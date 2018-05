[데일리한국 안희민 기자] 자율주행차를 실현하기 위한 기술이 속속 개발되고 있다. 차량-사물간 통신 특허가 4년간 2.3배 급증한 것으로 파악됐다.특허청에 따르면, 2008년 35건이던 차량-사물간(V2X) 통신 관련 특허출원은 2013년 68건, 2017년 154건으로 최근 4년간 2.3배 급증한 것으로 나타났다.2008~2017년 10년 간 V2X 통신 관련 특허가 775건이 출원됐다.분야별로 살펴보면 △차량-교통인프라간 통신 V2I(Vehicle to Infrastructure) 분야 출원이 44%(344건), △차량-차량간 통신 V2V(Vehicle to Vehicle) 분야 출원이 35%(270건), △V2I+V2V 복합 분야 출원이 13%(101건), △차량-보행자간 통신 V2P(Vehicle to Pedestrian) 분야 출원이 4%(27건)를 차지하고 있다.V2I 통신은 도로 주변에 설치된 신호등, 중계기 등의 교통 인프라를 통해 도로 상황을 실시간으로 안내한다.V2V 통신은 주변 차량들과 위치, 속도, 교통상황 정보를 교환해 협력 주행과 차량 충돌, 사각지대, 차선변경시 경고 등 차량의 안전 주행을 보장한다.V2P 통신은 차량 주변의 보행자가 소지한 스마트폰을 인지해 사고를 예방한다.출원인별로는 대기업이 38%(292건), 대학·연구소가 33%(253건), 중소·중견기업이 17%(131건), 외국기업이 7%(59건), 개인이 5%(40건)를 차지했다.구체적으로 살펴보면 삼성전자와 LG전자는 V2X 관련 칩셋과 솔루션을 개발하고 있고, KT·SK텔레콤·LG유플러스 등 이동통신사는 5G-V2X 연계 기술 상용화를 준비하고 있다.현대·기아차, 쌍용차 등 완성차 업체는 V2X-교통인프라 연계 자율주행시스템 개발을 진행 중이다.보다 안전하고 안정적인 차량 자율주행을 위해서는 정밀지도, 센서 기술과 더불어 V2X 통신이 필수적이다.이를 위해서는 차량간 발생하는 수많은 정보를 빠르고 끊김없이 처리하는 통신기술이 중요하므로, 초저지연·초고속이 특징인 5G 이동통신과 연계하여 발전해 나갈 것으로 전망된다.임현석 특허청 통신네트워크심사팀장은 “향후 V2X 통신에 5G 이동통신을 연계한 기술이 상용화되면 더 안전한 자율주행 차량 서비스가 가능할 것으로 보인다”고 전망했다.임 팀장은 “세계 최고 수준의 정보통신 기술을 바탕으로 우리 기업들이 V2X 통신 관련 특허 확보를 통해 급성장하는 자율주행차 시장에서 경쟁력을 갖추는 것이 중요하다”고 강조했다.