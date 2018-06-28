ÇÑ±¹ÀºÇàÀÌ ¹ßÇ¥ÇÑ 5¿ù Áß ¿¹±ÝÀºÇà ½Å±Ô Ãë±Þ¾× ±âÁØ ¿¹´ë¸¶ÁøÀº 1.84%·Î Àü¿ù´ëºñ 1bp »ó½ÂÇßÀ¸¸ç, 5¿ù ¸» ÀÜ¾× ±âÁØ ¿¹´ë¸¶ÁøÀº Àü¿ù´ëºñ 1bp ÇÏ¶ôÇÑ 2.35%¸¦ ±â·ÏÇß´Ù.
½Å±Ô Ãë±Þ¾× ±âÁØ ¼ö½Å±Ý¸® ¹× ´ëÃâ±Ý¸®´Â °¢°¢ 1.84% (+2bp MoM), 3.68% (+3bp MoM)¸¦ ±â·ÏÇßÀ¸¸ç, ÀÜ¾× ±âÁØ ¼ö½Å±Ý¸® ¹× ´ëÃâ±Ý¸®´Â °¢°¢ 1.29% (+3bp MoM), 3.63% (+2bp MoM)¸¦ ±â·ÏÇß´Ù. ½Å±Ô ´ëÃâ Áß ±â¾÷´ëÃâ ¹× °¡°è´ëÃâ ±Ý¸®´Â °¢°¢ 3.66% (+2bp MoM), 3.75% (+6bp MoM)¸¦ ±â·ÏÇßÀ¸¸ç, ÁÖÅÃ´ãº¸´ëÃâ ±Ý¸®´Â 3.49%·Î Àü¿ù´ëºñ 2bp »ó½ÂÇß´Ù.
5¿ù ¿¹±ÝÀºÇà ±Ý¸®µ¿Çâ Áß Æ¯Â¡ÀûÀÎ °ÍÀº ¿¬ÃÊ ÀÌÈÄ Ãà¼ÒµÇ¾ú´ø ½Å±ÔÃë±Þ¾× ±âÁØ ¿¹´ë¸¶ÁøÀÌ »ó½Â¼¼¸¦ ÀÌ¾î°£ °¡¿îµ¥ ÀÜ¾× ±âÁØ ¿¹´ë¸¶ÁøÀÌ ¼ÒÆø ÇÏ¶ôÇÑ Á¡ÀÌ´Ù. 1Q18 ½Å±ÔÃë±Þ¾× ±âÁØ ¿¹´ë¸¶Áø ÇÏ¶ôÀÇ ÁÖµÈ ¿øÀÎÀÌ¾ú´ø Áß¼Ò±â¾÷ ½Å±Ô´ëÃâ±Ý¸®°¡ Àü¿ù´ëºñ 3bp »ó½ÂÇß´Ù. ¹Ý¸é, ÀºÇàÀÇ ´ëÃâÅÂµµ°¡ »ó´ëÀûÀ¸·Î °ÈµÈ ÁÖÅÃ´ãº¸´ëÃâÀÇ °æ¿ì ½Å±ÔÃë±Þ¾× ±âÁØ ´ëÃâ±Ý¸®°¡ Àü¿ù´ëºñ 2bp »ó½ÂÇß´Ù. ÀºÇàÀÇ ´ëÃâÅÂµµ¿¡ µû¶ó Â÷ÁÖº° ±Ý¸®Èå¸§Àº Â÷º°ÈµÉ Àü¸ÁÀÌÁö¸¸ ÀüÃ¼ ¿¹´ë¸¶ÁøÀº ½ÃÀå±Ý¸® »ó½Â°ú ÇÔ²² °³¼±Ãß¼¼¸¦ ÀÌ¾î°¥ Àü¸ÁÀÌ´Ù.
ÀºÇàÀÇ ¼øÀÌÀÚ¸¶Áø °³¼±¿¡´Â ½ÃÀå±Ý¸® »ó½Â°ú ´õºÒ¾î Æ÷Æ®Æú¸®¿À °³¼± (°¡°èÀÏ¹Ý´ëÃâ ºñÁß Áõ°¡, ºÎ½ÇÀÚ»ê °¨¼Ò)¿¡ µû¸¥ ¿¹´ë¸¶Áø °³¼± È¿°úµµ ÀÌ¾îÁö°í ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î ÆÇ´ÜÇÑ´Ù. ÁÖ¿ä ½ÃÁßÀºÇàÀÇ ¹«¿ø°¡¼º ÀÚ±ÝÁ¶´Þ (ÀÚ±âÀÚº» ¹× ¿ä±¸ºÒ¿¹±Ý) ºñÁßÀÌ Æò±Õ 20% ¼öÁØÀÓÀ» °¨¾ÈÇÏ¸é ½ÃÀå±Ý¸® »ó½ÂÀº ÀºÇàÀÇ ¼øÀÌÀÚ¸¶Áø °³¼±À¸·Î ÀÌ¾îÁú Àü¸ÁÀÌ´Ù.
¶ÇÇÑ »ó´ëÀûÀ¸·Î ´ëÃâ±Ý¸®°¡ ³ôÀº °¡°èÀÏ¹Ý´ëÃâ (¼Ò¾×´ëÃâ + °¡°è½Å¿ë´ëÃâ) ºñÁßÀÌ »ó½ÂÇÏ°í ÀÖ´Â Á¡µµ ÀºÇàÀÇ ¼öÀÍ¼º °³¼±¿¡ ±àÁ¤ÀûÀÎ ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ¥ °ÍÀ¸·Î ÆÇ´ÜÇÑ´Ù. ÃÖ±Ù °¡»ê±Ý¸®¸¦ µÑ·¯½Ñ ¿ì·Á°¡ ÀÖÁö¸¸ ºÎ½ÇÀÚ»êÀÌ °¨¼ÒÇÏ´Â °¡¿îµ¥ ÁßÀå±âÀûÀ¸·Î ¿Ï¸¸ÇÑ ±Ý¸® »ó½ÂÀ» Àü¸ÁÇÏ°í ÀÖ¾î ÀºÇàÀÇ ¼øÀÌÀÚ¸¶ÁøÀº Á¡ÁøÀûÀÎ °³¼± Ãß¼¼¸¦ ÀÌ¾î°¥ °ÍÀ¸·Î Àü¸ÁÇÑ´Ù.
ÀºÇà¾÷Á¾¿¡ ´ëÇÑ ÅõÀÚÀÇ°ß Positive¸¦ À¯ÁöÇÑ´Ù. (KBÁõ±Ç À¯½ÂÃ¢, ÀÌ³²¼®)