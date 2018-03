[데일리한국 이정우 기자] 쌍용건설과 대우건설이 최근 싱가포르 보건부(MOH : Ministry Of Health)에서 발주한 첨단 미래형 병원공사를 수주했다.쌍용건설은 리딩사로서 대우건설과 현지업체인 코 브라더스(Koh Brothers)와 조인트벤처(JV)를 구성해 1800병상 규모의 WHC(Woodlands Health Campus) 병원 공사를 7억4000만달러(약 8000억원)에 수주했다고 16일 밝혔다.업체별 지분은 쌍용건설과 대우건설이 각각 40%, 코브라더스가 20%를 보유한다.WHC는 싱가포르 북부 우드랜즈 지역 약 7만6600㎡ 부지에 지하 4층~지상 7층, 8개동으로 들어서는 1800병상 규모(연면적 24만6000㎡)로 종합병원과 커뮤니티병원, 너싱홈(Nursing Home), 호스피스(Hospice)라는 4개의 별도 의료기관이 첨단 IT로 접목된 대규모 미래형 종합병원으로 공사기간은 33개월이다.쌍용건설 컨소시엄은 국내 건설사는 물론, 일본 최고 건설사인 시미즈 컨소시엄과 오바야시 컨소시엄 등 경쟁사들을 제치고 수주에 성공했다.이번 공사는 단순 가격 경쟁이 아닌 대안설계 제안방식(ADS·Alternative Design Solutions) 와 가격기술 방식(PQM·Price Quality Method)으로 발주됐다.ADS 입찰은 발주처가 제공하는 기본 설계 개념을 유지하면서도 미래형 병원에 부합하는 보다 효율적이고 개선된 설계와 공법 등을 제시하는 선진화된 입찰 방식이다.사업수행능력평가(PQ)를 통과한 업체는 쌍용건설 JV 등 국내 2개 JV와 일본의 시미즈(Shimizu) JV, 오바야시(Obayashi) JV 등 4개로, 한일 간 자존심을 건 수주전이 펼쳐졌다는 게 쌍용건설 측 설명이다.이들 4개 JV는 1년여 동안 총 4차례에 걸친 국내외 병원 시공현장 실사 및 2차에 걸친 기술 평가(1 to 1 Discussion), 최종 공사 및 대안설계 관련 JV인터뷰(Post Tender Interview), 안전관리 능력 점검 등 종합심사를 받았으며, 그 결과 쌍용건설 JV가 최종 수주에 성공했다.이 과정에서 쌍용건설·대우건설 JV의 WHC 프로젝트 관련 차별화된 대안설계 및 공법 제시와 국내외 병원 시공 실적, 싱가포르에서만 6천만 인시 무재해를 기록 중이고 해외에서 총 1억2천만 인시 무재해를 이어 온 쌍용건설의 안전관리 능력이 높게 평가된 것으로 알려졌다.또한 김석준 쌍용건설 회장이 입찰에 참여한 JV에서는 유일하게 대표이사(CEO)로서 모든 평가미팅에 참석해 발주처의 기대치를 파악하고, 발주처와의 CEO급 정례 미팅 제안과 3자 JV에 대한 우려를 해소하는 등 맞춤형 영업전략을 펼친 것도 주효했다고 쌍용건설 측은 설명했다.쌍용건설·대우건설 JV 관계자는 “이번 수주는 국내 업체간 JV 구성을 통해 저가 경쟁을 피하고, 현재 싱가포르에서 진행 중인 5건의 대형 병원공사를 독식하고 있는 일본 업체를 기술평가에서 따돌렸다는 점에서 의미가 크다”고 말했다.한편, 쌍용건설은 이번 수주를 통해 전세계에서 약 1만2000 병상에 달하는 첨단 의료시설 시공실적을 보유하게 됐다.또한 싱가포르에서는 1998년 준공 당시 동남아시아 최대 규모의 병원이자 전시에도 핵심의료행위가 가능한 첨단 종합의료시설인 탄톡생병원(1211병상)과, 싱가포르 인구의 35%가 태어나 싱가포르인의 요람으로 불리는 K.K.병원의 신축 공사인 New K.K 병원(825병상)에 이어 싱가포르 첨단 종합병원까지 시공하는 진기록을 이어가게 됐다.