[데일리한국 안희민 기자] SK㈜ C&C는 28일 경기도 성남시 분당 사옥(SK u-타워) 27층 비전룸(Vision Room)에서 ‘2018년 상반기 BP사 CEO 세미나’를 개최했다고 이날 밝혔다.이 날 세미나에는 비즈니스 파트너(Biz. Partner, 이하 BP)사 대표 80여명과 SK㈜ C&C 이문진 Aibril플랫폼본부장, 신현석 CloudZ플랫폼본부장이 참석했다.BP사 CEO 세미나는 BP사들과 상호 윈윈(Win-Win)의 실질적 DT 사업 성과 창출 방안을 논의하는 자리로 매년 두 차례 시행되고 있다.이날 세미나는 에이브릴(Aibril), 클라우드 제트(Cloud Z) 등 디지털 트랜스포메이션(Digital Transformation, 디지털 전환) 사업 추진 현황을 소개하고 BP사들과의 실질적 DT 사업 협력 방안에 대한 논의의 자리로 구성됐다.SK㈜ C&C는 이날 BP사들이 자사 솔루션 및 시스템에 연계해 신규 DT 사업 창출이 가능한 인공지능 서비스 ‘에이브릴’의 주요 API(Application Program Interface)를 비롯해 다양한 인공지능 솔루션과 플랫폼을 소개했다.BP사와 협력해 다양한 산업 분야에서 기 적용중인 △홈쇼핑 자동 주문 △채용 서류 심사 등의 성공사례 발표를 통해 BP사들로부터 큰 주목을 받았다.실제로 ㈜퍼니웍 테크놀로지는 에이브릴의 대화 API를 활용한 인공지능 챗봇 ‘에어챗 비즈(AIR Chat Biz)’를 활용한 공공 및 기업 고객 확보 사례를 소개해 DT 사업 협력에 대한 BP사들의 궁금증을 해소해줬다.글로벌 멀티 클라우드 서비스 ‘클라우드 제트’ 세션에서도 BP사의 DT 사업에 직접적 도움을 줄 수 있는 △클라우드 전환 컨설팅 무상 제공 △PoC(Proof of Concept, 개념검증)서비스 무상 제공 △SaaS(Software as a Service) 서비스 특별 할인 등을 소개해 BP사들의 높은 관심을 이끌었다.클라우드 제트 기반의 △쇼핑몰 구축 △기존 시스템의 클라우드 전환 △국내 게임사의 북미, 유럽, 중국, 동남아 등 글로벌 클라우드 제트 이용 사례 등을 소개하며 실질적 사업 협력 방안을 논의키도 했다.SK㈜ C&C 정풍욱 구매본부장은 “SK(주) C&C는 앞으로도 기존 IT 서비스 사업은 물론 인공지능과 클라우드 등의 DT 사업에서도 BP사들과의 실질적인 동반성장 성공모델을 만들기 위해 노력하겠다”고 말했다.