SOC ¿¹»ê Ãà¼Ò ±âÁ¶ ¼Ó ±¹³» ÀÎÇÁ¶ó ¹ßÁÖ ¿©°ÇÀÌ ³ì·ÏÁö ¾ÊÀº »óÈ²ÀÌ´Ù.
±×·¯³ª Çö Á¤ºÎ°¡ ¡®ÇÊ¿äÇÑ SOC¡¯, ¡®Áö¿ª °ÅÁ¡Çü SOC¡¯ÅõÀÚ¿¡´Â Àû±ØÀûÀÎ ÀÇ»ç¸¦ º¸¿©ÁÖ°í ÀÖ´Ù. µû ¶ó¼ °ú°Å Á¤±Ç¿¡¼ ÃßÁøÇÏ´Ù Áö¿¬µÈ °ø»ç, Çö Á¤ºÎÀÇ ÀÇÁö·Î ÃßÁøÇÏ´Â °ø»çµéÀÌ ´õÇØ Á® ½Å°øÇ× ¹ßÁÖ »çÀÌÅ¬ÀÌ ºü¸£°Ô ¸ô·Á¿À°í ÀÖ´Ù. Áö¹æ¼±°Å ÀÌÈÄ ½Å°øÇ× ¹ßÁÖ¿¡ ¼Óµµ°¡ ºÙÀ» °ÍÀ¸·Î º¸ÀÌ¸ç, °øÇ× ·¹ÄÚµå°¡ ¸¹Àº °Ç¼³»ç ¹× ¼³°è»çÀÇ ¼öÇý°¡ ±â´ëµÈ´Ù.
¿ì¸® ³ª¶óÀÇ GDP ¼ºÀå¿¡´Â °Ç¼³ÅõÀÚ°¡ Å©°Ô ±â¿©ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ±×·¯³ª °ø±³·Ó°Ôµµ ¿ì ¸® ³ª¶óÀÇ Çö ¿¹»ê Á¤Ã¥ ±âÁ¶´Â SOC ÅõÀÚ ºÐ¾ßÀÇ ÀçÁ¤À» Ãà¼Ò½ÃÅ°´Â ¹æÇâÀ¸·Î Ã¥Á¤ µÇ¾î ÀÖ´Ù. 2015³â ÀÏ½ÃÀû È®´ë ÀçÆíµÈ ÀÌÈÄ·Î´Â ²ÙÁØÈ÷ °¨¼ÒÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î Ã¥Á¤µÇ¾î ÀÖÀ¸¸ç, Áß¾ÓÁ¤ºÎ ÃÑÁöÃâ ´ëºñ SOC ÅõÀÚ ºñÁßÀº 2010 ³â 25%¿¡ À°¹ÚÇÏ´ø ¼öÁØ¿¡ ¼ 2018³â 4% ³»¿Ü·Î ¶³¾îÁø »óÈ²ÀÌ´Ù.
±×·¯³ª Çö ½ÃÁ¡¿¡¼ È®½ÇÇÑ °ÍÀº °æÁ¦ ¼ºÀå°ú °í¿ë Ã¢Ãâ, Æ¯È÷ Áö¿ª ±ÕÇü °³¹ß¿¡ ÀÖ ¾î¼ÀÇ SOC ÅõÀÚ ¸ð¸àÅÒÀº À¯È¿ÇÏ´Ù´Â ÆÇ´ÜÀÌ´Ù. ÀÌ´Â SOC ¿¹»ê Áõ¾× Æí¼ºÀ¸·Î ¿¬Âø·ú ½Ãµµ, ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·É °ø¾àÀÎ Áö¿ª ±ÕÇü ¹ßÀü¿¡¼ Ã£¾Æº¼ ¼ö ÀÖ°ÚÀ¸³ª, ±× ¹Û¿¡ Á¤Ä¡Àû ³í¸®·Îµµ Á¢±Ù °¡´ÉÇÏ´Ù. 6¿ù 13ÀÏ¿¡´Â ´ëÇÑ¹Î±¹ÀÇ Áö¹æ¼±°Å°¡ ¿¹Á¤µÇ¾î ÀÖ´Ù.
°³Çå ±¹¹ÎÅõÇ¥¸¦ ¸ñÇ¥·Î ÇÏ°í ÀÖ´Â ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·ÉÀÇ °ÇÑ ÀÇÁö¸¦ °¨¾ÈÇÏ¸é, ¼±°Å ÀÌÈÄ Áö¿ª ±ÕÇü ¹ßÀüÀ» À§ÇÑ ÀÎÇÁ¶ó ÅõÀÚ´Â Çö ½ÃÁ¡¿¡¼ Á¤Ã¥ÀûÀ¸·Î ¹Ýµå½Ã Ç® ¾î¾ß ÇÒ ¼÷Á¦ÀÌ´Ù. ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·É ÈÄº¸ ´ç½Ã °ø¾à¿¡¼ Ã£¾Æº¼ ¼ö ÀÖµí, °ú°Å ¿À·§µ¿ ¾È °ËÅäµÇ¾î¿Ô´ø Áö¿ª °ÅÁ¡ SOC ÅõÀÚ¿¡ ´ëÇØ¼´Â Àû±ØÀûÀ¸·Î °ËÅäÇÏ°Ú´Ù´Â ÀÔÀåÀÌ ´Ù. ÃÖ±Ù GTX A³ë¼± ¹ßÁÖ¿¡¼µµ º¼ ¼ö ÀÖµíÀÌ, ¡®ÇÊ¿äÇÑ SOC´Â ÅõÀÚÇÏ°Ú´Ù¡¯´Â Á¤ ºÎÀÇ ½ºÅÄ½º¿¡ ÁÖ¸ñÇÑ´Ù.
Çö Á¤ºÎÀÇ Áö¿ª °ÅÁ¡Çü SOC ÅõÀÚ ±âÁ¶ ¼Ó¿¡, °¡Àå È°¹ßÇÑ ¹ßÁÖ ¸ð¸àÅÒÀÌ ±â´ëµÇ´Â °øÁ¾Àº °øÇ×ÀÌ´Ù. Áö¿ª °øÇ×Àº ¸Å¹ø ´ë¼±, Áö¹æ¼±°Å µî Á¤Ä¡Àû ¾ÆÁ¨´Ù·Î ÀÚÁÖ µîÀåÇÏ °ï ÇÑ´Ù.
Æ¯È÷ ±Ý¹ø Áö¹æ¼±°Å¸¦ ¾ÕµÎ°í ¿©·¯ °Ç¼³ °ø¾àÀÌ ½ñ¾ÆÁö´Â °¡¿îµ¥, °øÇ× °ü ·Ã °ø¾àÀÌ ´Ù½Ã±Ý ´«±æÀ» ²ö´Ù. ¿©°´ ¼ö¿ä Áõ°¡¿Í ´õºÒ¾î Áö¿ª °ÅÁ¡ ÀÎÇÁ¶ó È®´ë ±â Á¶, Áö¹æ ±¸µµ½ÉÀÇ È®Àå¿¡ µû¸¥ ±âÁ¸ ±º°øÇ× ÀÌÀü µî¿¡ ´ëÇÑ ´ÏÁî·Î Áö¿ª ½Å°øÇ× °Ç ¼³¿¡ ´ëÇÑ ¸ñ¼Ò¸®´Â °è¼Ó ÀÖ¾î¿Ô´Ù.
±×·¯³ª Áö³ Á¤±Ç¿¡¼ ÃßÁøÇÏ´ø ÇÁ·ÎÁ§Æ®, Çö Á¤ ±Ç¿¡¼ ÃßÁøÇÏ°íÀÚ ÇÏ´Â ÇÁ·ÎÁ§Æ®µéÀÌ ´õÇØÁö¸é¼ Çö ½ÃÁ¡¿¡¼ ³íÀÇ ÁßÀÎ ½Å°øÇ× °Ç ¼³ ÇÁ·ÎÁ§Æ®´Â Á¦ÁÖ, ±èÇØ, ÀÎÃµ°øÇ× 4´Ü°è, ¿ï¸ªµµ, ´ë±¸, ±¤ÁÖ, ¼ö¿ø, »õ¸¸±Ý µî ¿ª ´ë±ÞÀ¸·Î ´Ù¾çÇÑ »óÈ²ÀÌ´Ù.
°øÇ×ÀÌ¶ó´Â °øÁ¾ ÀÚÃ¼°¡ Áþ´Âµ¥±îÁö 5~8³âÀÌ ¼Ò¿äµÇ°í, ¿Ï°ø ÈÄ Ãß°¡ ¹ßÁÖ°¡ ³ª¿À±â ¾î·Á¿î °øÁ¾ÀÓÀ» °¨¾ÈÇÒ ¶§, Áö¿ª ´Ù¼öÀÇ °øÇ×ÀÌ È°¹ßÈ÷ ³íÀÇµÇ´Â °ÍÀº ¸Å¿ì °í¹«ÀûÀÌ¶ó°í ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
ÇâÈÄ ÀÔÂû °úÁ¤¿¡¼ °øÇ× ·¹ÄÚµå°¡ ¸¹Àº Çö´ë°Ç¼³, ±ÝÈ£»ê¾÷, ÇÑ¶ó, Èñ¸² µîÀÇ Á¾¸ñ ÀÌ ¼öÇý¸¦ ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖÀ» °ÍÀ¸·Î ±â´ëµÈ´Ù. (SKÁõ±Ç ±è¼¼·Ã)