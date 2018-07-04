AD
[µ¥ÀÏ¸®ÇÑ±¹ µ¿È¿Á¤ ±âÀÚ] ÀÌ·£µå±×·ìÀÌ ÀÚº»È®ÃæÀÇ »õ Æ²À» Â®´Ù. ¿ì¼± À¯Åë»ç¾÷ºÎ¹®ÀÎ ÀÌ·£µå¸®Å×ÀÏÀÌ ³»³â »óÀåÇÑ´Ù. ÀÌ·£µå¿ùµå ÆÐ¼Ç ºÎ¹®µµ ÀÌ¸£¸é ³»³â ÇÁ¸® ±â¾÷°ø°³(IPO)¸¦ ÃßÁøÇÏ°í, ¸Þ¸®Ã÷±ÝÀ¶±×·ìÀÌ º¸À¯ÇÑ 3500¾ï¿ø ±Ô¸ðÀÇ È¸»çÃ¤´Â 4000¾ï¿ø ±Ô¸ð·Î ´Ã¸®°í, ¸¸±â¸¦ ¿¬ÀåÅ°·Î Çß´Ù.

ÀÌÀ±ÁÖ ÀÌ·£µå ÃÖ°íÀç¹«Ã¥ÀÓÀÚ(CFO)´Â 4ÀÏ ¿©ÀÇµµ¿¡¼­ ¿­¸° ±âÀÚ°£´ãÈ¸¿¡¼­ "»ó¹Ý±â Áß ¸¶¹«¸® ÇÏ±â·Î Çß´ø 1Á¶¿ø ÀÚº»À¯Ä¡¸¦ ¾Æ½±°Ô ¿Ï¼ºÇÏÁö ¸øÇßÁö¸¸, ÀÎ¼ö±ÝÀ¶ ´Ü°è¸¦ ¾ø¾Ö°í °Å·¡±¸Á¶¸¦ ´Ü¼øÈ­ÇØ ±ä È£ÈíÀ¸·Î »õ·Ó°Ô ½ÃÀÛÇÒ °Í"ÀÌ¶ó¸ç ÀÌ°°ÀÌ ¹àÇû´Ù.

ÀÌ CFO´Â ¶Ç "ÇØ¿ÜÅõÀÚÀÚ¸¦ ´ë»óÀ¸·Î ÅõÀÚ Âü¿©¸¦ ÀÌ²ø¾î³¾ °Í"ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.

¾Õ¼­ ÀÌ·£µå´Â ¿Ã »ó¹Ý±â±îÁö ºÎÃ¤ºñÀ²À» 100% ¼öÁØ±îÁö ³·Ãß°Ú´Ù°í ¹ßÇ¥Çß´Ù. ÇÏÁö¸¸ ±âÁ¸ ÅõÀÚ ±¸Á¶¼³°è¸¦ ¼±¡¤Áß¡¤ÈÄ ¼øÀ§·Î ³ª´² ÁøÇàÇÏ´Ù º¸´Ï ÈÄ¼øÀ§ ÅõÀÚÀÚ°¡ ÀÚ¸®ÀâÀº »óÈ²¿¡¼­ ÀÎ¼ö±ÝÀ¶ Âü¿©ÀÚ¸¦ ±¸ÇÏ±â ¾î·Á¿ü´Ù´Â°Ô È¸»ç Ãø ¼³¸íÀÌ´Ù.

ÀÌ·£µå ÃøÀº "±×·ìÀÇ ¿µ¾÷½ÇÀûÀÌ Àû³â 4ºÐ±âºÎÅÍ 3ºÐ±â ¿¬¼Ó ¿µ¾÷ÀÌÀÍ 1000¾ï¿ø ´Þ¼ºÀÌ ¿¹»óµÈ´Ù"¸é¼­ "±×·ìÀÇ Çö±Ý Èå¸§ÀÌ ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ »óÈ²ÀÌÁö¸¸ À¯ÈÞÀÚ»ê ¸Å°¢À» Æ÷ÇÔÇÑ ÀÚº»±¸Á¶¸¦ °Ç½ÇÇÏ°Ô ¹Ù²Ù´Â Àç¹«±¸Á¶°³¼±ÀÛ¾÷Àº ¸ØÃßÁö ¾Ê°í Áö¼ÓÇÒ °Í"ÀÌ¶ó°í ¾ð±ÞÇß´Ù.

Áö³­ÇØ ¸» ÀÌ·£µå±×·ì ¿¬°á ºÎÃ¤ºñÀ²Àº 198%´Ù, È¸»ç´Â ¿ÃÇØ »ó¹Ý±â 168%±îÁö ¶³¾îÁú °ÍÀ¸·Î ¿¹»óÇß´Ù.

ÀÌ·£µå´Â ¼öÀÍ Ã¢Ãâ¿ø »ç¾÷¿¡ ´ëÇØ Á» ´õ ÁýÁßÇÑ´Ù´Â ¹æÄ§ÀÌ´Ù. µ¿³²¾Æ ±Û·Î¹ú »ý»ê±âÁö ±¸ÃàÀ» ³¡³»°í º»°ÝÀûÀÎ ¼öÀÍ »ç¾÷À¸·Î ÀüÈ¯ÇÑ ½ºÆÄ¿À´Â ÇØ¿Ü ÁøÃâ¿¡ ÁÖ·ÂÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù. ±¹³»¿¡ 50¿©°³ ¸ÅÀåÀ» ¿î¿µ ÁßÀÎ ¾Æ¿ï·¿ »ç¾÷±â¹ÝÀÇ À¯Åë»ç¾÷°ú Áß±¹ ³» ¿Â¶óÀÎ »ç¾÷µµ ±×·ìÀÇ ÇÙ½É »ç¾÷ÀÌ´Ù.

º» ±â»çÀÇ ÀúÀÛ±ÇÀº ÇÑ±¹¹Ìµð¾î³×Æ®¿öÅ©¿¡ ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö
ÀÔ·Â½Ã°£ : 2018/07/04 15:25:56 ¼öÁ¤½Ã°£ : 2018/07/04 15:25:56

µ¥ÀÏ¸®ÇÑ±¹ ÀÎ±â±â»ç

¸ÖÆ¼¹Ìµð¾î

AD

¿À´ÃÀÇ ÇÖÀÌ½´

AD

¹«·á¸¸È­