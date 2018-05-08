Çö´ëÁß°ø¾÷ÁöÁÖ´Â 7ÀÏ(ÇöÁö½Ã°£) µ¶ÀÏ¿¡¼ Á¤±â¼± Çö´ëÁß°ø¾÷ÁöÁÖ °æ¿µÁö¿ø½ÇÀå, À±Áß±Ù Çö´ëÁß°ø¾÷ÁöÁÖ ·Îº¿ ´ã´ç ºÎ»çÀå, Æ¿ ·ÎÀÌÅÍ(Till Reuter) ÄíÄ«±×·ì È¸Àå µîÀÌ Âü¼®ÇÑ °¡¿îµ¥ MOU Ã¼°á½ÄÀ» °¡Á³´Ù.
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