4월 7일부터 진행… 선착순 동호수 지정 계약계약금 1100만원, 중도금 전액 무이자 혜택실수요자들 선호할 입지와 상품성 갖춰 완판 기대돼㈜동일과 ㈜동일스위트가 경기 김포한강신도시 Ac-06블록, Ac-07b블록에 공급하는 ‘김포한강신도시 동일스위트 더파크’의 선착순 분양이 4월 7일부터 시작돼 선착순으로 동호수 지정 계약이 가능하다. 계약금은 1100만원(확장비 포함)이며 중도금 전액 무이자 혜택을 제공할 예정이다.김포한강신도시 동일스위트 The Park는 김포한강신도시 막바지 민영아파트로 희소가치가 높은데다 실수요자들이 선호할 만한 입지와 상품성을 갖춰 많은 관심을 끌고있다.김포도시철도 마산역(2018년 11월 예정), M버스 정류장, 이마트, 뉴고려병원, 도곡초(2019년 3월 예정), 은여울중 등 다양한 인프라가 인접해 있으며, 은여울공원, 가현산 등도 맞닿아 있어 녹지 조망(일부가구 제외)도 가능하다.또 전 가구 남향 위주의 4베이 판상형 구조로 배치했고 대지면적 40% 이상을 조경시설로 설계해 자연친화적인 주거시설로 조성한다. 조경시설은 잔디마당, 유아놀이터, 중앙광장, 주민운동시설 등이 조성되며 단지 내에는 사우나, 골프연습장, 피트니스센터, 키즈플레이존, 맘스카페 등 커뮤니티시설이 마련된다(단지별 상이).분양관계자는 “김포한강신도시는 청약경쟁률은 낮은 편이지만 계약을 희망하는 사람은 많은 지역”이라며 “실제로 김포한강신도시 동일스위트 더파크도 청약접수가 끝나자 선착순에 대한 문의전화가 꾸준히 이어지고 있어 완판에 무리가 없을 것으로 보인다”고 전했다.실제로 김포한강신도시는 청약경쟁률이 전반적으로 낮은 지역이지만 단기간 내에 계약이 끝나고 웃돈까지 붙는 곳으로 알려져있다. 대표적으로 지난해 입주를 시작한 e편한세상 캐널시티가 있다. 이 아파트는 1순위 청약접수 당시 0.28대 1의 저조한 성적을 기록했다. 하지만 1개월만에 전 가구 완판됐고 입주 시점에는 7000~8000만원 가량의 높은 웃돈이 형성됐다. 같은 해 입주한 한강신도시3차 푸르지오도 1순위 청약경쟁률은 0.12대 1로 낮았지만 4개월 만에 계약이 끝났고 입주 때는 3500~4500만원까지 웃돈이 붙었다. 한강신도시 내 한 공인중개사 A씨는 “한강신도시는 서울접근성이 뛰어난 입지에도 여전히 저평가된 곳이라 향후 4억 초반까지 무난히 오를 것으로 보고 있다”고 말했다.한편, 김포한강신도시 동일스위트 The Park는 은여울공원을 사이에 두고 1, 2단지가 위치해 있다. 1단지(Ac-06블록)는 1021가구며 2단지(Ac-07b블록)는 711가구로 총 1732가구 규모다. 전 가구 전용면적 84㎡로 구성되며 A, B, C 3가지 타입으로 선보였고 견본주택 오픈 당시 우수한 내부 상품성과 주변시세에 비해 저렴한 분양가에 많은 관심을 받았다.견본주택은 경기도 김포시 장기동 2087-4(김포경찰서 인근)에 위치하고 있으며 입주는 2020년 12월 예정이다.곽호성 기자 luck@hankooki.com