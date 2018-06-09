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  • Èú½ºÅ×ÀÌÆ® ±ÝÁ¤¿ª °ßº»ÁÖÅÃÀ» Ã£Àº ³»¹æ°´µéÀÌ ´ÜÁö ¸ðÇüµµ¸¦ »ìÆìº¸°í ÀÖ´Ù. »çÁø=Çö´ë°Ç¼³ Á¦°ø
[µ¥ÀÏ¸®ÇÑ±¹ ÀÌÁ¤¿ì ±âÀÚ] Çö´ë°Ç¼³ÀÌ °æ±âµµ ±ºÆ÷½Ã ¿¾ º¸·ÉÁ¦¾à ºÎÁö¿¡ ¼±º¸ÀÎ ÃÊ°íÃþ ÁÖ°Åº¹ÇÕ´ÜÁö ¡®Èú½ºÅ×ÀÌÆ® ±ÝÁ¤¿ª¡¯ÀÌ 1¼øÀ§ ´çÇØÁö¿ª¿¡¼­ Ã»¾àÀ» ¸¶°¨Çß´Ù.

8ÀÏ ±ÝÀ¶°áÁ¦¿ø¿¡ µû¸£¸é Àü³¯ ½Ç½ÃÇÑ Èú½ºÅ×ÀÌÆ® ±ÝÁ¤¿ªÀÇ 1¼øÀ§ Ã»¾àÁ¢¼ö °á°ú 506°¡±¸ ¸ðÁý(Æ¯º°°ø±Þ Á¦¿Ü)¿¡ 7806°ÇÀÌ Á¢¼öµÇ¸ç Æò±Õ 15.43 ´ë 1ÀÇ °æÀï·üÀ» ±â·ÏÇß´Ù.

ÀÌ´Â ±ºÆ÷½ÃÀÇ ¿ª´ë ÃÖ°íÀÇ Ã»¾à±â·ÏÀÌ´Ù. ÀÌÀü 1¼øÀ§ Ã»¾àÀÚ°¡ °¡Àå ¸¹¾Ò´ø °÷Àº ¼ÛÁ¤ ±Ý°­ÆæÅ×¸®¿ò ¼¾Æ®·²ÆÄÅ©¥²(1030¸í), Æò±Õ °æÀï·üÀÌ °¡Àå ³ô¾Ò´ø °÷Àº ¿ëÈ£¸¶À» eÆíÇÑ¼¼»ó(2.98 ´ë 1)ÀÌ¾ú´Ù.

Èú½ºÅ×ÀÌÆ® ±ÝÁ¤¿ªÀÇ Å¸ÀÔº° Ã»¾à °æÀï·üÀ» »ìÆìº¸¸é Àü¿ë¸éÀû ¡â72§³ ÁÖÅÃÇüÀÇ °æ¿ì ÃÑ 103°¡±¸ ¸ðÁý¿¡ 2222°ÇÀÌ Á¢¼öµÅ 21.57 ´ë 1·Î ÃÖ°í °æÀï·üÀ» ±â·ÏÇß´Ù.

¡â73§³ 15.83 ´ë 1, ¡â84B§³ 14.19 ´ë 1, ¡â84A§³ 11.07 ´ë 1À» º¸ÀÌ¸ç ¸ðÁý °¡±¸¼ö¸¦ ³Ë³ËÈ÷ Ã¤¿ü´Ù.

ÀÌ¿Í ÇÔ²² ÁøÇàµÈ ¿ÀÇÇ½ºÅÚµµ Ã»¾à ¸¶°¨¿¡ ¼º°øÇß´Ù. Èú½ºÅ×ÀÌÆ® ±ÝÁ¤¿ª ¿ÀÇÇ½ºÅÚÀº Ã»¾à °á°ú ÃÑ 639½Ç ¸ðÁý¿¡ 4¸¸15°ÇÀÌ Á¢¼öµÇ¸é¼­ Æò±Õ 62.62 ´ë 1ÀÇ Ã»¾à °æÀï·üÀ» ±â·ÏÇß´Ù.

ÃÖ°í °æÀï·üÀº 221 ´ë 1·Î, Àü¿ë 84§³ Å¸ÀÔÀÌ ÀÎ±â°¡ °¡Àå ³ô¾Ò´Ù.

Èú½ºÅ×ÀÌÆ® ±ÝÁ¤¿ª ºÐ¾ç °ü°èÀÚ´Â ¡°Èú½ºÅ×ÀÌÆ® ±ÝÁ¤¿ªÀº ±ºÆ÷½Ã ÀÏ´ë °¢Á¾ ±³ÅëÈ£Àç¿Í ÇÔ²² ¼­¿ï Á¢±Ù¼ºÀÌ ´õ¿í ÁÁ¾ÆÁú °ÍÀ¸·Î ±â´ëµÇ´Âµ¥´Ù, ¿ì¼öÇÑ »óÇ°¼³°è, Ç³ºÎÇÑ ¹èÈÄ¼ö¿ä¸¦ °®Ãá Á¡ÀÌ ÀÌ ´ÜÁöÀÇ °¡Ä¡¸¦ ³ôÀÌ¸é¼­ ¼ö¿äÀÚµéÀÇ °ü½ÉÀÌ ½ò¸° °Í °°´Ù¡±¸é¼­ ¡°°ßº»ÁÖÅÃ ¿ÀÇÂ ¶§ ¹æ¹® °í°´ »ó´ç¼ö°¡ »ó´ãÀ» ¹Þ°í µ¹¾Æ°¥ ¸¸Å­ ³ôÀº °ü½ÉÀ» ²öµ¥´Ù, ¾ÆÆÄÆ®¿Í ¿ÀÇÇ½ºÅÚ ¸ðµÎ Ã»¾à ¸¶°¨¿¡ ¼º°øÇÑ ¸¸Å­ ³²Àº °è¾àµµ ¿øÈ°ÇÒ °ÍÀ¸·Î ±â´ëµÈ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.

Ã»¾à ÀÏÁ¤Àº ¾ÆÆÄÆ®ÀÇ °æ¿ì ¿À´Â 15ÀÏ ´çÃ·ÀÚ ¹ßÇ¥ÇÏ¸ç °è¾àÀº 27~29ÀÏ ÁøÇàÇÑ´Ù. ¿ÀÇÇ½ºÅÚÀº 14ÀÏ ¹ßÇ¥ ÈÄ 15~16ÀÏ °è¾àÀ» ½Ç½ÃÇÑ´Ù.

ÇÑÆí, Èú½ºÅ×ÀÌÆ® ±ÝÁ¤¿ªÀº ÁöÇÏ 6Ãþ~Áö»ó 49Ãþ 5°³µ¿(¿ÀÇÇ½ºÅÚ 1°³µ¿ Æ÷ÇÔ)À¸·Î, Àü¿ë¸éÀû 72~84§³ ¾ÆÆÄÆ® 843°¡±¸¿Í Àü¿ë¸éÀû 24~84§³ ¿ÀÇÇ½ºÅÚ 639½Ç µî ÃÑ 1482°¡±¸·Î °ø±ÞµÈ´Ù.

Àü¿ë¸éÀûº°·Î ¾ÆÆÄÆ®´Â ¡â72§³ 180°¡±¸, ¡â73§³ 181°¡±¸, ¡â84§³A 129°¡±¸, ¡â84§³B 353°¡±¸ µî 4°³ ÁÖÅÃÇüÀ¸·Î ±¸¼ºµÈ´Ù.

°ßº»ÁÖÅÃÀº °æ±âµµ ±ºÆ÷½Ã ±ÝÁ¤µ¿ 689-2¹øÁö¿¡ À§Ä¡ÇØ ÀÖ´Ù. ÀÔÁÖ´Â 2022³â 3¿ù ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.

º» ±â»çÀÇ ÀúÀÛ±ÇÀº ÇÑ±¹¹Ìµð¾î³×Æ®¿öÅ©¿¡ ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö
ÀÔ·Â½Ã°£ : 2018/06/09 06:00:38 ¼öÁ¤½Ã°£ : 2018/06/09 06:00:38

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