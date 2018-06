[데일리한국 동효정 기자] 본격적인 휴가철을 앞두고 호텔 업계가 이색 패키지를 출시하고 있다. 때 이른 무더위까지 겹치며 호캉스(호텔+바캉스)족까지 급증한 가운데 이를 겨냥한 국내·외 호텔 가성비 패키지를 소개한다.‘WE 호텔 제주’에서는 셰프가 직접 정성 들여 준비하는 홈메이드 웰빙 음식과 음료를 제공하는 웰빙 테이스트 패키지를 선보인다. 시원한 숲 속에 위치한 WE 호텔의 탁 트인 전망을 자랑하는 로비라운지 아잘리아에서는 셰프가 직접 준비하는 홈메이드 브로스케타와 한달 간 숙성시키는 과정을 거치는 효소 주스를 2인에게 무료 제공한다.슈페리어룸 1박, 실내 및 야외 수영장, 피트니스, 자쿠지, 건식 사우나를 무료로 이용할 수 있으며, 물속에서 즐기는 아쿠아 엑서사이즈와 WE 호텔만의 힐링 포인트인 한라산 원시림을 자연 그대로 즐길 수 있도록 조성한 힐링 포레스트 프로그램을 무료로 체험할 수 있다.한라산 천연화산암반수를 즐길 수 있도록 물병과 함께 천연화산암반수를 제공하며, WE호텔의특별한 부대시설인 웰니스 센터, 메디컬스파 센터를 이용할 수 있는 15% 할인쿠폰과 다채 레스토랑10% 할인쿠폰을 제공한다.WE 호텔은 모든 물 관련 시설과 식음에 지하 2000미터에서 올라오는 천연화산암반수를 사용하고 있다. 이 물은 노폐물 제거와 체내 수분 흡수에 도움을 주는 중탄산과 바나듐 성분이 다량 함유된 것으로 알려졌다.웰빙 테이스트 패키지의 가격은 주중 15만 9000원부터, 주말 18만 9000원부터 이용 가능하며, 객실점유율에 따라 가격이 유동적이다. 그리고 성수기 시즌인 7월 27일부터 8월 12일까지는 29만9000원에 이용가능하다.메종글래드 제주는 프라이빗 비치 하우스에서 제주의 여름을 만끽할 수 있는 비치 & 펀(Beach & Fun) 패키지를 2018년 6월 23일부터 8월 31일까지 선보인다. 특히, 2박 이상 투숙 시 100년 전통의 중화요리 전문 레스토랑 아서원 1920의 5만원 식사권이 제공된다.‘비치 & 펀’ 패키지는 편안한 베딩 시스템이 준비된 객실에서 1박, 제주의 맛집으로 정평이 나 있는 프리미엄 뷔페 ‘삼다정’의 조식 뷔페와 프라이빗 비치 하우스에서 즐길 수 있는 웰컴 드링크 2잔과 커플 선베드 3시간 이용권 1회를 제공한다. 호텔의 풀사이드에서 즐길 수 있는 3만원 푸드 메뉴 교환권 또는 프라이빗 비치하우스에서 즐길 수 있는 커플 세트(A타입) 메뉴가 제공된다.해당 패키지 이용 고객은 에메랄드 빛 바다와 백사장이 아름다운 곽지 해변에서 진정한 여름을 만끽할 수 있으며, 호텔의 인피니티 풀과 패밀리 풀에서 물놀이까지 올데이 스위밍을 즐길 수 있다. 물놀이를 위한 글래드 부메랑 튜브가 선물(투숙 기간 중 1개)로 제공된다.부산 광안리에 위치한 켄트호텔은 고급 요트 체험 관광이 포함된 ‘요트 패키지’를 8월 31일(금)까지 선보인다. 이번 패키지는 아시아 최대규모인 92인승 카타마란(Catamaran) 요트 투어 체험 포함돼 부산 해안 절경의 매력을 선상에서 만끽할 수 있는 상품이다.‘요트 패키지’는 △객실 1박, △애슐리 조식 뷔페(2인), △다이아몬드베이 요트 투어 이용권(2매), △필로우 오더 서비스(4종)로 구성됐다. 요트 투어는 오륙도 코스와 해운대 코스로 나뉘며 60분간 운항된다. 여행 일정에 따라 원하는 시간대에 예약 후 이용할 수 있다.오륙도 코스는 주간투어 R코스로 다이아몬드베이, 오륙도, 다이아몬드베이 순으로 감상할 수 있다. 출항시간은 14시, 16시다. 해운대 코스는 야간투어 M코스로 다이아몬드베이, 광안대교, 누리마루, 해운대, 마린시티, 다이아몬드베이 순으로 부산의 화려한 야경을 만끽할 수 있다. 출항시간은 20시다.반얀트리 마카오가 여름 휴가를 위해 마카오 도심 속 최고급 호텔에서 ‘호캉스’를 누릴 수 있는 다채로운 여름 패키지들을 출시했다. 반얀트리 마카오는 이용객들의 만족도를 높일 수 있도록 가족?커플?휴양?미식 등 여행 목적별로 다양한 패키지를 마련했다.‘칠 아웃 앳 카바나 패키지(Chill-Out at Cabana Package)’는 세계 최대 규모의 인공파도 풀장인 그랜드 리조트 데크(Grand Resort Deck)에서 하루 종일 신나게 놀고 싶은 자녀를 둔 가족 여행객을 위한 ‘바캉스 맞춤형’ 패키지다. 야외 수영장에 쿠션과 소파가 완비된 라운지, 개인 샤워실, TV 등을 비롯한 최고급 서비스를 제공하는 반얀트리 마카오의 4인용 ‘풀 사이드 카바나’를 오전 11시부터 오후 6시까지 이용할 수 있다.커플 여행객은 ‘센스 오브 로맨스 패키지(Sense of Romance Package)’를 이용해보자. 반얀트리 스파에서 90분간 커플 스파를 받을 수 있는 것이 특징이며, 일일 조식(2인), 반얀 라운지(Banyan Lounge)에서의 애프터눈 티, 고객의 안락한 잠자리를 위한 로맨틱 룸 턴다운 서비스, 500 마카오 파타카(한화 약 7만원) 상당의 다이닝 크레딧 등으로 구성돼 있다. 한편 고메 디너와 축하 케이크, 와인 1병 등으로 둘만의 기념일을 오붓하게 축하할 수 있는 ‘기념일 패키지(Celebrate in Macau Package)’도 선보였다. 두 패키지 모두 오는 12월 30일까지 이용 가능하다.먹방과 미식을 위해 호텔을 방문하는 이용객을 만족시킬 미식 특선도 선보인다. 반얀트리 호텔의 시그니처 레스토랑인 샤프론(Saffron)은 여럿이서 함께 즐기기 좋은 세트 메뉴를 제공하는 ‘샤프론 써머 푸드 앤 펀 패키지(Saffron Summer Food & Fun Package)’를 출시했다. 마카오의 대표 레스토랑인 벨론(Belon)에서는 오는 7월 2일까지 ‘블루 랍스터 딜라이트(Blue Lobster Delights)’를 운영한다. 크리스피 자몽을 곁들인 지중해산 블루 랍스터 무스, 타라곤 허브 아이스크림과 함께 제공하는 랍스터 카푸치노 등 제철 가재류를 활용한 5 코스의 미식으로 구성돼 있다.2018 월드컵이 열리고 있는 러시아 패키지도 인기가 높다. 트래블클럽 에바종은 ‘러시아 프라이빗 투어’를 새롭게 론칭했다. 해당 투어에는 모스크바와 상트페테르부르크의 4성급 호텔에서 숙박이 포함돼 있으며 전 일정 호텔 조식이 기본 제공된다. 각 도시에서 공항과 호텔, 호텔과 기차역 간의 프라이빗 픽업 서비스와 시티 투어 시 영어 가이드 서비스를 받을 수 있다. 또 모스크바에서 상트페테르부르크로 이동하는 삽산 고속열차 2등석 티켓도 포함돼 있다.