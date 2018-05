[데일리한국 안희민 기자]한화S&C가 공정거래위원회의 방침에 부응하고자 안간힘이다. 한화시스템과의 합병과 H솔루션 추가지분 매각을 통해 지배구조를 개선하고 ICT 사업 역량 배가에 나섰다.한화S&C와 한화시스템은 31일 오전 각각 이사회를 열고 양사간 합병을 의결했다. 양사는 8월 ‘한화시스템’이라는 사명으로 합병법인을 출범시킨다.한화시스템은 2015년 삼성그룹과 빅딜로 한화그룹으로 통합된 IT 기업으로 원래의 이름은 삼성탈레스다.삼성탈레스는 한화그룹 소속이 된 이후 한화탈레스-한화시스템으로 이름을 바꿨으며 한화S&C의 최종 이름이 됐다.주식 수를 감안해 한화시스템과 한화S&C의 합병비율은 1:0.8901이다.합병법인에 대한 주주별 예상 지분율은 한화에어로스페이스가 52.9%, H솔루션이 26.1%, 재무적투자자(스틱컨소시엄)가 약 21.0%이다.합병 후 추가적으로, H솔루션은 합병법인 보유지분 11.6%를 스틱컨소시엄에 매각할 계획이다. 이를 통해 합병법인에 대한 H솔루션의 지분율은 약 14.5%로 낮아지게 되며, 스틱컨소시엄의 지분은 약 32.6%로 높아지게 된다.이번 합병 및 매각을 통해서 합병법인에 대한 H솔루션의 지분율이 10% 대로 낮아짐으로써 공정거래법 상 일감몰아주기 규제 취지에 실질적으로 부응하게 된다. H솔루션은 향후 합병법인에 대한 보유지분 전량을 해소할 계획이다.한화S&C는 작년 10월 13일, 한화S&C를 기존 존속법인 H솔루션과 사업부문 한화S&C로 물적분할하고 스틱인베스트먼트 등 재무적투자자에게 한화S&C의 지분 44.6%를 2500억원에 매각한 바 있다.한편, 정보서비스 사업을 영위하는 한화S&C와 방위전자 사업을 영위해 온 한화시스템의 합병은 향후 정보서비스 사업의 발전과 국방 첨단화 추세에 따라 다양한 시너지 효과가 기대된다.이번 합병을 통해 양 사의 기존 영위 사업에 대한 경쟁력 강화와 신규 사업 영역으로의 진출이 용이해지는 긍정적인 효과가 기대되며, 중장기적으로는 방산과 IT서비스 영역을 아우르는 글로벌 선도 솔루션 사업자로의 성장이 기대된다.이는 BAE시스템스(BAE Systems), 레이시온(Raytheon) 등 세계 유수의 방산 전자 기업들이 IT 업체 인수 등 시스템 통합 역량 확보를 통해 통합 솔루션 사업으로 확장하는 추세와 그 맥을 같이 하고 있다.방산사업 부문의 경우, IT서비스 부문의 시스템 통합 및 첨단 IT 역량을 활용해, ‘국방 IoT ’, ‘ICT 기반 무기체계 지능화’ 등 첨단 IT기술과의 융합이 점점 더 강조되고 있는 국내 방산전자 부문에서 선두로서의 위상을 더욱 공고히 함과 동시에, 지상·함정 무기 체계 중심에서 항공 전자, 스마트쉽 등 신규 유망 사업 영역으로의 확장이 가능할 것으로 기대된다.IT서비스 부문에서도, 현재 계열사 대상의 ITO(IT외주서비스) 서비스 중심에서 대외 SI 사업으로 확장할 수 있는 기회를 확보하게 됐으며, 방산 영역에서 축적된 보안, 통신 등의 핵심 역량을 바탕으로 중장기적으로는 안전도시, 스마트 인프라 등 공공 인프라 및 민간 보안사업 영역으로의 사업 확대까지도 가능할 것으로 기대된다.