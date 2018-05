최근 IT 업종 주가는 실적호전과 가격매력에 둔감하고 하반기 이후 산업전망에 대해 민감하게 반응하고 있는 것으로 판단된다.



이는 투자자들이 과거 IT 산업 등락에 따른 학습효과가 축적되며 향후 IT 산업의 하락사이클을 우려하고 있기 때문으로 보여진다. 그러나 실제로 KB증권이 IT 산업의 다양한 채널을 통해 확인해 본 결과 디스플레이, 스마트폰 산업은 공급과잉과 성장정체로 인해 향후 실적의 하향조정 가능성 상존으로 실적의 눈높이를 낮출 필요가 있어 보이지만 DRAM, MLCC 산업은 공급의 패러다임 변화와 신규 수요처가 확대되며 향후 업체별 실적의 상향조정 가능성이 높은 것으로 판단된다.



실제로 삼성전자는 2분기부터 DRAM, NAND의 캐파 (capa) 운영과 생산량을 시장 수요에 따라 탄력적으로 조절하고 있는 것으로 파악되고, SK하이닉스도 고용량 서버 DRAM 중심의 매출비중을 확대하며 양사 모두 올해 20% 수준의 Bit growth 생산목표에 대해서는 유지하고 있는 것으로 보여 하반기로 갈수록 DRAM의 공급과잉 우려는 상당히 약화될 가능성이 높아 보인다.



한편 MLCC도 DRAM과 유사하게 글로벌 1, 2위인 일본 무라타 (Murata), 삼성전기 등이 향후 3년간 보수적인 capa 증설 계획을 유지하고 있는 가운데 전장 (전기차) 부문 중심의 신규수요가 발생하며 공급부족은 상당기간 지속될 것으로 전망된다.



DRAM과 MLCC 가격이 각각 26개월, 10개월째 상승 추세를 지속하면서 시장 참여자들은 향후 가격하락 가능성에 대한 우려를 제기하고 있다. 그러나 KB증권은 DRAM, MLCC 가격의 견조한 상승 추세가 2018년 이후에도 지속될 것으로 전망하고 있어 향후 DRAM, MLCC 산업의 B2B 수요 기반 변화의 장기 호황 사이클에 대비해야 할 시점으로 판단된다. 그 이유는 DRAM, MLCC 수요기반이 과거 20년간 B2C 중심에서 B2B (서버, 전장)로 빠르게 변화하고 있기 때문이다.



특히 2019년까지 향후 2년간 데이터센터 성장률이 15% 예상되는 가운데 북미 5개사 (Apple, Amazon, Facebook, Google, Microsoft) 및 중국 3개사 B.A.T (Baidu, Alibaba, Tencent)가 글로벌 데이터센터 설비투자의 70~80%를 차지하고 있어 Server DRAM 수요가 2019년까지 연평균 33% 증가해 DRAM 산업평균 (20%)을 크게 상회할 것으로 예상되고, MLCC 산업도 신규 수요처가 전장 및 전기차 분야 (B2B)로 새롭게 확대되며 시장규모가 3년 만에 75% 성장한 14조원 (IT: 8조원, 전장: 6조원)까지 확대될 것으로 전망되기 때문이다.



KB증권은 IT Top picks로 삼성전자, SK하이닉스, 삼성전기를 제시하며 구조적 실적 개선과 이익 가시성 확대로 향후 높은 실적 상향조정 가능성에 주목해야 할 것으로 판단한다. 2017년 1월 이후 2018년 5월 현재까지 삼성전자, SK하이닉스, 삼성전기의 2018년 컨센서스 영업이익이 70% (삼성전자: 38.5조원→65.9조원), 249% (SK하이닉스: 5.6조원 →20.2조원), 203% (삼성전기: 2,473억원→7,442억원) 등으로 최근 15개월간 영업이익 추정치가 평균 174% 상향 조정되었다.



특히 위 업체들은 2018년부터 B2B 중심의 고객기반과 매출비중을 빠르게 확대하며 과거 경험하지 못한 새로운 사이클을 구축하고 있어 향후 구조적인 B2B 수요증가에 따른 높은 실적상향 조정 가능성에 대비해야 할 때로 판단된다. (KB증권 김동원)