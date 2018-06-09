8ÀÏ ±ÝÀ¶°áÁ¦¿ø¿¡ µû¸£¸é Àü³¯ ½Ç½ÃÇÑ Èú½ºÅ×ÀÌÆ® ±ÝÁ¤¿ªÀÇ 1¼øÀ§ Ã»¾àÁ¢¼ö °á°ú 506°¡±¸ ¸ðÁý(Æ¯º°°ø±Þ Á¦¿Ü)¿¡ 7806°ÇÀÌ Á¢¼öµÇ¸ç Æò±Õ 15.43 ´ë 1ÀÇ °æÀï·üÀ» ±â·ÏÇß´Ù.
ÀÌ´Â ±ºÆ÷½ÃÀÇ ¿ª´ë ÃÖ°íÀÇ Ã»¾à±â·ÏÀÌ´Ù. ÀÌÀü 1¼øÀ§ Ã»¾àÀÚ°¡ °¡Àå ¸¹¾Ò´ø °÷Àº ¼ÛÁ¤ ±Ý°ÆæÅ×¸®¿ò ¼¾Æ®·²ÆÄÅ©¥²(1030¸í), Æò±Õ °æÀï·üÀÌ °¡Àå ³ô¾Ò´ø °÷Àº ¿ëÈ£¸¶À» eÆíÇÑ¼¼»ó(2.98 ´ë 1)ÀÌ¾ú´Ù.
Èú½ºÅ×ÀÌÆ® ±ÝÁ¤¿ªÀÇ Å¸ÀÔº° Ã»¾à °æÀï·üÀ» »ìÆìº¸¸é Àü¿ë¸éÀû ¡â72§³ ÁÖÅÃÇüÀÇ °æ¿ì ÃÑ 103°¡±¸ ¸ðÁý¿¡ 2222°ÇÀÌ Á¢¼öµÅ 21.57 ´ë 1·Î ÃÖ°í °æÀï·üÀ» ±â·ÏÇß´Ù.
¡â73§³ 15.83 ´ë 1, ¡â84B§³ 14.19 ´ë 1, ¡â84A§³ 11.07 ´ë 1À» º¸ÀÌ¸ç ¸ðÁý °¡±¸¼ö¸¦ ³Ë³ËÈ÷ Ã¤¿ü´Ù.
ÀÌ¿Í ÇÔ²² ÁøÇàµÈ ¿ÀÇÇ½ºÅÚµµ Ã»¾à ¸¶°¨¿¡ ¼º°øÇß´Ù. Èú½ºÅ×ÀÌÆ® ±ÝÁ¤¿ª ¿ÀÇÇ½ºÅÚÀº Ã»¾à °á°ú ÃÑ 639½Ç ¸ðÁý¿¡ 4¸¸15°ÇÀÌ Á¢¼öµÇ¸é¼ Æò±Õ 62.62 ´ë 1ÀÇ Ã»¾à °æÀï·üÀ» ±â·ÏÇß´Ù.
ÃÖ°í °æÀï·üÀº 221 ´ë 1·Î, Àü¿ë 84§³ Å¸ÀÔÀÌ ÀÎ±â°¡ °¡Àå ³ô¾Ò´Ù.
Èú½ºÅ×ÀÌÆ® ±ÝÁ¤¿ª ºÐ¾ç °ü°èÀÚ´Â ¡°Èú½ºÅ×ÀÌÆ® ±ÝÁ¤¿ªÀº ±ºÆ÷½Ã ÀÏ´ë °¢Á¾ ±³ÅëÈ£Àç¿Í ÇÔ²² ¼¿ï Á¢±Ù¼ºÀÌ ´õ¿í ÁÁ¾ÆÁú °ÍÀ¸·Î ±â´ëµÇ´Âµ¥´Ù, ¿ì¼öÇÑ »óÇ°¼³°è, Ç³ºÎÇÑ ¹èÈÄ¼ö¿ä¸¦ °®Ãá Á¡ÀÌ ÀÌ ´ÜÁöÀÇ °¡Ä¡¸¦ ³ôÀÌ¸é¼ ¼ö¿äÀÚµéÀÇ °ü½ÉÀÌ ½ò¸° °Í °°´Ù¡±¸é¼ ¡°°ßº»ÁÖÅÃ ¿ÀÇÂ ¶§ ¹æ¹® °í°´ »ó´ç¼ö°¡ »ó´ãÀ» ¹Þ°í µ¹¾Æ°¥ ¸¸Å ³ôÀº °ü½ÉÀ» ²öµ¥´Ù, ¾ÆÆÄÆ®¿Í ¿ÀÇÇ½ºÅÚ ¸ðµÎ Ã»¾à ¸¶°¨¿¡ ¼º°øÇÑ ¸¸Å ³²Àº °è¾àµµ ¿øÈ°ÇÒ °ÍÀ¸·Î ±â´ëµÈ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
Ã»¾à ÀÏÁ¤Àº ¾ÆÆÄÆ®ÀÇ °æ¿ì ¿À´Â 15ÀÏ ´çÃ·ÀÚ ¹ßÇ¥ÇÏ¸ç °è¾àÀº 27~29ÀÏ ÁøÇàÇÑ´Ù. ¿ÀÇÇ½ºÅÚÀº 14ÀÏ ¹ßÇ¥ ÈÄ 15~16ÀÏ °è¾àÀ» ½Ç½ÃÇÑ´Ù.
ÇÑÆí, Èú½ºÅ×ÀÌÆ® ±ÝÁ¤¿ªÀº ÁöÇÏ 6Ãþ~Áö»ó 49Ãþ 5°³µ¿(¿ÀÇÇ½ºÅÚ 1°³µ¿ Æ÷ÇÔ)À¸·Î, Àü¿ë¸éÀû 72~84§³ ¾ÆÆÄÆ® 843°¡±¸¿Í Àü¿ë¸éÀû 24~84§³ ¿ÀÇÇ½ºÅÚ 639½Ç µî ÃÑ 1482°¡±¸·Î °ø±ÞµÈ´Ù.
Àü¿ë¸éÀûº°·Î ¾ÆÆÄÆ®´Â ¡â72§³ 180°¡±¸, ¡â73§³ 181°¡±¸, ¡â84§³A 129°¡±¸, ¡â84§³B 353°¡±¸ µî 4°³ ÁÖÅÃÇüÀ¸·Î ±¸¼ºµÈ´Ù.
°ßº»ÁÖÅÃÀº °æ±âµµ ±ºÆ÷½Ã ±ÝÁ¤µ¿ 689-2¹øÁö¿¡ À§Ä¡ÇØ ÀÖ´Ù. ÀÔÁÖ´Â 2022³â 3¿ù ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.