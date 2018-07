[데일리한국 박현영 기자] 웅진그룹은 ㈜웅진 IT 사업부문 대표이사에 이수영 전무를 내정하고 사업운영총괄에 윤새봄 전무를 선임했다고 6일 밝혔다. 웅진씽크빅 대표이사에는 이재진 전무를 내정했다.㈜웅진 IT 사업부문 이수영 대표이사 내정자(48)는 한국외대 경제학과를 졸업했으며, LG전자, 액센츄어, LG CNS를 거쳐 비즈테크파트너스 대표이사를 역임했다. 그는 비즈테크파트너스 재임시절 3년만에 매출 300% 성장시킨 IT 전문가로 평가받고 있다.웅진 측은 “IT사업을 이끌 적임자로서, 4차산업혁명 시대에 걸맞은 다양한 서비스를 선보이며 성장을 이뤄낼 것”이라고 설명했다.윤석름 회장 차남인 윤새봄 사업운영총괄 전무(39)는 미시간대 경영학과를 졸업했으며 웅진씽크빅 전략기획팀, 웅진케미칼 경영관리팀 등을 거쳐 웅진 기획조정실장, 웅진씽크빅 대표이사를 역임했다.윤 전무는 기업회생절차 조기졸업, 그룹 및 계열사 재무구조 개선 등을 담당했다. 또 웅진씽크빅의 이익 및 재무구조 개선을 이뤄내고, 에듀테크 시장을 선점하며 신성장동력을 확보했다고 평가를 받는다. 향후 교육·출판, 생활가전, 레져 등 웅진그룹의 사업운영을 총괄할 예정이다.이재진 웅진씽크빅 대표이사 내정자(46)는 연세대 경제학과를 졸업했으며 삼성물산과 PWC컨설팅을 거쳐 2004년 웅진그룹에 입사했다. 지주회사인 ㈜웅진의 IT사업본부장을 거처 ㈜웅진 IT사업부문 대표이사를 역임했으며, 경영관리는 물론 영업전반에 대한 폭넓은 역량을 지니고 있다는 평가다.웅진은 “최근 교육시장이 태블릿PC 등을 기반으로 한 에듀테크(Edu Tech)로 전환되고 있어, IT전문가로서 활약이 기대된다“고 전했다.