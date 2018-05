[데일리한국 최성수 기자] “기업경영은 모든 이해관계자는 기업에 대한 강한 주인의식을 갖고(Of the people), 모든 이해관계자들이 직간접적으로 기업경영에 참여하며(By the people), 모든 이해관계자들이 기업경영의 최종적인 수혜자가 돼야 합니다.(For the people)”신창재 교보생명 회장이 지난 10일(현지시간) UN과 세계중소기업협회(ICSB)가 주최한 포럼에서 에이브러햄 링컨 전 미국 대통령의 ‘게티즈버그 연설’을 차용해 강연한 내용이다.교보생명은 이날 신 회장이 ‘지속가능한 인본주의적 이해관계자 경영’을 주제로 기조연설을 했다고 14일 밝혔다.이날 UN본부에서 열린 행사에는 각국을 대표하는 중소기업 경영자, 학자, 관료 등 200여 명이 참석했다.ICSB 포럼에서 기조 연설을 한 것은 한국 기업인으로는 처음이다.이번 강연은 ICSB가 교보생명의 이해관계자 경영 사례와 경영철학을 중소기업 관계자들과 공유할 수 있도록 신 회장을 연사로 초청하면서 마련됐다.강연에서 신 회장은 우선 ‘사람을 중시하는 경영’에 힘을 기울이게 된 배경부터 설명했다.이날 신 회장은 “선친인 신용호 창립자 때부터 이어온 인본주의 기업문화와 생명보험업의 밑바탕에 깔려 있는 휴머니즘이 교보생명 경영철학의 배경이 됐다”며 “불임전문 의사로서 시험관 아기를 연구하며 생명의 소중함을 깨달을 수 있었던 경험도 ‘사람을 중시하는 경영’에 집중할 수 있게 한 요인이었다”고 말했다.신 회장은 전사적인 경영혁신의 핵심요소로 사원들이 공감하는 비전의 수립과 의사소통을 꼽았다.신 회장은 “기업의 비전과 전략은 사원들이 공감해야 제대로 실행할 수 있다”며 “비전과 전략을 널리 공유하면 사원들의 가슴을 뜨겁게 만들 수 있다”고 말했다.이어 신 회장은 “경영에서 기본인 커뮤니케이션을 위해서는 CEO와 경영진이 열린 마음으로 직원들의 말에 귀 기울이며 직원들의 입장을 존중하고 배려해야 한다”며 “또한, 사원들과 공감대를 형성하기 위해서는 논리적인 커뮤니케이션 이전에 감성적인 접근으로 심리적인 거리감을 좁히는 것이 중요하고, 그래야만 사원들의 자발성을 효과적으로 이끌어낼 수 있다”고 설명했다.한편, ICSB 중소기업의 발전을 목적으로 해 1955년 설립된 국제단체로 중소기업 정책과 기업가정신을 연구하고 있으며 현재 전 세계 70여 개국, 2000여명의 회원들이 활동하고 있다.