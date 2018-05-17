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2017³âÀÇ °³ÀÎÅõÀÚÀÚÀÇ Á¡À¯À²Àº 16%¿¡ ºÒ°úÇß´Ù. ¿ÃÇØ Å« ÆøÀ¸·Î Áõ°¡Çß°í °Å·¡Àç°³ ÀÌÈÄ¿¡´Â 42%¸¦ »óÈ¸ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¸Å¸Å ¹æÇâ¼ºÀ¸·Î º¸¸é °³ÀÎÅõÀÚ´Â ´ëÃ¼·Î ¼ø¸Å¼ö¸¦ ¼±ÅÃÇß´Ù. ¿Ü±¹ÀÎ°ú »ó¹ÝµÈ ´ëÀÀÀÌ´Ù.
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