[데일리한국 이창훈 기자] 포스코가 창립 100주년이 되는 2068년, 연결기준 매출 500조원을 달성하겠다는 포부를 밝혔다.포스코는 1일 창립 50주년을 맞아 포항 포스텍 체육관에서 ‘미래비전 선포식’을 열고, 이 같은 목표가 담긴 비전을 제시했다.권오준 포스코 회장은 미국의 테드(TED) 강연 방식으로 글로벌 100년 기업 포스코를 설명하면서 ‘Unlimit the Limit: Steel and Beyond’(한계를 뛰어 넘어 철강 그 이상으로)라는 새로운 미션을 제안했다.포스코 측은 철강뿐만 아니라 비(非)철강 분야에서도 강자가 되겠다는 의미라고 설명했다.이를 위해 포스코는 그룹 이익의 80% 정도를 철강과 철강 관련 분야에서 확보하고 있는 현재의 수익 구조를 철강, 인프라, 신(新)성장 등 3대 핵심 사업군에서 4대 4대 2의 비율로 고르게 수익을 낼 수 있도록 육성할 계획이다.이를 통해 창립 100주년이 되는 2068년에 연결 매출 500조원, 영업이익 70조원을 달성하겠다는 게 포스코의 목표다.포스코는 주력 사업인 철강 외에 인프라 분야에서 트레이딩, 건설, 에너지, ICT(정보통신기술) 등에 집중하고, 신성장 분야에서는 에너지 저장 소재, 경량 소재 등에 주력한다.포스코는 창립 50주년을 맞아 ‘포스코 더 그레이트’(POSCO the Great)라는 비전도 선포했다. 해당 비전은 권 회장이 2014년 처음 취임할 당시 위기에 직면했던 포스코를 회생시키기 위해 가장 강력했던 포스코의 위상을 되찾자는 의미에서 내건 슬로건이다.포스코는 50주년을 맞아 100년 기업으로 향해가는 시점에서, 국가를 위한 사업도 전개하기로 했다.포스코는 국민의 성원에 보답하기 위해 서울 성동구 서울숲에 과학 체험관을 비롯한 다양한 콘텐츠를 갖춘 ‘청소년 창의마당’(가칭)을 만든다. 청소년 창의마당은 한국의 미래를 짊어질 청소년들이 체험을 통해 과학 기술 원리를 이해하고, 창의적인 아이디어를 실현할 수 있는 학습의 전당으로 만들어질 예정이다.한편, 포스코는 50년 역사 동안 한국 경제와 함께 성장해왔다.1968년 설립된 포스코가 첫 쇳물을 생산한 1973년 매출액은 416억원에 불과했지만, 지난해 매출액은 28조 5538억원을 달성했다. 1973년과 비교하면 686배 늘어난 수치다.