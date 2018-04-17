±ÝÀ¶À§¿¡¼´Â Àü±ÝÀ¶±Ç °¡°èºÎÃ¤°ü¸®°£´ãÈ¸¸¦ °³ÃÖÇØ ÇâÈÄ Ã¼°èÀûÀÎ °¡°è ºÎÃ¤ °ü¸®¸¦ À§ÇÑ ´ëÀÀ¹æ¾È µî¿¡ ´ëÇØ ³íÀÇÇß´Ù.
ÃÖÁ¾±¸ ±ÝÀ¶À§¿øÀåÀº ¡°18³â °¡°è´ëÃâ Áõ°¡À²µµ Àå±âÃß¼¼Ä¡(8.2%)ÀÌ³»·Î À¯µµÇØ ³ª°¡°Ú´Ù°í °Á¶ÇÏ¸ç 3°¡Áö Á¤Ã¥¹æÇâÀÇ ÁÖ¿ä³»¿ëÀ» Á¦½Ã¡±Çß´Ù. ¡°°¡°èºÎÃ¤ÀÇ ¾ÈÁ¤Àû °ü¸® °È, ±Ý¸®»ó½Â¿¡ µû¸¥ ¸®½ºÅ© ¿äÀÎ ÃÖ¼ÒÈ, ¨éÐþ ¹ßÇ¥ °¡°èºÎÃ¤´ëÃ¥ ÈÄ¼ÓÁ¶Ä¡ Ã¶Àú ÀÌÇà µî¡±ÀÌ ±× ³»¿ëÀÌ¾ú´Ù.
±×µ¿¾È °íÁ¤±Ý¸®, ºÐÇÒ»óÈ¯ ´ëÃâ ºñÁß È®´ë ¶ó´Â °¡°èºÎÃ¤ ±¸Á¶°³¼±´ëÃ¥Àº Á¤ºÎ±â°üÀÎ HF°ø»ç¸¦ ÅëÇÑ Àû°Ý´ëÃâ°ú º¸±ÝÀÚ¸®·Ð À§ÁÖ·Î ÀÌ·ç¾îÁ® ¿Ô´Ù. 2017³â ÇÏ¹Ý±âºÎÅÍ Àû°Ý´ëÃâ Ãë±Þ¿ä°ÇÀÌ °ÈµÇ¸é¼ À¯µ¿ÈÁ¶°ÇºÎ´ëÃâ ÆÇ¸Å°¡ °¨¼ÒÇÏ°í ÀÖ´Â µ¥´Ù, Á¤ºÎ°¡ ¿ÃÇØ¿¡µµ Àû°Ý´ëÃâ ÆÇ¸Å±Ý¾×À» ÁÙÀÌ±â·Î ÇÏ¸é¼ °íÁ¤±Ý¸®´ëÃâÀÇ Áß½ÉÀÌ Ä¿¹öµåº»µå¿¡ ±â¹ÝÇÑ ÀºÇà±Ç °íÀ¯ÀÇ »óÇ°À¸·Î ÀüÈ¯µÉ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óÇÑ´Ù.
¶ÇÇÑ Á¤ºÎ°¡ °¡°è´ëÃâÀ» Ãß¼¼Ä¡ÀÎ ¿¬°£ 8.3% ÀÌ³» Áõ°¡·Î ¹°Ú´Ù´Â °èÈ¹À» ÀçÂ÷ È®ÀÎÇß´Âµ¥, 2017³â À¯µ¿È´ëÃâÀ» Á¦¿ÜÇÑ ÀºÇà¾÷Á¾ ÁÖÅÃ ´ãº¸´ëÃâ Áõ°¡À²ÀÌ 5% ³»¿Ü¿´´Ù´Â Á¡À» »ý°¢ÇÏ¸é ÀºÇà±Ç ÁÖÅÃ´ãº¸´ëÃâ Áõ°¡À²Àº ÇöÀç Ãß¼¼¸¦ À¯Áö ÇÒ ¼ö ÀÖÀ» °ÍÀ¸·Î ¿¹»óÇÑ´Ù.
Áßµµ»óÈ¯¼ö¼ö·á Ã¼°è¸¦ °³¼±ÇÏ·Á´Â ³ë·ÂÀÌ ÀÌ·ç¾îÁö°í ÀÖÀ¸¸ç ÀºÇàÀÇ °¡»ê±Ý¸®¿¡ ´ëÇÑ Á¡°ËÀÌ ÀÌ·ç¾îÁø´Ù´Â Á¡Àº ºÎ´ãÀÌ±â´Â ÇÏ´Ù. ±×·¯³ª Àü¹ÝÀûÀ¸·Î °¡°èºÎÃ¤ÀÇ ½Å¿ë¸®½ºÅ©¸¦ °æ°¨½ÃÅ°·Á´Â ³ë·ÂÀÌ ÀÌ·ç¾îÁö´Â °ÍÀÌ°í, °¡»ê±Ý¸®µµ ±× ÀûÁ¤¼ºÀ» »ìÆìº¸´Â °ÍÀÌ±â ¶§¹®¿¡ ÀºÇà ¼ÕÀÍ¿¡ Å« ºÎ´ãÀº µÇÁö ¾ÊÀ» °ÍÀ¸·Î ¿¹»óÇÑ´Ù.
°ú°Å ÀºÇà °¡»ê±Ý¸®°¡ ÇÏ¶ôÇß´ø °ÍÀº, Àû°Ý´ëÃâÀÌ ³·Àº ´ëÃâ·Î °ø±ÞµÇ¸é¼ ÀºÇà º¯µ¿±Ý¸®»óÇ°ÀÇ °¡°Ý°æÀï·ÂÀÌ ¾àÈµÇ¾ú¾ú±â ¶§¹®ÀÌÁö Á¤ºÎÀÇ ÀÎÀ§Àû °³ÀÔÀº ¾ø¾ú´Ù´Â Á¡À» »ó±âÇÒ ÇÊ¿ä°¡ ÀÖ´Ù.
ÀÚ¿µ¾÷ÀÚ´ëÃâ¿¡ ´ëÇÑ ´ëÃâ°¡ÀÌµå¶óÀÎÀÌ µµÀÔµÇ¾úÁö¸¸, ÀºÇàµéÀÌ ÀÌ¹Ì ÃæºÐÈ÷ º¸¼öÀûÀÎ °¡ÀÌµå¶óÀÎÀ» ÀÚÃ¼ÀûÀ¸·Î ¿î¿µÇÏ°í ÀÖ¾ú±â ¶§¹®¿¡ ¼ÒÈ£´ëÃâÀÇ °ßÁ¶ÇÑ ¼ºÀå¼¼´Â À¯ÁöµÇ°í ÀÖ´Ù.
ÃÖ±Ù ¸î ³â°£ÀÇ °¡°è´ëÃâ ÃÊ°ú¼ºÀåÀº ÀºÇà±Ç ´ëÃâ°ú´Â Å©°Ô °ü°è ¾ø¾ú´Ù´Â Á¡À» »ý°¢ÇÏ¸é, ÀºÇàµéÀÌ ¸ñÇ¥·Î »ï´Â 4~5% ³»¿ÜÀÇ ´ëÃâ Áõ°¡¼¼ À¯Áö¿¡ Å« ¹«¸®´Â ¾øÀ» °ÍÀ¸·Î ¿¹»óÇÑ´Ù. ÀºÇà¾÷Á¾ÀÇ °ßÁ¶ÇÑ ½ÇÀûÈå¸§ÀÌ À¯ÁöµÉ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óÇÑ´Ù. (DB±ÝÀ¶ÅõÀÚ ÀÌº´°Ç)