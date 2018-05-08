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[µ¥ÀÏ¸®ÇÑ±¹ ÀÌÃ¢ÈÆ ±âÀÚ] Çö´ëÁß°ø¾÷ÁöÁÖ°¡ ±Û·Î¹ú ·Îº¿ ±â¾÷ÀÎ µ¶ÀÏ ÄíÄ«(KUKA)±×·ì°ú Àü·«Àû Çù·Â °ü°è¸¦ ±¸ÃàÇÏ´Â MOU(¾çÇØ°¢¼­)¸¦ Ã¼°áÇß´Ù.

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