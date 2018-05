4월 면세점 매출액은 US$ 15.2억(+71.4% 이하 YoY, 1.64조원, 환율 1,075원 적용)으로 지난달 3월의 US$ 15.6억에 이어 두 번째로 높은 매출을 기록했다.



외국인 면세 매출도 US$ 12.1억(+104.9%)으로 사상 두번째로 높은 수준이었다. 4월 외국인 면세점 방문 고객은 +62.2% 증가했다. 4월 중국인 입국자가 3월에 비해서 조금 낮았다. 면세점 실적에 대해서 과도한 우려를 하는 일부 의견도 있었지만 실제로는 방문객 및 매출액은 서프라이즈 수준으로 좋았다.



중국인 단체가 여전히 돌아오지 않는 상황에서도 보따리상의 인원 및 매출액 기여도는 상상 이상으로 더 빠르게 성장하고 있다. 당사의 4월 외국인 면세점 매출액 추정치는 US$ 9.9억 이었으나 실제로는 US$ 12.1억이 나오면서 기대치를 크게 상회했다. 2분기 전체 매출액 성장률을 +51%로 상향(기존 추정치는 +41%) 조정 한다. 향후 매출에 따라 추가 상향 가능성도 높다.



보따리상 매출이 이렇게 좋은 상황에서 단체 관광객(유커)의 회복 시점이 늦어지는 것은 오히려 면세점 주가에 더 큰 기회요인이다. 4Q18 또는 2019년에 유커까지 돌아온다면 호텔신라 등의 면세점 주가는 지금보다 훨씬 상승할 가능성이 높아지기 때문이다.



지금은 매도가 아니라 하락 시 추가 매수할 시점이다. (신한금융투자 성준원)