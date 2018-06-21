µ¿»ç LGÈÇÐ(051910)¿¡ ´ëÇØ ÅõÀÚÀÇ°ß Buy, ¸ñÇ¥ÁÖ°¡ 470,000¿øÀ» À¯ÁöÇÑ´Ù.
ÅõÀÚÀÇ°ß Buy¸¦ À¯ÁöÇÏ´Â ÀÌÀ¯´Â 1ºÐ±â ½ÇÀûÀ» ÀúÁ¡À¸·Î ºÐ±âº° ÁõÀÍ ÃßÀÌ°¡ ¿¹»óµÇ°í, Áß±¹ CATL (ÀÚµ¿Â÷¹èÅÍ¸® »ý»ê±â¾÷) »óÀåÀ¸·Î ÀÎÇØ ÀüÁö »ç¾÷°¡Ä¡°¡ ÀçºÎ°¢µÇ°í ÀÖÀ¸¸ç, ¿¬ÃÊ ÀÌÈÄ ÁÖ°¡ÇÏ¶ôÀ¸·Î ÀÎÇØ ¹ë·ù¿¡ÀÌ¼Ç ¸Å·ÂÀÌ ³ô¾ÆÁ³±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.
2ºÐ±â ¸ÅÃâ¾×Àº 6Á¶ 7,428¾ï¿øÀ¸·Î Àü³âµ¿±â´ëºñ 5.7% Áõ°¡ÇÏÁö¸¸, ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀº 7,012¾ï¿øÀ¸·Î 3.5% °¨¼ÒÇÒ Àü¸ÁÀÌ´Ù. 2ºÐ±â ½ÇÀûÀº ½ÃÀå ÄÁ¼¼¼½º (Fnguide 6/20±âÁØ ¿µ¾÷ÀÌÀÍ 7,082¾ï¿ø)¸¦ ÃæÁ·ÇÒ °ÍÀ¸·Î ÆÇ´ÜµÈ´Ù. 2ºÐ±â ±âÃÊ¼ÒÀç (ÈÇÐ) ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀº 6,954¾ï¿ø (OPM 15.7%)À¸·Î Àü³â 2ºÐ±â¿Í À¯»çÇÒ Àü¸ÁÀÌ´Ù. ¿ø·á (Naphtha)°¡°Ý »ó½Â¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í, NCC/PO, PVC/°¡¼ÒÁ¦, SAP°ü·Ã ½ÇÀûÀº ÀüºÐ±â´ëºñ È£ÀüµÈ °ÍÀ¸·Î ÃßÁ¤µÈ´Ù. ÇØ´ç Á¦Ç°µéÀÇ Å¸ÀÌÆ®ÇÑ ¼ö±Þ¹ë·±½º°¡ 2ºÐ±â¿¡µµ Áö¼ÓµÈ °ÍÀ¸·Î ÆÄ¾ÇµÈ´Ù.
ÀüÁö»ç¾÷ 2ºÐ±â ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀº 123¾ï¿ø (OPM 0.9%)À¸·Î Àü³âµ¿±â´ëºñ 64.0% Áõ°¡ÇÒ Àü¸ÁÀÌ´Ù. 1ºÐ±â Áõ¼³µÈ Áß±¹ ¿øÇüÀüÁö (1,500¸¸¼¿/¿ù)ÀÇ º»°ÝÀûÀÎ »ó¾÷°¡µ¿°ú ESS (Àü·ÂÀúÀåÀåÄ¡) ÀüÁö ÆÇ¸Å·® È®´ë¸¦ ÅëÇØ ½ÇÀûÈ£ÀüÀÌ °¡´ÉÇß´ø °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù. 2ºÐ±â Á¤º¸ÀüÀÚ¼ÒÀçÀÇ °æ¿ì Æí±¤ÆÇ ¼öÀÍ¼º ¾ÇÈ·Î 75¾ï¿ø (OPM -1.0%)ÀÇ ¿µ¾÷ÀûÀÚ°¡ ¿¹»óµÈ´Ù.
Áö³ 6¿ù 11ÀÏ Áß±¹ÀÇ ÀÚµ¿Â÷ÀüÁö Àü¹® »ý»ê±â¾÷ÀÎ CATLÀÌ¶ó´Â ±â¾÷ÀÌ »óÀåµÇ¾ú´Ù. »óÀå ÀÌÈÄ 6¿µ¾÷ÀÏ ¿¬¼Ó »óÇÑ°¡¸¦ ±â·ÏÇÑ °á°ú, ÇöÀç ¿øÈ±âÁØ ½Ã°¡ÃÑ¾×Àº 21.5Á¶¿øÀÌ´Ù. 6/19 ±âÁØ LGÈÇÐÀÇ ½Ã°¡ÃÑ¾×Àº 24.7Á¶¿øÀÌ´Ù. CATLÀÇ ³ôÀº ¼öÀÍ¼º, Áß±¹ÀÌ¶ó´Â ÀáÀç ¼ºÀå½ÃÀåÀÇ º¸À¯ ¸Å·Â µîÀ» °í·ÁÇØµµ CATL°ú LGÈÇÐÀÇ ½Ã°¡ÃÑ¾× Â÷ÀÌ´Â ÀÌÇØÇÏ±â ¾î·Á¿î ¼öÁØÀÌ´Ù.
ÇöÀç LGÈÇÐÀÇ ½Ã°¡ÃÑ¾×Àº ÀüÁö»ç¾÷°ú ´õºÒ¾î ±âÃÊ¼ÒÀç (ÈÇÐ), Á¤º¸ÀüÀÚ¼ÒÀç µî ´Ù¸¥ »ç¾÷ºÎÀÇ °¡Ä¡µµ Æ÷ÇÔµÇ¾î ÀÖ´Ù. 2018³â ¸» ÀÚµ¿Â÷ÀüÁö »ý»ê´É·ÂÀº LGÈÇÐÀÌ 26Gwh·Î¼ ¼¼°è 1À§·Î ¿¹»óµÈ´Ù. LGÈÇÐÀÇ ÀüÁö»ç¾÷°ü·Ã ±â¾÷°¡Ä¡´Â ´õ¿í ºÎ°¢µÉ Àü¸ÁÀÌ´Ù. (KBÁõ±Ç ¹é¿µÂù)