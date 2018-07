2018년 7월 5일, 시장 조사기관인 위츠뷰 (Witsview) LCD 패널가격 발표에 따르면 7월 상반기 TV 패널가격은 평균 0.3% 하락을 기록했으나 32인치 TV 패널가격은 약 1년 만에 +2.2% 상승했다.



이처럼 LCD 패널가격은 7월부터 하락세가 크게 둔화되며 일부 제품은 1년 만에 상승 반전이 기대된다. 이는 7월 현재 재고부족을 나타내고 있는 32인치 TV 패널가격 인상이 본격화될 것으로 예상되고, 32인치 패널가격 상승은 8세대 LCD 생산라인의 제품믹스 변경 (32인치 생산확대, 55인치 생산축소)을 유발하며 하반기 성수기에 진입한 55인치 TV 패널가격 상승에도 영향을 줄 것으로 전망되기 때문이다. 또한 TV 패널가격 하락의 주 요인으로 작용했던 중국 BOE, CSOT의 가격 전략 변화와 생산수율 이슈 등으로 올해 3분기부터 TV 패널가격은 1년여 만에 긍정적 추세 변화가 기대된다.



올 상반기 LG디스플레이 (LGD), 삼성디스플레이 (SDC) 등은 LCD 패널가격 하락 영향으로 2분기까지 적자가 확대될 전망이다. 그러나 3분기부터는 출하량 증가에 따른 가격하락 둔화가 시작되며 적자가 빠르게 축소될 것으로 예상된다. 그 이유는 최근 1년간 패널가격 하락에도 불구하고 패널업체 매출의 35%를 차지하는 IT (LG디스플레이 기준: 모니터 16%, 노트북 19%) 패널 부문은 핵심부품 (Driver IC, MLCC 등)의 공급부족 심화로 비교적 큰 폭의 흑자를 유지하고 있는 것으로 추정되고, ② 3분기 TV 패널출하의 제품구성도 55, 65인치 이상 대형 비중이 상반기대비 30% 이상 증가될 것으로 예상되기 때문이다.



KB증권은 IT 최선호주로 삼성전자, SK하이닉스, 삼성전기, 삼성SDI를 제시하며 구조적 실적 개선 국면 진입과 원달러 환율 상승에 따른 하반기 실적 기대치 상향 가능성 등으로 향후 주가의 업사이드 리스크 (upside risk)가 상존하는 것으로 판단된다.



특히 7월 현재 원달러 환율 (1,118원)은 1분기 (1,071원), 2분기 (1,079원: 4월 1,068원, 5월 1,076원, 6월 1,094원)대비 +4.4%, +3.6% 높고 하반기에도 원화약세 기조가 지속될 것으로 보여 3분기부터 수출비중 높은 IT 업체들의 이익은 예상을 상회할 가능성이 높아 보인다.



특히 최근 이들 업체들의 주가 약세는 실적 우려보다는 외부 요인 (미중 무역분쟁, 반독점 조사 등)에 의한 것으로 판단되어 높은 시장 지배력, 상저하고 이익 패턴, 매력적인 valuation 등을 고려할 때 2분기 실적발표 시즌인 7월을 기점으로 의미 있는 주가 반등을 기대해 볼 수 있는 것으로 판단된다. (KB증권 김동원)