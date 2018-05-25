µ¿»ç LGÀüÀÚ(066570)¿¡ ´ëÇÑ ÅõÀÚÀÇ°ßÀº ¸Å¼ö¸¦ À¯ÁöÇÑ´Ù.
ÀÌ´Â ÇöÀç ÁÖ°¡´Â ³ô¾ÆÁø ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀ» ÃæºÐÈ÷ ¹Ý¿µÇÏ°í ÀÖÁö ¸øÇÏ°í ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î ÆÇ´ÜµÇ°í, °³¼±µÈ ROE´Â ¾ÈÁ¤ÀûÀ¸·Î À¯ÁöµÉ ¼ö ÀÖÀ» °ÍÀ¸·Î ±â´ëÇÏ°í, H&A, HE »ç¾÷ºÎÀÇ ÀÌÀÍÀÇ ¾ÈÁ¤¼ºÀÌ À¯ÁöµÉ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óÇÏ°í, MC»ç¾÷ºÎÀÇ ÀûÀÚ ±Ô¸ð´Â ²ÙÁØÈ÷ °¨¼ÒÇÒ °ÍÀ¸·Î ±â´ëÇÏ°í, ZKWÀÇ ÀÎ¼ö¸¦ ÅëÇØ¼ VC »ç¾÷ºÎÀÇ ¼ºÀåÀÌ È®º¸µÇ¾ú±â ¶§¹®ÀÌ´Ù. ¸ñÇ¥ÁÖ°¡´Â 14¸¸¿øÀ» À¯ÁöÇÑ´Ù.
LGÀüÀÚÀÇ 2018³â 2ºÐ±â ¸ÅÃâ¾×Àº 2018³â 2ºÐ±â ´ëºñ 4.6% Áõ°¡, 2017³â 1ºÐ±â ´ëºñ 5.9% Áõ°¡ÇÑ 14Á¶ 2,860¾ï¿øÀ¸·Î ¿¹»óÇÑ´Ù. MC»ç¾÷ºÎ¸¦ Á¦¿ÜÇÑ Àü »ç¾÷ºÎ ¸ÅÃâ¾×Àº Àü³â µ¿±â ´ëºñ Áõ°¡ÇÒ Àü¸ÁÀÌ´Ù.
LGÀüÀÚÀÇ 2018³â 2ºÐ±â ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀº 2017³â 2ºÐ±â ´ëºñ 37.1% Áõ°¡, 2018³â 1ºÐ±â ´ëºñ 19.9% °¨¼ÒÇÑ 8,811¾ï¿øÀ¸·Î ¿¹»óÇÑ´Ù. MC »ç¾÷ºÎ¸¦ Á¦¿ÜÇÑ Àü »ç¾÷ºÎÀÇ ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀº 2017³â 2ºÐ±â ´ëºñ Áõ°¡ÇÒ Àü¸ÁÀÌ´Ù.
LGÀüÀÚÀÇ »ç¾÷ºÎÀÇ °æÀï·ÂÀº Á¡Á¡ ´õ °ÈµÇ°í ÀÖ´Â ±¹¸é¿¡ ÀÖ´Ù.
MC»ç¾÷ºÎ´Â ÀûÀÚ Ãà¼Ò¸¦ À§ÇØ¼ ÀüÀü±à±àÇÏ°í ÀÖÁö¸¸ HE»ç¾÷ºÎ¿Í HA»ç¾÷ºÎ´Â ¿¬°£ ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀÌ 3Á¶¿øÀ» »óÈ¸ÇÒ °ÍÀ¸·Î ±â´ëÇÏ°í ÀÖ°í, VC»ç¾÷ºÎµµ 2018³â 3ºÐ±âºÎÅÍ ¸ÅÃâ¾×ÀÌ 1Á¶¿¡ ±ÙÁ¢ÇÏ¸é¼ ¼öÀÍ¼º È®º¸°¡ °¡½Ã±ÇÀÌ°í 2018³â 4ºÐ±âºÎÅÍ´Â ZKW ÀÎ¼ö°¡ ¹Ý¿µµÇ¸é¼ ¼öÀÍ¼ºÀÌ Å©°Ô °³¼±µÉ Àü¸ÁÀÌ´Ù. (IBKÅõÀÚÁõ±Ç ±è¿îÈ£)