[데일리한국 권오철 기자] 2018 FIFA 러시아 월드컵 공식 후원 브랜드, 버드와이저가 이색 월드컵 이벤트를 선보이며 SNS상에서 인기를 끌고 있다.버드와이저는 열정의 에너지로 월드컵의 빛을 밝힌다는 의미의 ‘라이트 업 더 피파 월드컵 (Light Up the FIFA World Cup)’을 주제로, 캠페인 영상 ‘돈 라이트 잇 업 (Don’t Light it Up)’, ‘치어 포 비어(Cheer for Beer)’를 페이스북과 유튜브, 인스타그램에 공개했다.두 영상 모두 한국, 아르헨티나, 브라질 등 다양한 월드컵 참가국의 축구팬들이 월드컵 티켓을 얻기 위해 고군분투하는 모습을 재치 있게 그려냈다.‘돈 라이트 잇 업’편은 축구팬들이 응원 소리에 반응하는 버드와이저 레드 라이트 컵이 점등되지 않도록 ‘침묵 관람’ 미션에 도전하는 이벤트 현장을 담았다. 영상 말미에는 전 영국 축구 국가대표 선수 마이클 오웬(Michael Owen)과 나이지리아의 축구 스타 은완커 카누(Nwankwo Kanu)가 티켓 시상자로 깜짝 등장해 도전자들을 놀라게 했다.‘치어 포 비어’편에서는 한국 서울, 브라질 리우데자네이루, 영국 런던 시민들이 버드와이저와 함께 월드컵 응원 함성을 내뿜는 모습을 담아냈다. 버드와이저는 소리에 반응하는 인터랙티브 자판기를 미술관, 해변가, 시장 등 다양한 장소에 설치, 특정 데시벨 기준치를 초과하는 응원 함성내기 미션을 실시했다. 각국의 실감 나는 응원 영상은 SNS에서 조회수 290만회를 기록하며 뜨거운 반응을 얻고 있다.