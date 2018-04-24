¾ð·Ðº¸µµ¿¡ µû¸£¸é ±ÝÀ¶À§¿øÀåÀº ±ÝÀ¶»çÀÇ ´ë±â¾÷ °è¿»ç º¸À¯ ÁÖ½ÄÀº ¹ý °³Á¤ ÀüÀÌ¶óµµ ´Ü°èÀû/ÀÚ¹ßÀû °³¼±Á¶Ä¡¸¦ ½ÇÇàÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¹æ¾ÈÀ» °±¸ÇØÁÖ±æ ¹Ù¶õ´Ù°í ¾ð±ÞÇÏ¿´´Ù.(ÇÑ±¹°æÁ¦, 4/23)
ÇöÇà º¸ÇèÈ¸»çÀÇ °è¿»ç ÁÖ½Ä º¸À¯ ÇÑµµ´Â ¡®ÅõÀÚÀÚ»êÀÇ Ãëµæ¿ø°¡ ±âÁØ¡¯ º¸À¯ÀÚ»êÀÇ 3%·Î ±ÔÁ¦ÇÏ°í ÀÖÀ¸³ª, ¹ßÀÇµÈ º¸Çè¾÷¹ý °³Á¤¾ÈÀº ¡®ÅõÀÚÀÚ»êÀÇ °øÁ¤°¡¾× ±âÁØ¡¯ º¸À¯ÀÚ»êÀÇ 3%¸¦ ±âÁØÀ¸·Î ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
Áï, ±ÝÀ¶È¸»ç (º¸ÇèÈ¸»ç)´Â ¹ßÀÇµÈ º¸Çè¾÷¹ý °³Á¤¾ÈÀÌ È¿·ÂÀ» ¹ßÈÖÇÏ±â ÀüÀÌ¶óµµ ÇØ´ç ÀÚ»ê (½Ã°¡±âÁØ º¸À¯ÀÚ»êÀÇ 3%¸¦ ÃÊ°úÇÏ´Â ÀÚ»ê)¿¡ ´ëÇÑ ´Ü°èÀû/ÀÚ¹ßÀû ÇØ¼Ò Á¶Ä¡°¡ ÇÊ¿äÇÑ »óÈ²ÀÌ µÇ¾ú´Ù. »ï¼º±×·ì¿¡¼´Â »ï¼º»ý¸íÀÌ º¸À¯ÇÑ »ï¼ºÀüÀÚ ÁöºÐ 8.27%°¡ ÇØ´çµÈ´Ù. »ï¼º»ý¸íÀÌ ÃëµæÇÑ »ï¼ºÀüÀÚ ÁöºÐÀº Ãëµæ¿ø°¡ ±âÁØÀ¸·Î´Â 5,690¾ï¿ø (2017³â ¸» ±âÁØ ÀüÃ¼ ÀÚ»ê 258Á¶¿ø ´ëºñ 0.22% ¼öÁØ) ÀÌ³ª ½Ã°¡±âÁØÀ¸·Î´Â 27.5Á¶¿ø (2017³â ¸» ±âÁØ ÀüÃ¼ ÀÚ»ê 258Á¶¿ø ´ëºñ 11% ¼öÁØ)ÀÌ´Ù.
»ï¼º»ý¸íÀÌ °è¿»ç¿¡ ´ëÇÑ ÀÚ»ê¿î¿ë ±ÔÁ¦ ±âÁØÀ» ½Ã°¡±âÁØÀ¸·Î Àû¿ëÇÏ°Ô µÇ¸é »ï¼º»ý¸íÀÇ »ï¼º±×·ì °è¿»ç¿¡ ´ëÇÑ ÅõÀÚÇÑµµ´Â 7.8Á¶¿ø ¼öÁØ (2017³â ¸» »ï¼º»ý¸íÀÇ ÃÑÀÚ»ê 258Á¶¿ø ´ëºñ 3% ¼öÁØ)ÀÌ´Ù. »ï¼º»ý¸íÀÌ »ï¼ºÀüÀÚ ÁÖ½Ä¸¸ ÅõÀÚÇÑ´Ù°í °¡Á¤ÇÏ´õ¶óµµ ÀüÃ¼ »ï¼ºÀüÀÚ ÁöºÐ 8.27% Áß 2.33% ¼öÁØÀÇ ÁöºÐ¸¸ º¸À¯ÇÒ ¼ö ÀÖÀ» °ÍÀÌ¸ç, Æ¯Á¤ ÁÖÃ¼°¡ ³ª¸ÓÁö 5.94% ÁöºÐÀ» ÀÎ¼öÇØÁÙ ÇÊ¿ä°¡ ÀÖ´Ù.
±ÝÀ¶À§¿øÀåÀÇ °è¿»ç ÁöºÐ¿¡ ´ëÇÑ ´Ü°èÀû/ÀÚ¹ßÀû °³¼± Á¶Ä¡ ±â´ë ¹ß¾ðÀ¸·Î ÀÎÇØ »ï¼º»ý¸íÀÇ »ï¼ºÀüÀÚ¿¡ ´ëÇÑ ÁöºÐ ¸Å°¢ ¹æ¾ÈÀº ±¸Ã¼¼ºÀ» ¶î °¡´É¼ºÀÌ ³ô¾ÆÁ³À¸¸ç, ¸Å°¢ ±Ô¸ð ¸é¿¡¼µµ ÃÖ¼Ò ¸Å°¢ÀÇ¹« ±âÁØ (»ï¼ºÀüÀÚ ÁöºÐ 5.94%)ÀÌ»óÀÌ µÉ °¡´É¼ºÀÌ ³ô´Ù. ±âÁ¸±îÁö´Â º¸Çè¾÷¹ýÀÌ Åë°úµÉ °¡´É¼º°ú ½ÃÁ¡¿¡ ´ëÇÑ Àü¸Á, »ï¼ºÀüÀÚÀÇ ÀÚ±âÁÖ½Ä ¼Ò°¢ ½ÃÁ¡¿¡ ´ëÇÑ ÀÇ°ßÀÌ ´Ù¾çÇÏ¿© »ï¼º±×·ìÀÇ Áö¹è±¸Á¶ °³Æí¿¡ ´ëÇÑ µ¿ÀÎÀÌ ¾àÇß´Ù°í ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
»ï¼º»ý¸íÀÌ »ï¼ºÀüÀÚ ÁöºÐÀ» ¸Å°¢ÇÏ°Ô µÇ¸é, ±Ã±ØÀûÀ¸·Î º¸À¯ À§Çè·® °¨¼Ò¿¡ µû¶ó ÀÚº»ÀûÁ¤¼º °³¼±, ¿î¿ëÀÚ»ê Æ÷Æ®Æú¸®¿À Á¶Á¤À¸·Î È¿À²¼º °³¼±, »ï¼ºÀüÀÚ º¸À¯ ÁöºÐ Ãà¼Ò¿¡ µû¶ó »ï¼º»ý¸íÀÇ ÀÚº» º¯µ¿¼º Ãà¼Ò µîÀÇ ±àÁ¤ÀûÀÎ È¿°ú¸¦ ±â´ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
´Ù¸¸, ¹è´ç È®´ë¿¡ ´ëÇÑ °úµµÇÑ ±â´ë°¨ Çü¼ºÀº °æ°èÇÒ ÇÊ¿ä°¡ ÀÖ´Ù. »ï¼ºÀüÀÚ ÁöºÐ ¸Å°¢ ¹æ¹ý°ú ½Ã±â¿¡ µû¶ó ¼ÕÀÍ°ú ÀÚº»¿¡ ¹ÌÄ¡´Â ¿µÇâÀÌ ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, IFRS17 Àû¿ë°ú K-ICS µµÀÔÀÇ ¿µÇâÀÌ °¡½ÃÈµÇ°í ÀÖ´Â ½ÃÁ¡ÀÓÀ» °¨¾ÈÇÏ¸é Çö ¼öÁØÀÇ ÀÚº»ÀûÁ¤¼º À¯Áö¸¦ À§ÇØ ÀÏºÎ ¸Å°¢Àç¿øÀÇ À¯º¸ °¡´É¼º ¶ÇÇÑ ¹èÁ¦ÇÏ±â ¾î·Á¿ï °ÍÀ¸·Î ÆÇ´ÜµÇ±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.
»ï¼º¹°»êÀÌ »ï¼º±×·ìÀÇ ±ÝÀ¶°è¿»ç (»ï¼º»ý¸í, »ï¼ºÈÀç)°¡ º¸À¯ÇÑ »ï¼ºÀüÀÚ ÁöºÐ ÀÎ¼ö ±Ô¸ð¸¦ È®´ëÇÒ °¡´É¼ºÀÌ ´õ¿í ³ô¾ÆÁ³´Ù°í ÆÇ´ÜÇÑ´Ù. »ï¼º¹°»ê°ú »ï¼º±×·ì ±ÝÀ¶°è¿»ç¸¦ Á¦¿ÜÇÏ¸é »ï¼ºÀüÀÚ°¡ ´ë´Ù¼ö »ï¼º±×·ì °è¿»ç ÁöºÐÀ» º¸À¯ÇÏ°í ÀÖ¾î, ±âÅ¸°è¿»ç°¡ »ï¼ºÀüÀÚÀÇ ÁöºÐ ÀÎ¼ö½Ã »óÈ£ÃâÀÚÀÇ ÇüÅÂ°¡ µÇ±â ¶§¹®ÀÌ´Ù. °á±¹ »ï¼º±×·ì Áö¹è±¸Á¶ÀÇ ÃÖÁ¤Á¡À¸·Î¼ »ï¼º¹°»êÀÇ ¿ªÇÒÀÌ Áß¿äÇØÁú °ÍÀÌ´Ù.
ÀÌ¸¦ À§ÇØ »ï¼ºÀüÀÚ ÁöºÐ ÀÎ¼ö ´ë±ÝÀ» ¸¶·ÃÇÏ±â À§ÇØ ºñ¿µ¾÷ ÀÚ»êÀ» ¸Å°¢ÇÏ´Â °úÁ¤¿¡¼ ¸Å°¢ Â÷ÀÍÀÌ ¹ß»ýÇÒ °¡´É¼ºÀÌ ³ôÀ» °ÍÀ¸·Î ¿¹»óÇÑ´Ù. (KBÁõ±Ç ±èÁØ¼·, ÀÌ³²¼®, Àå¹®ÁØ)