오는 4월 14일부터 18일까지 미국 일리노이주 시카고에서 미국암연구학회(AACR, American Association for Cancer Research) Annual Meeting이 열릴 예정이다.



올해 AACR에서는 20여개 국내 제약/바이오 기업이 참가해 개발 중인 신약 Pipeline에 대해 발표할 예정이다.[한미약품, 유한양행/오스코텍, 녹십자, 제넥신/네오이뮨텍, 엔지켐생명과학, 신라젠, 에이치엘비, 크리스탈지노믹스(앱토즈바이오사이언스 발표) 등]



이번 AACR에서 국내 기업들이 대부분 전임상 데이터를 발표할 예정이며, 전임상 데이터로 해당 Pipeline의 경쟁력을 가늠하기는 다소 한계가 있을 것이다. 따라서 오는 6월 ASCO(American Society of Clinical O ncology)에서는 보다 의미있는 임상 데이터 발표가 많기를 기대한다.



한미약품(4/15~17 발표)은 Poziotinib(2세대 EGFR 저해제, 비소세포폐암 치료제: Spectrum Pharmaceuticals 발표), HM43239(FLT3 저해제, 백혈병 치료제), FGFR4 저해제(간암 치료제), LSD1 저해제(소세포폐암 치료제) 등 4개 Pipeline에 대한 발표가 있을 예정이다. Spectrum은 지난 4월 10일 Exon 20 변이 비소세포폐암 환자를 대상으로 한 Poziotinib 임상2상 예비결과가 긍정적이라고 공개하였으며, 연말경 자세한 2상 결과를 발표할 예정이다.



한미약품은 기타 Pipeline에 대해 전임상 데이터를 발표할 예정이기 때문에, 약물의 경쟁력(Drug Profile)을 가늠하기에는 아직 이를 듯하다.



유한양행/오스코텍(4/17 발표)은 폐암 치료제인 YH25448(3세대 EGFR 저해제)에 대한 전임상 결과를 발표할 예정이며, 오는 6월 ASCO에서 국내 임상1상 결과를 발표할 것으로 기대된다. YH25448은 EGFR 저해제 작용기전상 동반되는 피부 독성이나 설사 같은 부작용 발생이 적으며, 뇌전이 암 동물 실험에서 현재 시장을 주도하는 타그리소(AstraZeneca)보다 우수한 항암 효과를 나타내었다.



참고로 타그리소 및 올리타(한미약품)도 임상시험을 통해 뇌전이 환자에서 약효를 입증하였다. 동사는 오는 3분기 미국에서 임상 승인(IND, Investigatio nal New Drug, 신약개발계획)을 신청할 예정이다.



제넥신(4/16 발표)은 하이루킨(IL-7-hyFc)의 단독 및 병용투여로 항종양 효과를 알아본 전임상 데이터를 발표할 예정이다. 지난 2월 미국 Nektar Therapeutics가 NKTR-214(IL-2를 자극하는 작용기전)에 대해 BMS(Bristol Myers Squibb)와 $3.6B 규모의 라이센싱 계약을 체결한 이후, Interleukin-2를 포함한 다양한 Cytokine(면역세포에서 분비되는 단백질)을 Opdivo(BMS) 및 Keytruda(MSD)와 같은 면역항암제와 병용하는 요법에 대한 관심이 뜨겁다.



참고로 Cytokine 중에서는 오랫동안 연구가 이루어진 IL-2 및 IL-10, IL-12를 면역항암제와 병용하는 요법에 대한 연구가 주류를 이루고 있다.



엔지켐생명과학(4/16~17 발표)도 AACR에서 EC-18(녹용 유래 성분 PLAG, 1-palmitoyl-2linoleoyl-3-acetyl-rac-glycerol)이 항암치료로 유발된 호중구감소증(CIN, ChemotherapyInduced Neutropenia) 및 구강점막염(CIOM, Chemotherapy-Induced Oral Mucocitis)을 치료하는 효과를 확인한 전임상 데이터를 처음으로 공개할 예정이다. (유진투자증권 김미현)