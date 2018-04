B2B(Business to Business)는 기업과 기업 간에 이루어지는 사업을 총칭한다.



인터넷 산업은 B2C(Business to Co nsumer) 사업뿐 아니라, 기업 요구에 대응하여 소프트웨어 패키지나 응용 프로그램으로 어려운 작업과 문제를 처리해주는 ‘B2B 솔루션 사업’도 성장하고 있다. 아마존과 알파벳의 클라우드 사업, 쇼피파이와 카페24의 쇼핑몰 솔루션이 대표적이다.



최근 인터넷 산업은 B2C 영역의 피로감이 누적되고 있는 점을 느낄 수 있다. 개인 이용자들이 매일 사용하는 소셜미디어가 대표적이다. 페이스북은 2018년 3월 이용자 데이터 유출 사고로 주가와 밸류에이션이 하락했다. 산업적 배경으로는 디지털 광고의 글로벌 광고 시장 침투율이 40%를 상회하며 성숙하고 있는 점이 주목된다.



디지털 광고 시장의 추가 성장을 위해 데이터 기반의 타겟 마케팅과 AI 추천이 대두되고 있다. 그러나 이에 대한 이용자의 반감, 경쟁 광고 매체의 견제와 마찰, 정부의 감독과 규제 등도 제기되고 있는 것이 현실이다.



마켓플레이스를 운영하고 있는 인터넷 기업들도 저수익성에 신음하고 있다. 매년 거래액은 증가하고 있으나, 동시에 마케팅 비용과 물류 투자로 대규모 적자가 지속되고 있기 때문이다. 국내 온라인 쇼핑몰 11번가/쿠팡/위메프/티몬 합산 영업이익은 2012년부터 적자로 전환되었으며, 2017년은 합산 1조원에 달하는 영업손실을 기록한 것으로 파악된다. 마켓플레이스 간의 경쟁은 소비자에게 저렴한 가격과 빠른 배송 등의 혜택을 주고 있다. 그러나 기업 입장에서는 손실 누적으로 인해 사업의 지속 가능성과 수익성에는 의문점이 있는 상황이다.



이러한 가운데, B2B 솔루션을 제공하는 기업들의 장점이 부각되고 있다고 판단된다. 개인 소비자 대상이 아닌, 기업을 대상으로 하는 사업이기 때문에 개인 이용자와 관련된 평판 리스크나 규제 위험이 적고, 대규모 마케팅비 집행 필요성도 적다.



쇼핑몰 솔루션 산업은 아직 수량이 늘어나는 성장 시장으로 판단되며, 호스팅과 광고, 결제, 배송 사업으로의 비즈니스 확장성도 엿보인다. 경영관리 솔루션 산업은 기업 시장에 침투하는 성격이며, 클라우드를 통한 서비스화 등 비즈니스 모델의 혁신도 활발하다.



클라우드 솔루션 산업은 기존에는 비용 절감 측면의 장점이 부각되었다면, 이제는 인공지능과의 결합과 글로벌 리전 서비스를 통해 부가가치가 부여되는 방향으로 시장의 패러다임이 전환되고 있다.



B2B 솔루션 산업과 관련된 관심종목으로 카페24와 더존비즈온, NAVER를 ‘매수’ 의견으로 제시한다. 카페24는 쇼핑몰 솔루션을 제공하는 대표 기업으로서 높은 성장성과 흑자 전환 진입, 해외 신사업 가능성 등이 주목된다.



더존비즈온은 경영관리 ERP 솔루션을 중소기업 대상으로 제공하는 국내 대표 기업으로서 클라우드로 인한 사업 시너지와 수익성 향상이 부각된다.



NAVER는 검색 광고 사업의 지배력과 IT 인프라 노하우를 기반으로 소상공인 대상 스마트스토어 사업, 기업 및 정부 대상의 클라우드 사업 등 B2B 사업이 점차 확대되고 있다. (미래에셋대우 문지현)