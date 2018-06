[데일리한국 권오철 기자] 식품의약품안전처(처장 류영진)가 국내 판매중인 궐련형 전자담배의 배출물에 포함된 니코틴, 타르 등 11개 유해성분을 분석한 결과, 일반담배와 마찬가지로 포름알데히드·벤젠 등 인체 발암물질이 검출되었다고 7일 밝혔다.궐련형전자담배는 전용기기를 통해 연초를 250~350°C 고열로 가열해 배출물을 흡입하는 가열식 담배다. 식약처의 이번 분석은 새로운 유형의 궐련형 전자담배가 지난해 5월 국내 출시된 이후 유해성에 대한 소비자의 관심이 급증함에 따라 주요 성분에 대한 정보를 제공하기 위해 추진된 것이다.분석 대상은 △필립모리스의 '아이코스(앰버)' △브리티쉬아메리칸토바코(BAT)의 '글로(브라이트토바코)' △KT&G의 '릴(체인지)' 등이다. 분석한 유해성분은 △니코틴 △타르 △세계보건기구(WHO)에서 각국 정부에 저감화를 권고하는 9개 성분을 포함해 총 11개 성분이다.식약처는 "궐련형 전자담배에 대해서는 아직까지 국제적으로 공인된 분석법이 없기 때문에 일반담배의 국제공인분석법인 ISO(International Organization for Standardization)법과 HC(Health Canada)법을 궐련형 전자담배에 맞게 적용하여 각각 분석했다"고 설명했다.ISO법은 담배필터의 천공 부위를 개방하여 분석하는 방법으로, 일반담배의 니코틴, 타르 함유량 표시에 적용하는 분석법이다. HC법은 실제 흡연자의 흡연습관을 고려, 천공부위를 막고 분석하며 ISO법보다 더 많은 담배 배출물이 체내에 들어간다고 가정한다.먼저 ISO 방식 분석 결과 궐련형 전자담배 한개비를 피울 때 발생하는 배출물에 포함된 유해성분 중 니코틴의 평균 함유량은 아이코스, 글로, 릴이 각각 0.1mg, 0.3mg, 0.5mg 검출됐다. 식약처에 따르면 일반담배의 경우 시중에 많이 유통되는 제품(판매량 상위 100개 제품)의 니코틴 함유량은 0.01~0.7mg이다.또 타르의 평균함유량은 세 제품 각각 4.8mg, 9.1mg, 9.3mg 검출됐다. 식약처는 타르에 대해 "담배에서 배출되는 입자상 물질에서 니코틴과 수분을 제외한 나머지 유해물질의 복합체"라고 설명했다. 시중에 많이 유통되는 일반담배의 타르 함유량은 0.1~8.0mg이다.아울러 WHO 저감화권고 9개성분 중 국제암연구소에서 1군 인체발암물질로 분류한 6개 성분을 ISO법으로 분석한 결과, 평균함유량의 범위는 △벤조피렌 불검출~0.2ng △니트로소노르니코틴 0.6~6.5ng △니트로소메틸아미노피리딜부타논 0.8~4.5ng △포름알데히드 1.5~2.6μg △벤젠 0.03~0.1μg이 검출됐다.부타디엔은 검출되지 않았다. 그 밖의 3개 성분은 △아세트알데히드 43.4~119.3μg △아크롤레인 0.7~2.5μg △일산화탄소 불검출~0.2mg로 나타났다.이어 흡입부피, 흡입빈도 등이 강화된 HC법을 적용해 분석시 유해성분 평균 함유량은 ISO법보다 1.4~6.2배 높게 나타났다고 식약처는 밝혔다.HC 방식의 분석 결과는 △벤조피렌 0.1~0.5ng △니트로소노르니코틴 0.9~18.3ng △니트로소메틸아미노피리딜부타논 1.6~12.1ng △포름알데히드 4.0~12.2μg △벤젠 0.06~0.2μg △아세트알데히드 72.6~193.6μg △아크롤레인 1.7~7.9μg △일산화탄소 불검출~0.5mg 등이다.식약처는 "궐련형전자담배의 니코틴 함유량은 일반담배와 유사한 수준으로 나타났다"며 "니코틴 자체가 중독성이 있기 때문에 궐련형전자담배가 금연에 도움이 되는 것은 아니다"라고 설명했다.또한 "궐련형전자담배 2개 제품(글로, 릴)의 경우 타르의 함유량이 일반담배보다 높게 검출되었다는 것은 궐련형 전자담배가 일반담배와 다른 유해물질을 포함할 수 있다는 것을 의미한다"고 강조했다.아울러 식약처는 "WHO 등 외국 연구자료 등을 종합적으로 고려할 때 궐련형 전자담배가 일반담배보다 덜 유해하다는 근거는 없다"며 "궐련형 전자담배에도 벤조피렌, 벤젠 등 인체 발암물질이 포함된 것으로 확인돼, 일반담배와 마찬가지로 암 등 각종 질병을 일으킬 수 있다"고 지적했다.