[데일리한국 박준영 기자] 현대 모터스튜디오 고양이 독일 국제포럼디자인이 주관하는 ‘2018 iF 디자인상’을 휩쓸었다.12일 현대차에 따르면 지난 9일 독일 뮌헨에서 열린 2018 iF 디자인상에서 현대 모터스튜디오 고양 내 ‘전시체험공간’은 실내 건축 부문 금상과 UX/UI 기획&디자인 커뮤니케이션 부문에서 본상을 받았다. 현대 모터스튜디오 고양 내 전시물인 ‘키네틱 스컬프처’ 또한 실내 건축 부문 본상을 수상했다.iF 디자인상은 레드닷·IDEA 디자인상과 함께 세계 3대 디자인상 가운데 하나로, 1954년부터 매년 제품, 포장, 커뮤니케이션 등 7개 부문으로 나눠 각 부문별 수상작을 발표하고 있다.올해 iF 디자인상에서 수상의 영예를 안은 전시체험공간은 강철을 녹이는 시점부터 차가 주행하는 순간까지 자동차 제작과정을 직접 체험할 수 있도록 디자인됐다. 전시존은 상설전시존, 커넥트 월, 차량전시, WRC(월드랠리챔피언십) 등 모두 12개다.또한 현대차의 디자인 철학을 상징하는 키네틱 스컬프처는 1411개의 알루미늄 기둥들이 영상, 음향, 조명과 함께 어우러져있다.현대차 관계자는 “모든 영역에서 창의적이고 감성적인 디자인을 통해 ‘단순한 이동 수단을 넘어 고객의 삶을 풍요롭게 하는 동반자가 되겠다’는 메시지를 전달, 브랜드 가치를 높여나가겠다”고 말했다.한편 국내 최대의 체험형 자동차 테마파크인 현대 모터스튜디오 고양은 1만6719㎡(5058평)의 규모로, 지난해 4월 문을 열었다. 이곳엔 지난달까지 25만명 이상이 다녀갔다.