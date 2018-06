[데일리한국 안희민 기자]한국가스공사가 25일부터 29일까지 미국 워싱턴 D.C에서 개최되는 2018 세계가스총회(WGC)에 참가한다고 27일 밝혔다.가스공사는 행사기간 중 우리나라 천연가스 분야 대표기업으로서 국내 민간기업과 함께 각 사업 분야별 역량을 유감없이 보여줄 ‘LNG 팀 코리아’ 홍보관을 운영한다.이번 행사에서 가스공사는 천연가스 분야 연구개발 성과물 발표를 비롯해 국내기업(삼성·현대·GS)이 참여하는 천연가스 수송선, FSRU 사업 등을 적극 소개한다. 국내 수소산업과 연계한 현대 수소자동차 ‘넥쏘’ 전시, 국내·해외 연구개발 사업 모형·영상, 최초 국산화 LNG 화물창 ‘KC-1’ 제작과정에 대한 VR 체험 등 다양한 볼거리를 제공한다.특히, 이번 행사에는 가스공사 정승일 사장이 세계 가스산업계 주요 기업인 시니어 에너지(Cheniere Energy), 텔루리안 우드사이드(Tellurian, Woodside), LNG-월드와이드 LTD 대표들과 함께 ‘천연가스 분야에서의 LNG의 역할(The Role of LNG in Shaping the Natural Gas Landscape)’를 주제로 기조연설을 한다.콘퍼런스 분야에서는 지난 3년간 국제가스연맹(IGU)에서 전문 분과위원으로 중추적인 역할을 해온 4명의 연구원들이 그동안의 연구 결과를 담은 논문 4편을 발표할 예정이다.정승일 가스공사 사장은 “세계가스총회는 우리나라 가스산업의 저력을 글로벌 무대에 적극 홍보할 수 있는 소중한 기회”라며, “세 번의 도전 끝에 유치한 차기 총회의 성공 개최를 위해 정부 및 지자체, 가스업계가 협력해 전 세계 가스인의 교류의 장이 되도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.