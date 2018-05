5월 24일 밤, 트럼프 대통령이 6.12 북미정상회담을 취소했다.



최근 미국과 북한 간에 잡음이 있던 상황이었는데, 결국 북미정상회 담이 취소되기에 이르렀다. 남북정상회담 이후 이번에는 다를 것이라는 기대감에 상승세를 지속해왔던 경협주들이 큰 난관에 봉착한 상황이다.



사실 트럼프 대통령의 변덕스러운 행동은 익히 알려진 그의 협상 방식으로 해석할 수 있으며, 이미 최근에 무역갈등 이슈에서도 확인한 바 있다. 중국, 유럽 등을 상대로 강력한 무역 제재안을 발표하면서 상대측을 도발하지만, 이후 조금씩 조정하면서 결국 본인에게 유리한 것을 얻는 것이 트럼 프 대통령의 방식이었다 . 최근에 조금씩 나타났던 미국과 북한 간의 노이즈에서 또다시 그의 협상 방식이 나타나고 있었던 셈이다.



4월 27일 남북정상회담은 가히 파격적이었다. 김정은 국방위원장이 직접 월경을 했을 뿐만 아니라, 종전 선언, 완전한 비핵화 등을 선언한 점 등 내용 면에서도 파격적이었다는 평가이다. 결과가 파격적이었던 만큼, 경제협력 수혜주들의 주가 흐름도 2000년, 2007년과는 달랐다. 정상회담 직전까지 강세 흐름을 보인 후 회담 이후부터는 상승폭을 반납하는 것이 과거 추이였다면, 이번에는 회담 이후에도 계속해서 상승 흐름을 이어왔다.



하지만 정치적인 면에서는 파격적이었던 것이 분명하지만, 경제협력 측면에서는 전혀 파격적이지 않았다는 점을 기억해야 한다. 2007년 선언에서 합의했던 내용들을 적극적으로 추진하자는 것이 경제협력 내용의 전부였다. 물론 정치적으로 파격적이기 때문에 향후 경제협력도 확대될 것이라고 볼 수 있지만, 중요한 점은 지금까지의 경제협력 실체(펀더멘털)는 2007년과 달라진 점이 없었다는 점이다.



따라서 트럼프 대통령의 정상회담 취 소와 상관없이 경협주들의 주가는 조정을 겪는 것이 합리적인 상황이었다고 판단한다.



한 가지 긍정적인 부분은 무역갈등 이슈에서 봤던 트럼프 대통령의 행동 방식으로 미루어 봤을 때, 북미정상회담을 취소하긴 했지만 이렇게 끝나지 는 않을 가능성이 농후하다는 점이다. 본인이 원하는 것을 얻기 위해 주변 이슈들을 강하게 건드리는 것이 트럼프 대통령의 협상 방식이기 때문이 며, 트럼프 대통령이 남긴 “If you change your mind having to do with this most important summit, please do not hesitate to call me or write”의 문구가 바로 아직 북미정상회담이 끝나지 않았음을 알려주는 신호라고 볼 수 있다.



끝날 때까지 안심할 수 없는 것이 트럼프 대통령이고, 끝날 때까지 포기할 수도 없는 것이 바로 트럼프 대통령이다. (SK증권 하인환)