지난해 초부터 제기되었던 반도체 고점 논란이 2년째 지속되고 있다. 시간이 지나면 결국 Down Cycle이 올 것이라는 굳건한 믿음 때문이다.



그러나 올해에도 업황이 가장 좋은 것은 DRAM이며, MLCC도 당사의 지난해 전망처럼 공급 부 족이 지속되고 있다. 1년 이상 지속된 Earnings Surprise는 이제 일상이 되어 버렸다. Multi Cloud 추세가 강화되면서, 반도체 수요는 여전히 견조하다. 자동차의 전장화와 카메라 모듈의 시장도 여전히 빠르게 성장할 것으로 기대된다.



위기론까지 대두되었던 Apple은 시장 우려 대비 견조한 판매를 유지하고 있으며, OLED와 Face ID의 채택비율을 더욱 높일 것이다. 하반기 실적 개선이 기대되는 강한 실적 개선이 기대되는 기업에 여전히 주목해야 한다.



글로벌 Cloud 시장은 여전히 미국의 주요 기업들이 석권하고 있다. Top 5 spenders 가운데 Facebook에 대한 우려가 있는 것은 사실이지만, Amazon과 Microsoft, Google로 대표되는 Cloud 기업들의 Data Center에 대한 투자는 강력하게 집행 되고 있다. Alibaba와 Tencent로 대표되는 중국 Cloud 업체들도 하반기 Data Center에 대한 예정된 투자가 많기 때문에, 시장 우려와 달리 메모리 반도체의 수급 상황은 하반기에 안정적으로 흘러갈 것으로 전망된다.



대형 LCD 산업의 헤게모니는 10.5G 투자를 주도한 중국의 BOE로 넘어 갔다. 1분기 10%에 육박하는 놀라운 영업이익률을 달성한 중국의 BOE가 패널 가격의 하락을 주도하고 있는 것이다. 그러나 모바일 분야의 OLED는 상황이 다르다.



Apple의 2018년 New iPho ne에서의 OLED 채택 물량은 더욱 확대될 것이고, Face ID는 LCD/OLED 여부를 막론하고 모든 기종에 채택될 것으로 전망된다. 하반기 Apple의 Supply Chain들은 오랜 부진에서 벗어날 가능성이 높아지고 있는 것이다.



글로벌 Cloud 기업들의 Platform 경쟁은 더욱 치열해지고 있으며, Bigger Data를 빠르게 분석하여 인공지능(AI)으로 연결 하기 위한 경쟁은 중단될 수 없다. Apple의 New iPho ne이 DRAM 채용량, OLED 채용 비중, 전체 기종내 Face ID 채택을 확대하게 되는 시점이 임박했다. 하반기 성수기 수요를 노린 투자전략은 단기에도 유효할 가능성이 높다.



당사는 Top-picks 로 삼성전자, SK하이닉스, 삼성SDI, LG이노텍을 제시한다. Fundamental 회복에 기대를 걸어보자. (SK증권 김영우)