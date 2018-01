[양선 기자]



▷ 현지시간 1월 3일 인텔 CPU에서 보안 이슈가 공개됐으며, 패치가 이루어질 경우 시스템 성능이 5~30% 저하될 수 있다는 내용이 미국 IT 전문 매체들(Reddit, The Register)이 보도함.



▷ 특히, 이 같은 내용을 잘 알고 있는 인텔의 CEO와 CFO 등이 이미 지난해 주식을 대거 처분했고, 버그가 해결되지 않은 상황에서 지난해 10월 신제품 ‘커피레이크’를 출시해 비난이 커지고 있음.

장 마감 후인 한국 시간 기준 1월 4일 인텔은 긴급 컨퍼런스 콜을 통해 이에 대한 해명과 향후 조치를 설명



인텔의 변명



▷ 인텔은 이번 이슈가 인텔 CPU만의 문제가 아니라, AMD, ARM 등 마이크로프로세서 산업전체의 이슈라며, 일종의 물귀신 작전을 구사



▷ 또한, 패치에 따른 성능 저하고 일반 사용자들은 크게 차이를 느끼지 못하는 정도라도 주장함



▷ 이번사태로 인텔의 재무적 영향(충당금이나 보상문제)에 대한 질문에는 소프트웨어 업데이트로 패치가 되는 것이기 때문에 재무적 영향은 미미하다는 답변 제시



실제 파악된 내용



▷ 구글의 연구조직인 ‘프로젝트 제로팀’은 이미 지난 6월 1일 인텔, AMD, ARM의 주요 프로세서에서 1)스펙터(Spectre) 버그와 2)멜트다운(Meltdown) 버그가 있음을 발견하고 이를 업체들에게 통보. 버그의 심각성은 이름에서 알 수 있듯 ‘멜트다운’이 심각한 것임.

‘스펙터’는 모든 업체에게서 발견되었고, 멜트다운은 인텔 CPU에서만 발견됨



? 스펙터의 경우 아직 패치 방법이 없으나, CPU의 캐쉬메모리 전체가 털리는 멜트다운은 일단 패치가 가능.

구글, MS, 아마존 등은 이와 관련된 패치가 업데이트를 완료했다고 밝히고 있으며, 알리바바도 다음주 패치를 진행할 예정이며, 텐센트도 인텔과 관련 논의에 들어간 것으로 확인됨



? 문제는 패치 방법이 OS 커널과 캐쉬메모리를 강제로 분리시키는 방식인데, 이로 인해 시스템 성능저하가 발생할 수 밖에 없음.

특히, 파일시스템 I/O와 SQL DB 경우가 그 영향이 큰 것으로 파악됨.

인텔의 말처럼 일반 PC의 경우는 별 다른 영향이 없는 것으로 보이나, NVMe SSD의 경우 write 사이클에서 속도 둔화가 뚜렷하고, 서버 시스템의 성능 저하는 불가피한 상황



(이승우 연구원)