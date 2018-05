동사 동아에스티(170900)는 1Q 별도기준 매출액 1,356억원(+1.9% yoy), 영업이익 105억원(+113.4% yoy) 를 기록했다.



외형 성장은 제한적인 반면 수익성은 크게 개선되었다. 오팔몬(요부 척추관협착증치료제/56억원 +15.9% yoy), 플라비톨(혈소판응집억제제/64억원 +22.8% yoy), 그로트로핀(인성장호르몬제/49억원 +20.9% yoy) 등 ETC(736 억원 +4.0% yoy) 제품 선전과 비수기임에도 신제품 주블리아(손발톱무좀치료제 /20억원 +65.3% qoq)까지 빠르게 안착하면서 대형품목 타리온(항히스타민제 /2017년 매출액 200억원) 판권 종료 및 의료기기/진단 사업부(179억원 -12.1% yoy) 일부 제품 계약 만료에 따른 여파를 상쇄했다.



ETC 매출이 안정화된 가운 데 마진 높은 수출(330억원 +2.2% yoy) 품목 매출 증가와 DA-9801(당뇨병성 신경병증치료제) L/O 계약금(200만$) 인식, R&D 비용(179억원 -7.5% yoy) 감 소에 힘입어 수익성(OPM 7.8% +4.1%p yoy)도 크게 개선되었다.



갈지자 행보를 보였던 동사의 실적은 정상화 국면에 접어든 것으로 판단한다. 우 선 주요 ETC 제품 매출이 반등한 상태이고, 신제품 매출도 본격화 될 것이기 때 문이다. 성공적으로 시장에 안착한 주블리아는 성수기에 진입한다. 올초 런칭한 이달비(고혈압치료제/도입신약)는 다케다제약, 자체 신약 슈가논(당뇨병치료제)은 CJ헬스케어와 공동판매 계약을 통해 영업 시너지가 기대된다.



NeuroBo로 양도 한 DA-9803(퇴행성신경질환치료제) 계약금(500만$)도 수취할 예정이다. 기저효 과는 덤이다. 2Q 매출액 1,420억원(+7.1% yoy), 영업이익 99억원(+160.5% yoy)을 전망한다. 다만 펀더멘털 개선 구간에 진입했음에도 올해 예상 EPS 기준 PER 29.2x배로 밸류에이션 매력이 높지 않아 투자의견은 중립을 유지한다.



동사 파이프라인은 대체로 순항 중이지만 파급력이 약하다. DA-1241(2형 당뇨) 는 미국 임상 1a상 완료했고, 하반기 중 임상 1b상 진입이 예상된다. 유럽 임상 1상을 완료한 DA-8010(과민성방광)은 국내 임상 2상을 준비 중이고, DA9805(파킨슨)도 미국 임상 2상에 진입했다.



이 밖에도 아스트라제네카/ABL바이 오와는 면역항암제 공동 연구에 나서고 있다. 올해 실적 개선이 예상되지만 주가 레벨업을 위해서는 파이프라인 모멘텀이 부각될 필요가 있어 보인다. (한양증권 임동락)