KB증권에서는 지난 2월 18일 발간된 『해외수주 한 눈에: The Data Book』, 3월 5일 발간된 『해외수주 한 눈에: The Map & Flow Chart』를 통해서 2018년 발주시장 및 한국EPC기업의 해외수주에 대한 전망을 밝힌 바 있다.



기 발간된 보고서에 기술된 바와 같이 한국EPC기업의 주력이라고 할 수 있는 중동 및 북아프리카 시장 (MENA)은 2016년을 저점으로 개선세를 보이고 있다. 이러한 개선세 속에서 2018년 한국EPC기업의 수주환경 관련 ① 발주지역 및 공종 확장과 ② 발주 초기단계의 대형프로젝트 증가에 주목할 필요가 있다.



발주지역 확장 관련 2018년과 2019년 특히 주목해야 할 시장은 UAE라고 판단한다. 8년 만에 강력한 투자 Cycle이 기대되기 때문이다. UAE는 정유설비 중심으로 2009년~2010년 대규모 발주가 이루어진 시장이다. 이 시기 한국기업의 전체 해외수주 중 35% (중동지역 수주의 50%)가 UAE에서 이뤄졌다. 대규모 투자집행 이후 2011년부터 2017년까지 7년 동안 이렇다 할 투자가 이뤄지지 않았고 이에 따라서 UAE에서 한국기업 수주는 부진하였다.



7년간의 부진을 뒤로하고 2018년부터 다운스트림과 업스트림 모두에서 본격적인 발주증가가 기대된다. 아부다비 국영석유회사 ADNOC (Abu Dhabi Natio nal Oil Company)은 향후 5년간 (2018년~2022년) 약 1,090억 달러의 투자를 집행하기로 하였는데 40%는 다운스트림, 60%는 업스트림에 투자될 예정이다.



다운스트림 분야의 경우 Ruwais 지역 중심으로 석유화학 설비 발주 증가가 기대된다. UAE는 지난 2009년~2010년의 투자를 통해서 Ruwais 지역 정제능력을 일산 42만 배럴에서 84만 배럴로 2배 증가시켰다. 금년 2월 삼성엔지니어링이 수주한 POC (Process Offshore Crude) 설비 완공 시점부터는 기존 육상경질유보다 가격 경쟁력이 있는 해상중질유 활용이 가능해진다. ① 정제능력 증가, ② Feedstock (원료) 가격 경쟁력 확보 등으로 인해 석유화학 설비투자에 대한 당위성이 높아졌다.



2년간 지연되었던 POC LOA (Letter of Award) 발급을 기점으로 발주 Cycle이 가속화되는 이유다. 3월 초 Ruwais 정유공장의 폐열회수시설인 Waste Heat Recovery (4.7억 달러)의 LOA가 발급되었으며 현재 Polypropylene 5 (5.5억 달러) 입찰이 진행 중이다. 아울러 금년 중 Gasoline & Aromatics (20억 달러), 2019년에는 Borouge 5 (40억 달러) 입찰서 발급이 예정되어 있다.



내수수요 증가에 대응하기 위한 업스트림, 특히 가스플랜트 발주도 활발하게 이루어질 예정이다. IGD Expansion 2 (10억 달러)의 ITB (Invitation to Bid)가 이미 발급되었으며, 근시일 내에 Shah Gas PKG 1&2 (23억 달러)의 입찰서 발급이 예정되어 있다.



UAE 뿐만 아니라 사우디아라비아, 쿠웨이트 등 전통적인 발주시장의 회복이 예상된다. 업종 내에서 풍부한 파이프라인을 통해 실질적인 수주확보가 기대되는 삼성엔지니어링을 최선호주, 현대건설을 차선호주로 지속 추천한다. (KB증권 장문준, 정동익)