ÅÁ¦Ç° Ãâ½Ã¸¦ ´Ã·Á ÇÁ¸®¹Ì¾ö ºù°ú ¸ÅÃâ ºñÁß È®´ë¿¡ ÁÖ·ÂÇÒ °ÍÀ¸·Î Àü¸ÁµÈ´Ù.
¹Ý¸é ³ÃÀåºÎ¹® ¸ÅÃâÀº ¹Ù³ª³ª¸À¿ìÀ¯ ¸ÅÃâ Á¤Ã¼¼¼°¡ ÀÌ¾îÁ® Àü³âµ¿±â ´ëºñ 4.8% °¨¼ÒÇÑ 1,228¾ï¿øÀ» ±â·ÏÇÒ Àü¸ÁÀÌ´Ù. 2017³â ¹Ù³ª³ª¸À¿ìÀ¯ ¸ÅÃâ¾×ÀÌ 1,930¾ï¿øÀ» ±â·Ï, 2016³â ´ëºñ 1.6% ¼ÒÆø ¼ºÀå¿¡ ±×ÃÆ´Âµ¥ ¿ÃÇØ 1ºÐ±â¿¡ ÀÌ¾î 2ºÐ±âµµ Á¤Ã¼ ±âÁ¶°¡ ÀÌ¾îÁø °ÍÀ¸·Î ÆÄ¾ÇµÈ´Ù. ´õ¿íÀÌ ÃÖ±Ù ½ÃÀå °æÀï °µµ°¡ ³ô¾ÆÁö¸é¼ ¹ßÈ¿À¯¸¦ ºñ·ÔÇØ ¸Å³â 10% ÀÌ»ó °í¼ºÀåÇÏ´ø ÁÖ½º(µû¿È)ÀÇ ¼ºÀå¼¼µµ ´Ù¼Ò µÐÈµÆÀ» °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÈ´Ù.
ÇÏ¹Ý±âµµ ¾ÆÀÌ½ºÅ©¸² °¡°ÝÁ¤ÂûÁ¦ ¹× ÇÁ¸®¹Ì¾ö Á¦Ç° ¶óÀÎ¾÷ È®´ë¿¡ ±âÀÎ, ³Ãµ¿ºÎ¹®ÀÌÀü»ç ½ÇÀû ¼ºÀåÀ» °ßÀÎÇÒ °ÍÀ¸·Î Àü¸ÁµÈ´Ù. µ¿»ç´Â ¿ÃÇØ 5¿ù ¿¡¹ö±×·Î(Æê¹ÐÅ©) ºê·£µå¸¦ ·ÐÄª, ÆêÇªµå ½ÃÀå¿¡ ÁøÃâÇß´Ù. ±âÁ¸ À¯°¡°ø ¹× ºù°ú »ç¾÷ÀÇ ¼ºÀåÀÌ Á¦ÇÑÀûÀÎ °¡¿îµ¥ ½Å»ç¾÷ ÃßÁøÀ» ÅëÇÑ Ã¼Áú°³¼± ½Ãµµ´Â ÁßÀå±âÀû Ãø¸é¿¡¼ ±àÁ¤ÀûÀ¸·Î ÆÇ´ÜµÈ´Ù.
ÅõÀÚÀÇ°ß ¡¯¸Å¼ö¡¯, ¸ñÇ¥ÁÖ°¡ 76,000¿øÀ» À¯ÁöÇÑ´Ù. (IBKÅõÀÚÁõ±Ç ±èÅÂÇö)