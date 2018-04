[데일리한국 이정우 기자] 라인건설은 오는 29일 충남 아산시 둔포면 아산테크노밸리 중앙공원에서 ‘이지더원(EG the 1)과 함께하는 2018 아산테크노밸리 가족 피크닉 페스티벌’을 개최한다고 26일 밝혔다.이번 행사는 가정의 달인 5월을 앞두고 아산테크노밸리 EG the 1 입주민대표협의회와 라인건설이 공동으로 기획한 것이다.아산테크노밸리 EG The 1은 아산테크노밸리 내 유일의 대규모 브랜드 타운이다. 현재 1차에서 5차까지 5000세대가 입주해 있고, 향후 7차까지 총 8000여 가구가 입주할 예정이다.이번 행사는 EG the 1 입주자대표협의회가 주축이 돼 가족 소풍을 테마로 가족 한마당 콘서트를 비롯한 문화 공연, 사생대회, 다양한 무료 체험 프로그램 등 온가족이 다함께 참여할 수 있는 다양한 즐길거리를 마련했다.먼저 가족 한마당 콘서트는 ‘가족 사랑 노래자랑대회’와 ‘뮤직페스티벌’로 구성된다.노래자랑대회는 지역민 중 가족 단위 참가자는 누구나 참여할 수 있다. 본선에 오른 10개 팀 중 대상에는 200만원 상당의 가족여행 상품권, 최우수상에는 50만원 상당의 백화점 상품권 등 총 300만원 상당의 시상이 이뤄진다.저녁 7시부터 열리는 뮤직페스티벌 공개방송에서는 홍진영, 소찬휘, 변진섭, 설하윤, 아이즈 등 인기가수가 출연한다.오전 10시부터는 유치부, 초등부를 대상으로 하는 ‘어린이 사생대회’가 열리며, 가족이 모두가 참여할 수 있는 ‘가족 소풍, 숨은 보물찾기’ 이벤트도 진행된다.라인건설 관계자는 “아산테크노밸리 유일의 대규모 브랜드 타운 아파트인 EG the 1의 입주민들에게 감사의 마음을 담아 이번 페스티벌을 준비했다”며 “입주민을 비롯해 인근 아산, 천안, 평택 지역주민 전체가 가족과 함께 행복한 하루를 보낼 수 있는 축제가 됐으면 한다”고 말했다.